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Враг начал атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
"Срочно! Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Однако, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!", - говорится в сообщении.
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