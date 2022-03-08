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Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Международная организация "Красный крест" запретила наносить эмблему на транспорт, который используется для эвакуации мирных жителей в Украине.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на наших машинах. Которые выполняют эти гуманитарные миссии. Запрещают красный крест, будто это их собственность. И это показательно, что некоторые  очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим, я этого не допущу", - отметил глава государства.

Также читайте: Зеленский о блокаде войсками РФ Мариуполя: В городе от обезвоживания умер ребенок, это впервые со времен вторжения нацистов

Зеленский добавил, что Украина отправила колонны с гуманитарной помощью в Мариуполь и транспорт для спасения людей.

"Но если вы расстреляете и этот транспорт, знайте: это будет на виду у всего мира. Все будут свидетелями. И все будут свидетельствовать. Когда каждого – я повторяю это: каждого – кто отдает и выполняет бесчеловечные приказы, строго будут судить. И осудят", – заявил он.
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Топ комментарии
+57
але це вже реальне скотство... і причетність до геноциду...
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08.03.2022 12:28
+36
уже совершенно очевидно, что после окончания войны придется производить ПОЛНУЮ перезагрузку всех этих общемировых контор, разжиревших на грандах и не способных выполнять свои функции именно тогда, когда это необходимо... так же, как и системы коллективной безопасности... иначе этой планете пи...
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08.03.2022 12:42
+33















Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
4 мин



В России идет самое крутое шоу в истории мира. Террористы захватили целое государство с огромным ядерным ресурсом и шантажируют всю цивилизацию. А десятки миллионов фанатиков призывают их нажать красную кнопку. Голливуд посрамлен и растоптан!
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08.03.2022 12:27
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Геннадий Гудков


@gudkov_g

·
4 мин



В России идет самое крутое шоу в истории мира. Террористы захватили целое государство с огромным ядерным ресурсом и шантажируют всю цивилизацию. А десятки миллионов фанатиков призывают их нажать красную кнопку. Голливуд посрамлен и растоптан!
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08.03.2022 12:27 Ответить
не всі там з розуму зійшли
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08.03.2022 12:28 Ответить
Це вже не має жодного значення.
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08.03.2022 12:35 Ответить
Они для меня умерли…
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08.03.2022 12:27 Ответить
мало, надо єщо

❗️ За 13 дней войны в Украине уже погибло столько же российских генералов, сколько за всю первую чеченскую кампанию, подсчитали журналисты ЧТД.

Первая чеченская война шла почти 21 месяц - с начала декабря 1994 года по 31 августа 1996 года. За все время погибли (https://www.kommersant.ru/doc/351484) только двое генералов. 7 января 1995 года в Чечне взрывом минометной мины был убит генерал-майор Виктор Воробьев, а 11 июля 1996 года в районе селения Гехи при подрыве БТР на фугасе получил смертельные ранения генерал-майор Николай Скрыпник.

О смерти второго генерала (https://www.svoboda.org/a/razvedka-ukrainy-utverzhdaet-chto-pod-harjkovom-ubit-rossiyskiy-general/31742540.html) ВС РФ Виталия Герасимова в ходе российско-украинской войны сегодня сообщило Главное управление разведки Украины.

