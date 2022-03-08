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Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к участию в войне против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 8 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к участию в войне против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 8 марта

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 08.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 едш ( Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Белоруссии; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; , – говорится в сообщении.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.

Сводные подразделения 29, 35, 36 А и ВДВ продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов.

На направлении н.п. Димер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.

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Сообщается также, что в районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 ВДВ пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастов стягиваются дополнительные силы противника.

В направлении н.п. Иванки противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

Также отмечается, что в районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Удачи не сникал, наступление остановлено.

"В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности. До семи БТГр 1, 2 АК и 150-й мсд 8-й Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Мариуполя. Совершено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов", - отмечают в Генштабе.

Силами БТГр, враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.

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Кроме того, сообщается, что в акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Вместе победим! Держим строй! Победа будет за НАМИ!

Слава Україні!
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Топ комментарии
+42
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08.03.2022 13:41
+23
БульбаФюрер крутится как уж на сковороде.
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08.03.2022 13:36
+19
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:36
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БульбаФюрер крутится как уж на сковороде.
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08.03.2022 13:36 Ответить
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08.03.2022 13:41 Ответить
Украинцы умеют воевать и будут беспощадны к оккупантам.

Народный депутат Украины Игорь Гузь обратился к белорусским матерям:

- Добрый день. Меня зовут Игорь Гузь, я народный депутат Украины. Сейчас я нахожусь на украинско-белорусской границе и хочу обратиться к матерям белорусских военных.

У меня много общего с Беларусью и я бы не хотел, чтобы ваших детей убивали в моей стране. Поэтому, если вы сейчас имеете контакт со своими детьми, позвоните им и попросите не принимать участия в войне против Украины. Вас же, матерей, я призываю блокировать военные колонны, если ваших детей повезут на войну.

Если вы не предпримете никаких действий, чтобы ваши дети не участвовали в войне против Украины, их смерти будут и на ваших руках в том числе. Война показала, что украинцы умеют воевать и за родную землю будут убивать.

Убивать в том числе и белорусов, если они придут на нашу землю с оружием.

Жыве Беларусь! Слава Украине!
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08.03.2022 14:23 Ответить
Їхні воєнні - злочинці, на фото солдати бєлоруської сср, що підпорядковуються путлеру й діють за його командами, то ж до кого Ви звертаєтесь?
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08.03.2022 16:57 Ответить
як бульбаші полізуть то вде з чистою совістю херачити по аеродромах і скупченнях кацапів на їхній території.
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08.03.2022 18:05 Ответить
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріолонічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає, то надворі на багатті.
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08.03.2022 13:36 Ответить
У них інтернету немає. Не прочитають. Але самі здогадаються.
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08.03.2022 13:50 Ответить
Не у всіх є ключ, щоб відкрутити клапан-запобіжник чи американку. Може не всі і відкрутили і не всі додумалися і повідомили один одному, якщо зв'язку немає. Знайомий напише, каже, що смс раз на день приходе звідти.
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08.03.2022 13:55 Ответить
З'явилася термінова новина. Кацапсько-бульбашівські війська взяли.... за щоку.
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08.03.2022 13:38 Ответить
Драник вусатий вже давно обісраний
І повинен висіти поряд із *****.
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08.03.2022 13:39 Ответить
Ваші повідомлення про пересування ворога через офіційний чат-бот
➡️ @stop_russian_war_bot
щодня приносять нові трофеї.

Цього разу ми отримали координати ворожої техніки з позначками «V» на Київщині.

Їх перевірили та передали військовим. Результат - полум'яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно - ми знищимо їх!

Продовжуйте інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ!

Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій.

Разом переможемо!
https://t.me/operativnoZSU/12094
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08.03.2022 14:02 Ответить
с тараканом (как и с мокшанами - ненависть последних к нам никуда не уйдет, просто спрячется поглубже - помнить следует, что произошло с Германией в первой половине века 20-го) можно будет расслабиться только после Гааги и построения усиленного кордона с ПВО и глубокой системы обороны...
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08.03.2022 13:43 Ответить
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08.03.2022 13:52 Ответить
таааааак, один вже готовченко, на черзі наступний "лєбедь"
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08.03.2022 17:00 Ответить
Закрийте нам небо, вічно "стурбовані"!!!
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08.03.2022 13:46 Ответить
під Глуховом зараз ще іде бій ,гахає добряче
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08.03.2022 13:46 Ответить
Бандерівці - такі звірі, що нас навіть до війни поки що не допускають - все з біженцями займаємось...
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08.03.2022 13:48 Ответить
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08.03.2022 13:51 Ответить
Білоруси підуть на нас, навіть не сумніваюсь. Там зараз поповнення, до Бобруйська йде колона іскандерів, на відео нарахувала 11 штук. Білоруси нас вбивають з першого дня війни і будуть робити це надалі. От же ж маємо сусідів, блдь.
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08.03.2022 13:55 Ответить
если бы белорусы не ходили с цветочками целый год, может и войны бы не было...или у нас не было бы столько жертв
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08.03.2022 14:00 Ответить
Если бы Украина не торговала с лукашенко (ГСМ, электроэнергия, МАЗы и т.д.) когда белорусов избивали по тюрьмам, то да многое могло быть по другому.
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08.03.2022 14:22 Ответить
Поки просто відтягують наші сили, кордон великий. Якщо би не вони, то ситуація була би набагато краще. Придністров'я тим самим займається.
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08.03.2022 14:01 Ответить
Білорусів зажали а ******** за таракана.1 генерал це ще не показник.Бульбофюрер сцить сказати що кончених відморозкі уже спалили в Гостомелі.Білоруські дальнобої вже сцють в штани їхати до Європи.
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08.03.2022 13:58 Ответить
От знакомого слышал как кацапским(кто еще остался) и белоруским дальнобойщикам в Европе режут шины.
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08.03.2022 18:16 Ответить
белорашкині просачиваются помаленьку...а уж про то что их аэродромов взлетает все что еще летает - это факт... что их там заправляют и обслуживают - тоже факт... что туда самолетами из рахи доставляют "живую силу" тоже как бы не новость...
так что белорашка та еще настамнетка
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08.03.2022 14:02 Ответить
Зачем этот мозговой онанизм? Беларусь участвует в этой войне с первых ее секунд! Именно с ее территории полетели первые ракеты на Украину 24-февраля! Зачем городить ересь - будут, не будут... Они уже есть. И утилизация их ничем не отличается от утилизации орков мордора. Какая разница какой у него будет шеврон, российский или белорусский
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08.03.2022 14:21 Ответить
она даж не участвуя оттягивает наши войска
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08.03.2022 14:31 Ответить
шкварки с бульбой.
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08.03.2022 14:40 Ответить
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08.03.2022 14:59 Ответить
Ознаки - і мають бути, бо Лукашенко боїться того щура бункерног, але і прямо посилати війська - боїться
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08.03.2022 17:34 Ответить
Суть в том , если белокацапы пойдут и обязательно попадут в плен ( на счет документов, удостоверений и тд при них не будет наверняка) и дадут показания , то это в войну де-факто вступила третья страна. А это уже и мы можем сказать сцыкливому миру : будете и дальше сцыклом или для начала о закрытом небе подумаете...
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08.03.2022 18:13 Ответить
 
 