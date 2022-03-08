В результате ночной бомбардировки войсками РФ Сум погиб 21 человек, в том числе двое детей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате авиаудара, нанесенного российскими оккупационными войсками по жилым кварталам Сум поздно вечером 7 марта, погиб 21 мирный житель, в том числе двое детей.
Об этом сообщила в Facebook 8 марта прокуратура Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
По факту гибели гражданских прокуратура приступила к уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
"По данным следствия, военнослужащие ВС РФ, нарушая правила ведения войны, около 22:35 7 марта нанесли авиаудар по жилому сектору в районе улиц Романской и Спартака в Сумах. На месте авиаудара утром 8 марта обнаружены тела 21 человека, среди них двое детей. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.
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Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
Мы теперь хотим решить её сами.
Всем миром.
Сейчас.
А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
Всё это должно придти в ваши города.
В ваши дома. В ваши квартиры.
В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
Курская, Белгородская, Ростовская, половина Воронежской, Кубань, должны отойти к Украине в качестве репараций.