Герасимов участвовал во второй войне в Чечне и операции в Сирии, а также в операции по аннексии Крыма. Награждён различными наградами, в том числе орденом за заслуги перед Отечеством с мечами.
https://t.me/charter97_org/65487
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08.03.2022 12:34 Ответить
Замало. Пропоную раздрукувати на бігбордах ризвища мразей з красного креста, а хлопцям з Анонимус добряче порити у їхніх дос'є. Впевнений, що там буде на що подивитися)
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08.03.2022 12:56 Ответить
швейцарские проститутки между прочим Красный Крест получает взносы в том числе от Украины также а ведь наверное верно делало ССР когда красный крест был на всех Машинах Скорой медицинской помощи и Швейцария в платочек молча сморкалась... а теперь у них сие фирменный знак ублюдки... да за 300 лет мира похоже у швейцарцев атрофировался мозг население превращается в зоопарк и вольеры.. надо бы им устроить пару "аттракционов"! Мариуполь Харьков Киев Суммы
О!!! и как бы все началось весело у них... а если суки не опровергнут Зеленского промолчат то все знают молчание лучше всяких признаний говорит само за себя как подтверждение догадок или предположений...
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08.03.2022 12:38 Ответить
Красный крест - давно уже кучка бюрократов, ничего реально не делающая.
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08.03.2022 13:07 Ответить
как и ВОЗ и ФИФА там еще те сучченые на взятках Путина сидели...а МОК вообще филиал Парашки.. как и Интерпол.. тут еще и НАТо "обиср..ся" пардон за идиому на и Евросоюз временами просто на потолок от придури залазит ООН также смотрю часто ахинею несут и ничего путного не решают кормушки короче.. а Украина одна на один осталась в войне с Россией...
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08.03.2022 13:11 Ответить
блін...знову...що він несе?
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08.03.2022 12:27 Ответить
але це вже реальне скотство... і причетність до геноциду...
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08.03.2022 12:28 Ответить
уже совершенно очевидно, что после окончания войны придется производить ПОЛНУЮ перезагрузку всех этих общемировых контор, разжиревших на грандах и не способных выполнять свои функции именно тогда, когда это необходимо... так же, как и системы коллективной безопасности... иначе этой планете пи...
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08.03.2022 12:42 Ответить
ліпше до закінчення, най всі бачать, люди сплачують податки на це все лайно, яке їх в разі чогось кине на призволяще.
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08.03.2022 12:53 Ответить
За російським кораблем. Яка з вас уроди користь, коли ви суки сцикуни.
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08.03.2022 12:28 Ответить
ТА ЦЕ НЕ ОРГАНІЗАЦІЯ-СПЕКУЛЯНТИ!
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08.03.2022 12:28 Ответить
Підари
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08.03.2022 12:28 Ответить
А на скорые помощи хоть можно?
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08.03.2022 12:28 Ответить
Нет...только снежинки красные...эти скоты типа красный крест запотентовали...
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08.03.2022 12:34 Ответить
СЕКОНД-ХЕНДИ ЦЕ ЇХ РОБОТА!
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08.03.2022 12:30 Ответить
Червоний Хрест не зовсім неправий, в Чернівцях наприклад намалювали на спринтера хрести і повз чергу беруть з людей по 1500 грн за доставку до митниці, а це 40 км, поліція в долі.
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08.03.2022 12:33 Ответить
Тут явно не той випадок.
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08.03.2022 12:35 Ответить
Та звісно що не той.
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08.03.2022 12:38 Ответить
Тобто це через чернівецький спринтер червоний хрест ввів заборону?
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08.03.2022 13:20 Ответить
В условиях войны это мародерство и строго карается. Пишите меру Черновцов и губернатору области. Не поможет - министру обороны и президенту.
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08.03.2022 14:54 Ответить
І ці люди дорікали Україні за корупцію?
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08.03.2022 12:34 Ответить
Червоний хрест такіж самі продажні як і решта. Після перемоги ми нагадаємо всім хто чого вартий. Ганьба.
