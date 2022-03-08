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В результате ночной бомбардировки войсками РФ Сум погиб 21 человек, в том числе двое детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ночной бомбардировки войсками РФ Сум погиб 21 человек, в том числе двое детей

В результате авиаудара, нанесенного российскими оккупационными войсками по жилым кварталам Сум поздно вечером 7 марта, погиб 21 мирный житель, в том числе двое детей.

Об этом сообщила в Facebook 8 марта прокуратура Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

По факту гибели гражданских прокуратура приступила к уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"По данным следствия, военнослужащие ВС РФ, нарушая правила ведения войны, около 22:35 7 марта нанесли авиаудар по жилому сектору в районе улиц Романской и Спартака в Сумах. На месте авиаудара утром 8 марта обнаружены тела 21 человека, среди них двое детей. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

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Рашиські варвари виздихайте всі,разом з вашим трусливим і брехливим народом.
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08.03.2022 13:00 Ответить
******** орки! Не бажаю вам швидкої і безболісної смерті. Здохніть в муках, підори!
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08.03.2022 13:00 Ответить
...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.

А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
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08.03.2022 13:00 Ответить
Чтобы окончательно покончить с многовековым росс.фашизмом, надо лишить рашу всех колоний. В первую очередь- Сибирь. Веками московиты истребляли и притесняли коренные народы Сибири. Надо с этим кончать. Должны быть образованы : 1.Республика Саха ( Якутия), 2. Республика Бурятия, 3. ДВР ( Дальневосточная Республика), 4. Республика Западная Сибирь, 5. Идель- Урал ( Башкирия, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Мордовия, Екатеринбургская область, Коми, Челябинская область, Курганская область). 6. Карелия ( собственно Карелия, Мурманская область, ленинградская область, Архангельская область, Вологодская облать. 7. Северный Кавказ.

Курская, Белгородская, Ростовская, половина Воронежской, Кубань, должны отойти к Украине в качестве репараций.
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08.03.2022 14:17 Ответить
 
 