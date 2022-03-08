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Полк "Азов" опубликовал имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы полка "Азов", защищая Мариуполь, провели эффективную контрнаступательную операцию и разбили подразделения 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа с местом дислокации г. Новочеркасск Ростовская область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация появилась на телеграм-канале "Азова".

"К нам попала документация врага, в том числе поименные списки оккупантов, пытавшихся прорваться в Мариуполь", - говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев искать этих солдат в соцсетях, писать их друзьям и родным, информировать, что российским оккупантам пора возвращаться домой, пока у них еще такая возможность.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мам, мы тут не миротворцы, мы тут оккупанты! Мы людей убиваем! Мы фашисты!", - допрос российского военного. ВИДЕО

Также среди вражеской документации были найдены рапорты на отказ от участия в войне против Украины.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+37
сподіваюся, що там їх усіх і прикопають за списком
пороговно
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08.03.2022 12:51
+24
Теперь хорошо бы каждое имя в черный прямоугольник заключить
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08.03.2022 12:51
+17
РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК
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08.03.2022 12:55
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сподіваюся, що там їх усіх і прикопають за списком
пороговно
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08.03.2022 12:51 Ответить
Теперь хорошо бы каждое имя в черный прямоугольник заключить
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08.03.2022 12:51 Ответить
РОЗСТРІЛЬНИЙ СПИСОК
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08.03.2022 12:55 Ответить
Список є потрібно тепер знищувати ворога поіменно і ставити галочки.Ті хто в цьому списку полон не заслуговує тільки має право бути двухсотим.Та даже після війни цей список потрібно буде поповнювати галочками і без сроку давності.
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08.03.2022 13:03 Ответить
Бийте іх хлопці!!!
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08.03.2022 13:08 Ответить
Тільки знищувати, під корінь.
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08.03.2022 13:17 Ответить
Потрібна важка системна розумна робота, щоб усі фашисти РФ з цього списку були вбиті. Тільки так ми зупинимо війну. Швидко вийдемо на державні кордони України.
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08.03.2022 13:19 Ответить
Все преступления рашенфашистов документировать, фотографировать, фото всех рашенфашистов в базу данных, в папку для Нюрнберга. Туда же фото Путина, Лаврова, Шойгу, всех рашенфашистских генералов, офицеров, рядовых. крыс москальских.
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08.03.2022 13:20 Ответить
Добавить туда Лукашенка, Писькова и т.п., *********, Соловьйова и т.п. Документально фиксировать преступления рашенфашистов и что бы была дата и время. Это для истории могут делать корреспонденты и все люди, добровольцы, главное сохранить нащадкив. Куда пристроить эти документы потом найдется.
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08.03.2022 14:37 Ответить
пардон
...главное сохранить для потомков.
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08.03.2022 14:39 Ответить
Новости с николаевского направления не могут не радовать Ребята реально молодцы.

Слава Україні!
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08.03.2022 13:20 Ответить
Имена не важны важно число!
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08.03.2022 13:58 Ответить
 
 