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08.03.2022 12:34 Ответить
Видно, червоний хрест побачив, що тут грошей особо не заробиш.
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08.03.2022 12:34 Ответить
Красный Крест поставил крест на украинцах?
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08.03.2022 12:35 Ответить
Що ти тупе чмо несеш.Ти взагали від страху тронувся.Що не заява сьогодни то все на користь раші.
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08.03.2022 12:35 Ответить
Ну и каким боком эти заявления на пользу *рашки*?? Правильно делает. их надо шевелить и кричать! А то тут уже у нас на фб в *руско-язычных группах* нам выставляют сфициальные ответы рос. посольства на их жалобы за притеснения руских в соц.сетях. призывают их обращаться в полицию. жаловаться на рассизм. (а за разжигание рассизма здесь есть статья) пытаются нам рот заткнуть. Конечно. мы им отвечаем и посылаем в сторону руского корабля
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08.03.2022 12:55 Ответить
А кто их спрашивать будет? Пусть в суд подают... В украинский....
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08.03.2022 12:35 Ответить
Ви дійсно не розумієте? Справа не в емблемі, а в униканні від гарантій безпеки світовою спільнотою, яку представляє Червоний Хрест.
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08.03.2022 12:38 Ответить
Як виявилося саме зараз- війна та українці усе швидко розставляють по свої місцях.
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08.03.2022 12:44 Ответить
Вы верите в гарантии от рашки? Наверно и в деда мороза и единорогов?
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08.03.2022 13:19 Ответить
Пофантазуйте при вивченні мови, а не у мене в коментах.
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08.03.2022 13:21 Ответить
Якої мови? Якщо ви не знаєте - на планеті дуже багато мов.
Якщо ти навчене тільки однієї, то не бачу чим ти пишаєшся.
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09.03.2022 04:51 Ответить
Кстати путлеровская самка кабаева вместе с 4-мя путлерёнышами позавчера была обнаружена в Швейцарии, наверное повторить судьбу Евы Браун ей не очень хочется.
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08.03.2022 12:36 Ответить
Треба провести спецоперацію ....по департації
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08.03.2022 12:39 Ответить
Если правда - то значит никакого яд удара не будет.
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09.03.2022 04:53 Ответить
Вам скільки рочків, дитинко? Ліквідун...)))
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08.03.2022 12:40 Ответить
Я не підтримую ідіотськи забаганки ліквідувати Червоний Хрест як терористичну організацію- бо цього може вимагати лише людина, в якої відсутній будь-який зв'язок з реальністю, як в москалів.
Я достатньо розлого відповів, чи ще насипати?
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08.03.2022 12:47 Ответить
Надо просто поднять документы и посмотреть сколько фсбэшников в организации красный крест осело
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08.03.2022 12:40 Ответить
А вони туди по довідка про роботу у ФСБ влаштовувалися? Яку ж відбірну маячню ви несете...
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08.03.2022 12:48 Ответить
треба справдити як завжди їх доходи.
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08.03.2022 12:55 Ответить
Будьте реалістом.
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08.03.2022 12:58 Ответить
падли сцикливі
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08.03.2022 12:40 Ответить
Красный Крест - реально гнилая контора. Отправляли десятки гумконвоев в Лугандон. Только вот про пайки от Ахметки от жителей "той стороны" я слышал, а про помощь КК - нет. Есть предположение, что они эту помощь просто отдавали боевикам, а не нуждающимся.
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08.03.2022 12:57 Ответить
А можна на этих жлобов подать в гаагу?
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08.03.2022 12:42 Ответить
Не удивлюсь если красный крест существует лишь для отмывания бабок
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08.03.2022 12:46 Ответить
Нужно дать Красному Кресту рекомендацию - поменять свой логотип "красный крест" на "красную свастику".
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08.03.2022 12:47 Ответить
ВИКОРИСТАННЯ ЕМБЛЕМИ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Використання емблеми Червоного Хреста[1] національними товариствами

