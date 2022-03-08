В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
БЭБ консолидирует информацию о необоснованном повышении цен на проживание, товары и услуги со стороны недобросовестных предпринимателей и компаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
На электронный ящик [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, в основном касающихся повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области.
Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются.
К лицам, решившим нажиться в военное время, принимаются необходимые меры.
Для удобства пользователей и в целях оперативного реагирования, БЭБ разработан телеграм-бот: https://t.me/StopOverpriceBot
"БЭБ обращается к гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного потребления или услуги, сообщайте об этом через бот. В частности, подробно опишите ситуацию: укажите город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавьте фото/ видео события: Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
@i_army_org
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2 ч
В ответ
@EuroMaydan
Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
Кому війна ..а кому і мають родна.
Основну вартість формують великі постачальники.
И то, с 24 февраля никто не привозил гречку.
Товари інших продавців доступні для замовлення.
Замовлення, що були оформлені та оплачені раніше, на жаль, ми змушені скасувати. Кошти будуть повернуті найближчим часом.
Кошти за замовлення, що вже були відправлені, будуть повернені після підтвердження скасування перевізниками.
Про відновлення прийому замовлень ми обов'язково повідомимо додатково
В "Форі" взагалі по 28,50 (також 10 шт.), і без ажіотажу
молоко (1л) -40 грн.
яйця курячі (10 шт.) - 70 грн
Картопля (1 кг) - 23 грн
Крупа гречана (1 кг) - 66 грн
Для порівняння. Магазин "Сільпо" (Київ):
Молоко (1 л) - 23 грн
Картопля (1 кг) - 9грн 15 коп
Крупа гречана (1 кг) - 46 грн