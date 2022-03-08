Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России: "Мы допустили ошибку и нам жаль"
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Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Shell, передает Цензор.НЕТ.
"Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, – несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок – было неправильным, и мы извиняемся", – пишет Shell.
Как и раньше, компания планирует передать доходы от этой нефти в пользу фонда для помощи украинцам. Компания все же, решила "немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты".
Одновременно с этим компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.
"Мы будем пытаться сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности некоторых наших НПЗ", - пояснила компания.
Shell планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.
Также компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. "Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо дольше", – объясняет Shell.
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И путлер это просчитал.
А вот чего он не просчитал, так это получить ******** от ВСУ и украинского народа. Поэтому надо не жить в мире иллюзий "эмбарго энергоносителей РФ", а сосредоточится на обороне и освобождении Родины!
Полное эмбарго - это тот вариант, который путлер не рассматривал вообще, как не реальный. Т.к. остаются Китай, страны Азии. И даже если он будет продавать туда нефть с дисконтом в 50%, то при нынешней цене, он все равно будет в суперприбылях, т.к. себестоимость добычи 20$. (+5$ логистика).
Для глупых - это просто прикольный лозунг из далекой древности
Для умных - руководство к действию
Уверен, что были и те, кто глядя на бомбардировки Алеппо, знал и понимал что это возможно и в Украине. Но, увы, таковых были единицы и НЕ в высших эшелонах нашей власти.
О вторжении можно знать. Но для этого должна быть ГРУ высочайшего уровня (увы, не про нас). За 4-5 мес. много можно было чего сделать. Но ...
1. Знать и верить, это как говорят в Одессе, две большие разницы. У нас было бы так: Мы знаем, что ********* готовится к нападению, но верим, что она реально на это решится. (т.е. можно нихуя не делать)
2. Если 8 лет забивать болт на Армию и обороноспособность страны, то за 4-5 мес. принципиально все изменить невозможно.
Мы всё равно победим. А потом спросим с этих ...