Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность, - ГБР

Государственное бюро расследований во взаимодействии с другими правоохранительными органами фиксирует все факты помощи агрессору со стороны чиновников и правоохранителей.

В ГБР призвали граждан сообщать о подобных фактах, в частности, обращаясь на горячую линию +38 (044) 300 27 07. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Территориального управления ГБР в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все правоохранители и госслужащие, которые на территориях, захваченных врагом помогают ему, понесут строгую ответственность перед законом, - отметили в бюро. - К счастью, такие случаи единичны и подавляющее большинство госслужащих и правоохранителей добросовестно выполняют свои обязанности, помогают, даже ценой своей жизни. Но ни один коллаборант не уйдет от ответственности, наша земля будет освобождена как от них, так и от оккупантов".

В бюро проинформировали, что продолжают выполнять свои обязанности и в отношении других правонарушений, относящихся к его полномочиям.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если мир будет в стороне – он потеряет себя, - обращение Зеленского о ходе боевых действий. ВИДЕО