РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4332 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
6 188 31
война (46615) спекуляция (48) цены (2278) Бюро экономической безопасности (166)

В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот

БЭБ консолидирует информацию о необоснованном повышении цен на проживание, товары и услуги со стороны недобросовестных предпринимателей и компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На электронный ящик [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, в основном касающихся повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области.

Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются.

К лицам, решившим нажиться в военное время, принимаются необходимые меры.

Для удобства пользователей и в целях оперативного реагирования, БЭБ разработан телеграм-бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЭБ обращается к гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного потребления или услуги, сообщайте об этом через бот. В частности, подробно опишите ситуацию: укажите город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавьте фото/ видео события: Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua - говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
показать весь комментарий
08.03.2022 13:20
+6
В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:12
+5
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
2 ч



В ответ
@EuroMaydan

Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
показать весь комментарий
08.03.2022 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІнфоВійська України/Ukraine


@i_army_org

·
2 ч



В ответ
@EuroMaydan

Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
показать весь комментарий
08.03.2022 13:05 Ответить
Шо до чого то я порохобот.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:06 Ответить
*с горечью* Дурак вы, дяденька, прежде всего.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:08 Ответить
дата изготовления 15.02.2022. Не думаю что кто-то тогда думал что спустя неделю Путлер нападет, а вернуть их назад - хрен кто вернет сейчас.
показать весь комментарий
08.03.2022 14:27 Ответить
В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:12 Ответить
А в нас на оптової затарюються...і ставлять в магазинах ставлять свої ціни які хочуть.
Кому війна ..а кому і мають родна.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:15 Ответить
100% Абсолютна більшість магазинів тупо ставить свою націнку 25-35%.
Основну вартість формують великі постачальники.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:16 Ответить
Всяко є...деякі аптеки у перший день війни тупо підняли ціни у 2-3-4 рази. Це вже на товар, який був поставлений.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:19 Ответить
Мне рассказали про магазин мяса и полуфабрикатов, который в первый день войны повысил цены на 30%.
показать весь комментарий
08.03.2022 15:34 Ответить
Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
показать весь комментарий
08.03.2022 13:20 Ответить
У меня магазин продовольственный. Цены поставщики не повышали. На гривну-две бывает, как и в мирное время. Наценка максимум 25%, тоже не повышаю разумеется. Есть ньюанс, мало кто стал приезжать, ассортимент резко снизился, и от некоторых поступило предложение приезжать самому своим транспортом за товаром на склад. По тем же отпускным ценам что в накладной. Я этого не делаю, но если так работать, цена товара действительно станет сильно выше. Уверен, что в небольших нас.пунктах это единственный вариант заполнить магазин. Как это считать?
показать весь комментарий
08.03.2022 13:25 Ответить
Хорошие у вас поставщики. Может подскажите адресок где купить гречку по 36 оптом?
показать весь комментарий
08.03.2022 14:29 Ответить
Увы. 45 входящая хуторок, козуб, феличита.
И то, с 24 февраля никто не привозил гречку.
показать весь комментарий
08.03.2022 19:22 Ответить
В якому місці такі ціни? Києві вже давно гречки дешевше 45 грн немає. Востаннє перед Новим роком у "Варусі" по 36 по акції продавали
показать весь комментарий
08.03.2022 15:24 Ответить
в АТБ была "своя линия" до войны.
показать весь комментарий
08.03.2022 16:03 Ответить
На "Розетка" вже почали ціни накручувати. Що кілька днів назад коштувало 329 грн. зараз вже 429 грн.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:26 Ответить
З технічних причин приймання замовлень у продавця ROZETKA тимчасово зупинено.
Товари інших продавців доступні для замовлення.
Замовлення, що були оформлені та оплачені раніше, на жаль, ми змушені скасувати. Кошти будуть повернуті найближчим часом.
Кошти за замовлення, що вже були відправлені, будуть повернені після підтвердження скасування перевізниками.
Про відновлення прийому замовлень ми обов'язково повідомимо додатково
показать весь комментарий
08.03.2022 13:31 Ответить
Это правильная инициатива. Но не с той стороны взялись - обычно вначале вводят карточки, а затем жесткие меры в отношении чёрного рынка. Дело в том, что обратный переход мгновенным не будет, а будут попытки создания искусственного дефицита.
показать весь комментарий
08.03.2022 13:30 Ответить
10 яйко 50 кажу продавчині відкритим текстом ***** так робити. Відповідь нам тоже потрібна зарпдатня.Замітьте цінники щезли хто що хоче те малює. Прирівнювати до мародерів
показать весь комментарий
08.03.2022 13:43 Ответить
Буває і так, що на ціннику вказано одну ціну, а на касі пробивають по іншій.
показать весь комментарий
08.03.2022 14:14 Ответить
В АТБ яйця по 35 грн (10 шт.) повно, ніхто не бере.
В "Форі" взагалі по 28,50 (також 10 шт.), і без ажіотажу
показать весь комментарий
08.03.2022 15:22 Ответить
в Варусе 39-45.
показать весь комментарий
08.03.2022 16:04 Ответить
а таксисти?
показать весь комментарий
08.03.2022 14:53 Ответить
Магазини "Мегамаркет" (Київ), сьогодні:
молоко (1л) -40 грн.
яйця курячі (10 шт.) - 70 грн

Картопля (1 кг) - 23 грн

Крупа гречана (1 кг) - 66 грн

Для порівняння. Магазин "Сільпо" (Київ):
Молоко (1 л) - 23 грн

Картопля (1 кг) - 9грн 15 коп

Крупа гречана (1 кг) - 46 грн
показать весь комментарий
08.03.2022 15:20 Ответить
в звезду значит этот мегамаркет. Кстати странно что у вас гречка есть, в Днепре ее вообще ни по какой цене нет ни в АТБ ни в Варусе.
показать весь комментарий
08.03.2022 16:05 Ответить
Стукачество???орки ещё не захватили Украину,а порядок уже считают нужным наводить грязными,раскольническими методами.
показать весь комментарий
08.03.2022 18:47 Ответить
 
 