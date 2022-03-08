Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Международная организация "Красный крест" запретила наносить эмблему на транспорт, который используется для эвакуации мирных жителей в Украине.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Которые выполняют эти гуманитарные миссии. Запрещают красный крест, будто это их собственность. И это показательно, что некоторые очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим, я этого не допущу", - отметил глава государства.

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Зеленский добавил, что Украина отправила колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь и транспорт для спасения людей.

"Но если вы расстреляете и этот транспорт, знайте: это будет на виду у всего мира. Все будут свидетелями. И все будут свидетельствовать. Когда каждого – я повторяю это: каждого – кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, строго будут судить. И осудят", – заявил он.