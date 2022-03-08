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Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России: "Мы допустили ошибку и нам жаль"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России:

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Shell, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, – несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок – было неправильным, и мы извиняемся", – пишет Shell.

Также читайте: Кулеба – Shell: Российская нефть не пахнет вам украинской кровью?

Как и раньше, компания планирует передать доходы от этой нефти в пользу фонда для помощи украинцам. Компания все же, решила "немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты".

Одновременно с этим компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.

"Мы будем пытаться сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности некоторых наших НПЗ", - пояснила компания.

Shell планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.

Также компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. "Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо дольше", – объясняет Shell.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Лучше поздно,чем никогда. А что там с Кока-Кола? Ещё не покаялись? Ну-ну.
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08.03.2022 13:30
+15
После скандала Coca Cola уходит с российского рынка
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08.03.2022 13:36
+9
Особисто півроку після закінчення війни не буду там купувати паливо, мої колеги теж
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08.03.2022 13:31
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Правила форума Совет форумчан
тепер це буде казахська нафта ? не думаю, що вони так просто відмовитись
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08.03.2022 13:30 Ответить
А от думати хоч іноді треба.
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08.03.2022 13:31 Ответить
Лучше поздно,чем никогда. А что там с Кока-Кола? Ещё не покаялись? Ну-ну.
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08.03.2022 13:30 Ответить
После скандала Coca Cola уходит с российского рынка
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08.03.2022 13:36 Ответить
Вже пізДно. Понесли збитки, підмочили свою репутацію, а вона для них понад усьо.
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08.03.2022 13:54 Ответить
Я им задницы подтирать не собираюсь . Э то было их решение . и как оказалось оно было не правильное.
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08.03.2022 14:22 Ответить
Да вроде читал, что тоже выходят с рынка *********.
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08.03.2022 13:37 Ответить
Выходят как и Денон.
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08.03.2022 13:42 Ответить
Их надо пугать их бывшим сотрудничеством с третьим рейхом,ставить аналогию с гитлером-это действует безотказно,особенно после компании в сми на западе
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08.03.2022 15:51 Ответить
Особисто півроку після закінчення війни не буду там купувати паливо, мої колеги теж
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08.03.2022 13:31 Ответить
Це українці точно вітають. А от я зараз в Киеві ніде купити бензин не можу- його просто нема для цивільних. Ходжу пішки- і не жаліюся на долю у свої 60.
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08.03.2022 13:34 Ответить
ПРОЗРЕЛИ!
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08.03.2022 13:31 Ответить
Грошей?
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08.03.2022 13:31 Ответить
сказано красиво... осталось сделать !
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08.03.2022 13:34 Ответить
Я в них купував ДП і масло, тепер відмовився. Але якщо дійсно перестануть в кацапів купляти, то можу змінити рішення.
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08.03.2022 13:36 Ответить
Ага. Помилки. Шкода їм. Байден про Венесуелу заікнувся от і перевзулись.
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08.03.2022 13:43 Ответить
Позиция Shell вызывает уважение. Но боюсь, что мировая цена на нефть и газ не позволят отказаться от закупок в *********. Мировая экономика не готова к таким ценам.
И путлер это просчитал.
А вот чего он не просчитал, так это получить ******** от ВСУ и украинского народа. Поэтому надо не жить в мире иллюзий "эмбарго энергоносителей РФ", а сосредоточится на обороне и освобождении Родины!
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08.03.2022 13:50 Ответить
Уряд США працює з "красной венесуелой", де вже давно наступив економічний колапс ізза "красной політікі". Там тієї нафти вщерть.
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08.03.2022 16:04 Ответить
Я понимаю, есть варианты: и Венесуэла и тот же Иран. Но это все очень не быстро решается. Поэтому ценовой шок неизбежен. Готовы ли американцы к 5$ за галлон из-за войны в какой-то там Украине? Европейцы готовы?
Полное эмбарго - это тот вариант, который путлер не рассматривал вообще, как не реальный. Т.к. остаются Китай, страны Азии. И даже если он будет продавать туда нефть с дисконтом в 50%, то при нынешней цене, он все равно будет в суперприбылях, т.к. себестоимость добычи 20$. (+5$ логистика).
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08.03.2022 16:49 Ответить
Да ты прав, интересно много ли думали украинцы когда бомбили города в сирии в хлам, почище чем сейчас в украине, нет ничего не требовали, и не знали, поэтому не стоить бросатся словами, на тех кто что то пока не понял.
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08.03.2022 17:56 Ответить
Хочешь мира, готовься к войне.
Для глупых - это просто прикольный лозунг из далекой древности
Для умных - руководство к действию

Уверен, что были и те, кто глядя на бомбардировки Алеппо, знал и понимал что это возможно и в Украине. Но, увы, таковых были единицы и НЕ в высших эшелонах нашей власти.
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08.03.2022 18:06 Ответить
тогда я писал в одном укр сайте, что они готовятся к украине, один украинец спорил, что в украину не сунутся.. Ибо по их идеологии, без украины нет империи..
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08.03.2022 20:23 Ответить
Сейчас выясняется, что решение о вторжении было принято еще осенью прошлого года.
О вторжении можно знать. Но для этого должна быть ГРУ высочайшего уровня (увы, не про нас). За 4-5 мес. много можно было чего сделать. Но ...
1. Знать и верить, это как говорят в Одессе, две большие разницы. У нас было бы так: Мы знаем, что ********* готовится к нападению, но верим, что она реально на это решится. (т.е. можно нихуя не делать)
2. Если 8 лет забивать болт на Армию и обороноспособность страны, то за 4-5 мес. принципиально все изменить невозможно.

Мы всё равно победим. А потом спросим с этих ...
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08.03.2022 20:45 Ответить
А сейчас сколько?
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08.03.2022 23:08 Ответить
Страны евро союза и их лидеры уже должны трубить .доносить своим гражданам что прекращение поставок углеводородов из лаптестано необходимая мера и мы все работаем для ее замещения.по одной и всем понятной причине . ."лаптестан" и безумное руководство тиранов угрожают безопасности и войной во всей ЕВРОПЕ . ВСЕМУ цивилизованному миру! и эта мера необходима и вынужденная для сдерживание от глобальной войны.Украине предоставляется помощь и будет предоставляется исключительно для защиты своего государства .целостности и суверенитета.Помогая Украине мы также помогаем и себе.Принять Украину в ЕС вчера! и внеблоковый союзник НАТО и США.
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08.03.2022 13:51 Ответить
залишилось тільки передати це пальне ЗСУ і ми вас вибачимо !
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08.03.2022 14:01 Ответить
если бы не идиот Байден прочая хренотень, нефть стоила бы копейки. своими действиями и заявлениями они разогнали цену с минуса до сегоднешней цены.
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08.03.2022 15:11 Ответить
Президент сша идиот? , ты с дурки что ли?
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08.03.2022 17:58 Ответить
у тебя есть сомнения, что нет? и да, не груби тут
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08.03.2022 18:43 Ответить
Да есть сомненич, и не ***** тут что пишуть русппропаганда..
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08.03.2022 19:53 Ответить
Украина помнится не выполнял дорожную карту вступления в ес, напр не назначал прокурора, с какой стати их должны теперь принимать, ведь ес чисто экономический союз, и должны руководствоватся экономическими доводами, вот если бы речь шло о нато можно было понять..
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08.03.2022 20:28 Ответить
 
 