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Враг начал атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг начал атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, - ООС

Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Срочно! Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Однако, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский
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Топ комментарии
+30
життя щє не навчило шо ватним тварям вірити неможно, рузька тварина то ************* створіння в світі
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08.03.2022 12:36
+18
они хотят под прикрытием беженцев зайти в город. старинная кацапская тактика.
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08.03.2022 12:36
+17
*** сколько раз одно и то же. Какие могут быть гумконвои?? Какие переговоры? С кем??
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08.03.2022 12:36
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життя щє не навчило шо ватним тварям вірити неможно, рузька тварина то ************* створіння в світі
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08.03.2022 12:36 Ответить
*** сколько раз одно и то же. Какие могут быть гумконвои?? Какие переговоры? С кем??
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08.03.2022 12:36 Ответить
Как людей забрать??? ******* умер от обезвоживания!
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08.03.2022 12:37 Ответить
А з за бугра файно поради давати
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08.03.2022 12:39 Ответить
100000% ПРИКАЗ ОКУРКА ******** МРАЗЬ АЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ УМИРАЮЩАЯ НИКАК СУКУ НЕ СДОХНЕТ КОСАЯ НЕ ПОДБЕРЕТ ТВАРЬ КОНЧЕННАЯ... чтобы твои дочки подохли в муках а внуки убились в детстве...... хотя ***** пос@#ать наверное на собственных дочерей и внуков...
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08.03.2022 12:42 Ответить
дети его сейчас в Швейцарии, говорят... и кабаева там
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08.03.2022 12:44 Ответить
насчет гумм конвоев не согласен надо добиваться мирное население раненых и детей стариков женщин вывезти из города окруженного во все времена были такие факты даже немцы фашисты были часто лучше и поступали гуманно чем рашисты Путина... как и факты предательского... дали слово а потом вырезали и убили пленных и население.... Якир большевик недоучка химик примчался аж из Женевы и стал большевиком брал Псков дал слово что выйдут офицеры сдадутся он не тронет гражданское население...... ага вышли сложили оружие он их тут же расстрелял.... а потом завел в город 10 тысяч голодных пьяных кацапов матросиков и порезали все гражданское население 20-40 точно не знают тысяч душ девок насиловали живьем сжигали варили в котлах вырезали звезды на грудях и отрезали груди женщинам гениталии детям мальчикам и старикам... шабаш гулял 3 суток... в живым чудом в подвалах спаслось не более 20 душ...
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08.03.2022 12:48 Ответить
они хотят под прикрытием беженцев зайти в город. старинная кацапская тактика.
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08.03.2022 12:36 Ответить
нас іловайськ нічому не навчив.
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08.03.2022 12:37 Ответить
Москалям віри не має
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо Мордор
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 12:38 Ответить
ну що сказати?
сподівалася, що цього не буде, але вони не здивували

ні совісті, ні честі ні жалю в них немає

огидні потвори
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08.03.2022 12:38 Ответить
Дебіли хто ще й досі вірить москалям.
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08.03.2022 12:39 Ответить
как всегда.... ничего нового !!! твари без роду и племени, выср*ные алкашками !!!
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08.03.2022 12:40 Ответить
расстрелять десяток пленных и договариваться о новом коридоре
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08.03.2022 12:43 Ответить
Не прокатит. ***** и его говноедному командованию плевать на пленных как и на всех своих солдафонов.
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08.03.2022 12:51 Ответить
не допоможе, їм на своїх срати!
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08.03.2022 12:52 Ответить
Путінські фашисти! І після цього вони ще просять пощади?
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08.03.2022 12:43 Ответить
у пидоров ни чего святого нет их надо уничтожать всех на х"й
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08.03.2022 12:43 Ответить
руские фашисти только для того обьявили гумкоридори чтобі их обстрелять о раструбить что єто делают зсу
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08.03.2022 12:46 Ответить
Мировая общественность этого не видит!
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08.03.2022 12:47 Ответить
Треба було полонених живим щітом брать. В 14 році та **** під хі-хі казала ж "ми впереди ваших женщин и детей поставим".
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08.03.2022 12:50 Ответить
Що і потрібно було очікувати,нас дурнів Іловайск так нічого і не навчив.Ворога потрібно знищувати та визволяти мирних жителів а не домовлятися з ним.
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08.03.2022 13:07 Ответить
 
 