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война (46615) эвакуация (1751) Красный Крест (400) Василевская-Смаглюк (61) гуманитарный коридор (115)

Нардеп Василевская-Смаглюк – Красному Кресту: Помогите роженицам, рожающим в подвалах, детям, которым оторвало руки и ноги. Организуйте коридор

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нардеп Василевская-Смаглюк – Красному Кресту: Помогите роженицам, рожающим в подвалах, детям, которым оторвало руки и ноги. Организуйте коридор

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк публично обратилась в Красный Крест с просьбой обеспечить гуманитарные коридоры для жителей Киевской области.

Такое обращение она разместила на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Огромные деньги со всего мира перечисляют жители планеты на помощь Красному Кресту, - написала нардеп. - К сожалению, Красный Крест не предпринимает никаких действий по обеспечению коридора для гуммпомощи детям и женщинам, сидящим в подвалах Бородянки, Немишаево, Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Ирпеня, Иванкова, Полесья, Дымера. Почему Красный Крест отстранился от горя украинских женщин и детей? Почему нет коридора гумпомощи и эвакуации? Почему Вы не помогаете вашим представителям в Украине организовать эти коридоры?", - пишет нардепка.

"Помогите нам, нашим детям, роженицам, рожающим в подвалах, детям, которым оторвало руки и ноги, мамам. Вы не можете пройти мимо горя, которое охватило наши семьи. Пожалуйста, организуйте коридор. Все, что зависит от нас, мы сделаем. Но впереди должно идти Ваше знамя", - добавляет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский
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Топ комментарии
+19
Вот и вылазит наружу вся гнилость,бесполезность и никчемность всех этих дурных контор и организаций. ООН, ОБСЕ,Красный крест...Сидят-деньги пилят да кофеи гоняют. Твари. После победы над засрашкой надо кардинально менять всю систему мировой безопасности.
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08.03.2022 13:28
+14
черный крест
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08.03.2022 13:29
+9
Эти импотенты уже много сделали! Запретили использовать красный крест на наших гуманитарных конвоях. Уррроды!
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08.03.2022 13:28
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У В А Г А!

Дана Яровая:

Ірпінь, якщо є можливість передати - йдіть до мосту на Романівку. Всіх пропускають.
Буча зі сторони Ірпеня також.
Батько вже в безпеці.
Наши артилеристи сьогодні Боги!

Розповсюджуйте на ФБ !
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08.03.2022 13:25 Ответить
❗️ Вторая эвакуационная колонна не смогла покинуть Сумы.

Автобусы с мирными жителями попали под обстрел российских танков и были вынуждены вернуться в депо.

Как и в Мариуполе, россияне воспользовались гуманитарным коридором , чтобы начать ввод в город бронетехники. https://t.me/charter97_org/65508
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08.03.2022 13:27 Ответить
на Красном кресте можно ставить жирный красный крест.........
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08.03.2022 13:28 Ответить
черный крест
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08.03.2022 13:29 Ответить
Вот и вылазит наружу вся гнилость,бесполезность и никчемность всех этих дурных контор и организаций. ООН, ОБСЕ,Красный крест...Сидят-деньги пилят да кофеи гоняют. Твари. После победы над засрашкой надо кардинально менять всю систему мировой безопасности.
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08.03.2022 13:28 Ответить
Эти импотенты уже много сделали! Запретили использовать красный крест на наших гуманитарных конвоях. Уррроды!
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08.03.2022 13:28 Ответить
похоже красный крест - это такая странная организация, которая полностью на стороне оккупантов и возможно использует свое влияние и деньги, чтобы любой ценой помогать оккупантам..., невольно вспоминаются огромные конвои на наши оккупированные территории, которые везли туда стройматериалы и мебель и другие прочие странные штуки..., очень странно, как для красного креста
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08.03.2022 13:33 Ответить
Можливо,Раша побить великі внески в цю недоорганізацію,а значить має місце корупція....
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08.03.2022 14:21 Ответить
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовкється, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:35 Ответить
Я стільки разів платила за цей долбаний червоний хрест!
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08.03.2022 13:35 Ответить
ко мне приходили как то с подпиской. были посланы. помонают они только себе и африканским диктаторам
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08.03.2022 15:13 Ответить
красный крест это очередная кока-кола
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08.03.2022 13:37 Ответить
Ця організація абсолютно безвідповідальна, як і ООН, ОБСЄ. Їх треба позбуватися. Від них ніякого толку. Жирні дармоїди.
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08.03.2022 13:49 Ответить
може треба припинити платить внески в подібні організації ?
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08.03.2022 13:51 Ответить
Всі міжнародні інституції на які держави платили внески виявились імпотентами. Що ООН, що красний хрест, що НАТО
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08.03.2022 14:11 Ответить
...то значить права була Наталія Вітрєнка стосовно НАТО...?
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08.03.2022 14:45 Ответить
Не треба йорнічати. Із-за таких хвойд як вона ми до сих пір не в ЄС і не в НАТО. А якби в Україні не було таких паскуд як вона, риги, опожопівці яких ***** щедро спонсорував то і війни б не було.
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08.03.2022 14:50 Ответить
россия устроила украинцам очередной голодомор. Моя мама когда мне жаловалась на свое здоровье, а я всерьёз не воспринимала, говорила "Тебе моё не болит". Так и Красному кресту не болит то, что чувствуют люди без связи света еды воды и надежды, которые просто сидят по подвалам, видят как умирают их дети, близкие и в которых тихо угасает жизнь. Сколько их мы будем потом хоронить? Мы ждём когда у путина и россиян начнутся проблемы, но этого ждать от месяца до года. У людей без гуманитарной помощи этого времени нет. Сколько жизней, судеб людей, которые ещё две недели назад строили какие-то планы, убиты путиным?!
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08.03.2022 14:54 Ответить
Після нашої перемоги треба подавати у Гаагу на Червоний хрест за невиконання своїх обов'язків і вимагати покарання.
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08.03.2022 16:27 Ответить
 
 