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Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность, - ГБР

Государственное бюро расследований во взаимодействии с другими правоохранительными органами фиксирует все факты помощи агрессору со стороны чиновников и правоохранителей.

В ГБР призвали граждан сообщать о подобных фактах, в частности, обращаясь на горячую линию +38 (044) 300 27 07. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Территориального управления ГБР в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все правоохранители и госслужащие, которые на территориях, захваченных врагом помогают ему, понесут строгую ответственность перед законом, - отметили в бюро. - К счастью, такие случаи единичны и подавляющее большинство госслужащих и правоохранителей добросовестно выполняют свои обязанности, помогают, даже ценой своей жизни. Но ни один коллаборант не уйдет от ответственности, наша земля будет освобождена как от них, так и от оккупантов".

В бюро проинформировали, что продолжают выполнять свои обязанности и в отношении других правонарушений, относящихся к его полномочиям.

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Топ комментарии
+19
Штепа тому яркий пример...очередной трындеж и не более - как завтра услышим "не надо охоты на ведьм" и т.п.
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08.03.2022 12:57
+13
реальную ответственность, прямо на месте. как положено при военном положении
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08.03.2022 12:56
+3
А ті, хто не допомогає ворогу, а тупо змився з робочих місць подалі на Захід?
Їм нічого?
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08.03.2022 12:57
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реальную ответственность, прямо на месте. как положено при военном положении
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08.03.2022 12:56 Ответить
очень хотелось бы, что бы страна после этой войны очистилась от всего совкого и криминального гавна. все, кто сбежал должны быть лишены гражданства
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08.03.2022 13:06 Ответить
Та вони в напрямку Британії тікають, типу від обстрілів. Ви їх в Україну і без нас назад не виженете.
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08.03.2022 13:11 Ответить
вопросы к нашим погранцам на западной границе, взяточников надо расстреливать на месте
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08.03.2022 14:22 Ответить
Штепа тому яркий пример...очередной трындеж и не более - как завтра услышим "не надо охоты на ведьм" и т.п.
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08.03.2022 12:57 Ответить
А ті, хто не допомогає ворогу, а тупо змився з робочих місць подалі на Захід?
Їм нічого?
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08.03.2022 12:57 Ответить
Звісно) це вважається патріотичнішим як працювати під окупацією...
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08.03.2022 12:59 Ответить
должны быть лишены гражданства. без разговоров.
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08.03.2022 13:07 Ответить
Дадут медаль как меру Новой Каховки?
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08.03.2022 12:58 Ответить
Они сейчас мешают растаможке гуманитарки на границе с Польшой и устраивают корридоры для русни в Сумах, но говорить об этом нельзя. Ведь это мешает сдаче страны.
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08.03.2022 13:07 Ответить
І понесуть її прямо там на місці. Бо вони гірші за москалів.
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08.03.2022 13:05 Ответить
Єдина кара зрадникам - розстріл. Януковичу - повішання. Тратити постріл на цю тварюку в умовах війни не раціонально.
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08.03.2022 13:09 Ответить
А де фіксуються ті депутати України,держслужбовці які покинули країну?А після перемоги злетяться в країну як мухи на гівно та ще і будуть вимагати щоб їх захищала Конституція та Закони України.Цей список уже мав бути надрукований у вільному доступі для українців щоб ми знали ,,героїв,, поїменно.
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08.03.2022 13:17 Ответить
О, нас ждет много интересной инфы. Это стопроцентно. И всё будет совсем не так как им хочется, но это пока сюрприз.
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08.03.2022 13:21 Ответить
Ну вот, а вы говорите: "Где все наши "доблестные" силовики и что они делают?". Вот, ГБР, например очень сильно воюет с врагом: просят звонить если что ...
1 500 человек ... которые в среднем получали по 2 000$/мес ...
Может это, ... на фронт? А "звоните" как-нибудь потом?
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08.03.2022 13:23 Ответить
Дбр, чим закінчилась історія з колаборантами: бужанський, шевченко, куницький, шуфрик, мураєв?
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08.03.2022 13:29 Ответить
ничего,после войны гранатометов и ПТУРСов много трофейных останется -на многих хватит
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08.03.2022 15:48 Ответить
Пусть эти черти расскажут, где их работники пофамильно, вместе с прокурорскими и судьями в первый день в Польшу прорывались.Хер кого нарисуешь в Харькове кроме военных, пожарников, полиции и врачей.
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08.03.2022 19:49 Ответить
 
 