Емблема Червоного Хреста, Червоного Півмісяця і Червоного Кристалу на білому фоні - це міжнародно визнаний символ нейтральної допомоги та захисту поранених і хворих під час збройного конфлікту. Крім того, Червоний Хрест і Червоний Півмісяць також символізують незалежні, нейтральні та неупереджені дії компонентів Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (далі - Рух), спрямовані на запобігання та пом'якшення людських страждань під час гуманітарних криз[2].

Стаття 44 Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих 1949 року встановлює відмінності між використанням емблеми для захисту та розрізнення[3]. Цією ж статтею національним товариствам дозволено використовувати емблему у визначених ситуаціях.

У 1965 році Міжнародна конференція[4] прийняла Правила з використання емблеми Червоного Хреста і Червоного Півмісяця національними товариствами, що були переглянуті Радою делегатів в 1991 році (далі - Правила). Правила детально регламентують використання емблеми національними товариствами із захисною і розпізнавальною функцією.

Розглянемо основні особливості використання емблеми національними товариствами.

Із захисною метою емблему можуть використовувати медичний персонал, медичні формування та санітарно-транспорті засоби національного товариства, які виконують медичні функції або адміністративно-технічне забезпечення медичних формувань. Такий медичний персонал має бути належним чином визнаний і уповноважений стороною, що перебуває в конфлікті[5]. Ст. 6 ЗУ «Про символіку Червоного Хреста, Червоного Кристалу в Україні» зазначає, що «Товариство Червоного Хреста України використовує емблему як захисний знак для позначення власного медичного персоналу та власних медичних формувань, які надаються в розпорядження медичної служби Збройних Сил України»[6] […].

Щодо розпізнавальної функції, то, за загальним правилом, національне товариство може використовувати емблему, яку супроводжує його назва чи ініціали, для своєї діяльності, що відповідає Основоположним принципам Руху[7]. До емблеми як розпізнавального знаку може бути застосований термін «логотип». При чому в такому випадку емблема має бути порівняно невеликих розмірів, її не можна використовувати на дахах чи нарукавних пов'язках[8].

Необхідно уникати плутанини у використанні емблеми у якості захисного та розпізнавального знаку. Під час збройних конфліктів національні товариства, які продовжують виконувати звичну для мирного часу діяльність, мають вживати всі необхідні заходи для того, щоб емблема, яка використовуються як розпізнавальний знак, виглядала тільки як позначення зв'язку з національним товариством, а не надавала права на захист згідно з нормами міжнародного гуманітарного права [9].



Співробітники і волонтери можуть носити емблему, зазвичай, невеликого розміру, при виконанні своїх службових обов'язків. В деяких випадках емблема на одязі може бути великого розміру, наприклад для ідентифікації осіб, які надають першу допомогу[10].

У виключних випадках дозволяється не використовувати назву чи ініціали поряд з емблемою, якщо це буде стояти на заваді виконанню роботи волонтером чи співробітником, чи загрожувати їх безпеці[11]. Варто наголосити, що все одно емблема без напису в такому випадку виконуватиме розпізнавальну функцію.

Розглянемо деякі випадки використання емблеми національними товариствами під час інформаційних та фандрейзингових кампаній. Емблема, розміщена на брендованих продуктах або інструментах комунікації (брошури, листівки, плакати, веб-сайти тощо), має супроводжуватися назвою чи ініціалами Товариства. Необхідно слідкувати, щоб логотип не був домінуючою ознакою продукції або інструменту комунікації[12].

Щодо співпраці з комерційними підприємствами та іншими організаціями, національним товариствам заборонено давати дозвіл на використання логотипу на предметах, призначених для продажу, проте, можливо надати дозвіл на розміщені логотипу на рекламних матеріалах партнерів за умови, що її буде супроводжувати чітке пояснення тієї допомоги, яку отримає Товариство. Звісно, що емблема має бути з назвою чи ініціалами Товариства.

Ми окреслили основні випадки використання емблеми національними товариствами Червоного Хресті. У випадках питань та для більш детальної інформації рекомендуємо звернутися до інформаційних ресурсів на сайті redcross.org.ua, розділ «Міжнародне гуманітарне право → Інформаційні ресурси».

[1] Викладений матеріал може бути однаково застосований і до Національних товариств Червоного Півмісяця.

[2] Дослідження з використання емблем: операційні, комерційні та інших неробочі питання. Міжнародний комітет Червоного Хреста.
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08.03.2022 12:47 Ответить
все эти международные шарашкины конторы давно на подсосе у кацапов, еще с совка. кресты, юнисефы, врачи без границ, амнисти интернейшенал, магате и прочие.
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08.03.2022 12:53 Ответить
Я дивлюся на герб Мазепи і бачу що червоний півмісяць для нас рідніший за хрест...
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08.03.2022 13:02 Ответить
красный крест, иди н@ху#
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08.03.2022 13:14 Ответить
Красный крест,- это логотип бренда?
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08.03.2022 13:15 Ответить
Ще одна, типу, міжнародна організація, для відмивання бабла та повністю політизована, показала своє справжнє обличчя. Нехай валять за обсе, в сторону хрюського корабля.
Там ще немало такого непотребу, який нам палки в колеса ставив, типу Human Rights Watch, Amnesty International які зараз проти параші язик в дупу засунули, а пригадати як вони гавкали на нас в 2014...
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08.03.2022 13:17 Ответить
Ці підерки склали звіт про кілька випадків насилля ЗСУ стосовно жінок під час АТО, розповсюдили по цілому світу представляючи наших військових як суцільних гвалтівників. Хоча, коли у нас проаналізували звіт, то виявилось, що дані про насилля знаходяться в межах статистичних даних таких злочинів як і на решті території України. Так і те що насильників (тих же торнадівців) судили за ці злочини, ну це якось не теж враховувалося, але то таке...
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08.03.2022 13:35 Ответить
Нехай відправляють місію. Я сподіваюсь, що Зеленський чи парламент зробили запит. Можлива причина заборони. Емблему можуть використати орки, посадити в машини людей під емблемою Червоного хреста, а потім цими людьми прикриватися як живим щитом для створення військових злочинів. А от зробити запит на відправлення місії та у разі відмови запитати, з яких причин нам відмовлено - це вже інше.
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08.03.2022 13:28 Ответить
червоний хрест ніколи нікому не забороняв використовувати емблему "швидкої допомоги" . . . це помилка в перекладі чи провокація ????
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08.03.2022 13:29 Ответить
На скорой помощи не красные кресты, а снежинки. А на аптеках - зеленые кресты.
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08.03.2022 15:15 Ответить
Це якийсь фейк?
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08.03.2022 13:30 Ответить
Я уже восьмой год пишу . кричу и матюкую такие, самые бесполезные и вредные организации-кровососы как: ООН, ЮНЕСКО , ВОЗ-МОЗ, ГРИН ПИСС и Международный красный крест!! Эти мировые бездари и ворюги наживаются на донорских взносах всего мира, жируют, воруют, строят и покупают себе огромные особняки и ещё нагло , ежеднвно врут мирувому сообществу,которое их содержит!! Эта фашисткая организация междунородный красный крест и в годы второй мировой войны ни хрена не делала , а теперь и подавно!! В руководстве этих организаций давно засели фашистыи коллаборанты всех мастей и цветов кожи!!... Долой бездельников-фашистов, таких как: -международный красный крест, Юнеско, ГРИН ПИСС и ВОЗ, паразиты на шее мирового сообщества!!!!!
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08.03.2022 13:35 Ответить
Странно..... Кроме заявлений нашего, пруфов не нашёл....
Кстати, к маркировке красным крестом, организация "Красный Крест", не имеет никакого отношения.
"В августе 1864 года Дипломатическая конференция, созванная с целью переработки принятых в 1863 году резолюций в договорные нормы, приняла первую Женевскую конвенцию.
Так родилось современное гуманитарное право.
Первая Женевская конвенция признала красный крест на белом фоне в качестве единой отличительной эмблемы."
И так, либо пруфы, либо Зе - накурился айкоса.
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08.03.2022 14:24 Ответить
Хто? Слуги народу?!!!!
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08.03.2022 15:24 Ответить
Знаю. И какое отношение к Женевской Конвенции она имеет? Что, может её отменить для стран подписантов?
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08.03.2022 16:09 Ответить
Не несите бред.
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08.03.2022 16:36 Ответить
Глаза начали открываться? Не уж то. Русню когда завалим, потом пошлем за кораблем всех прихлебателей. Маски сорваны и пора называть все своими вещами.
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08.03.2022 14:47 Ответить
... дивлячись на події дійсно цей "червоний хрест" треба перезавантажувати...вони тільки гроші відмивають на війні, замість допомоги постраждалим...
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08.03.2022 15:14 Ответить
Зеленський - скандаліст! Червоний хрест - емблема цілком певної конкретної організації. Цікаво, що б сказав зе, коли б хтось почав користуватися його іменем і прізвищем, та ще й підробив його підпис? Зе має талант качати права. Як справжній криворізький гопник.
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08.03.2022 15:49 Ответить
я думаю после войны у многих будет прививка как от русскаго мира,так и от либеральных ценностей говнозапада-надо самими собой заниматься а не смотреть на обабившуюся европу ,полусгнившее нато и сша,не говоря уж о русско-фашистких ценностях
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08.03.2022 16:03 Ответить
а у них что -патент на кр. крест??что за бред?
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08.03.2022 22:36 Ответить
 
 