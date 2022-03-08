Сохраняются признаки готовности руководства Беларуси к участию в войне против Украины, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 8 марта

Идут тринадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с применением высокоточного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 08.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на создании условий для захвата городов Киев, Харьков, Чернигов, Сумы, Мариуполь, Николаев и выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Одновременно сохраняются признаки готовности военно-политического руководства Республики Беларусь к возможному широкомасштабному участию ВС РБ в боевых действиях против Украины на стороне РФ. Осуществлена частичная перегруппировка сухопутных войск и ССО ВС РБ. В частности, в районе Брест находятся по одной БТГр из состава 38 едш ( Брест) и 103 опдбр (Витебск) ВС Белоруссии; в районе Александровка (район пограничного КПП в районе н.п. Вильча, Киевская обл.) – 2 БТГр 38 одшбр; , – говорится в сообщении.

Упомянутые выше подразделения переведены в высшие степени боевой готовности, но морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое. Большинство военнослужащих информировано о предстоящих действиях и не желает воевать на стороне ВС РФ.

Сводные подразделения 29, 35, 36 А и ВДВ продолжают удерживаться на рубежах в районе Полесское – Демидов.

На направлении н.п. Димер находятся в подразделениях из состава 98 пдд и 45 обр СпП, активных действий не отмечается.

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Сообщается также, что в районе н.п. Буча противник подразделениями из состава БТГр 76 и 98 ВДВ пытается удержать город, подразделения 155 обрмп противника отведены на восстановление боеспособности.

Для ведения наступательных действий по направлению н.п. Фастов стягиваются дополнительные силы противника.

В направлении н.п. Иванки противник продолжает ведение наступления подразделениями оккупационных войск из состава 35 Армии во взаимодействии с 36 омсбр (Борзя) 29 Армии.

После значительных потерь продолжается восстановление боеспособности БТГр из состава 106 НД и 98 НД в районе н.п. Ирпень.

Противник, силами подразделений из состава 2-й, 41-й Армий и 90-й тд ЦВО пытается блокировать Чернигов.

Основные силы 74 омсбр продолжают восстанавливать понтонную переправу и в ближайшее время постараются осуществить переправу через реку Десна.

Также отмечается, что в районе Глухова противник силами до пяти БТГр из состава 90 тд и четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального ПО пытался организовать наступление из ранее созданного рубежа. Удачи не сникал, наступление остановлено.

"В связи с непоправимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25 омсбр (Луга) 6-й Армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н.п. Нехотеевка Белгородской области для осуществления мер восстановления боеспособности. До семи БТГр 1, 2 АК и 150-й мсд 8-й Армии оккупантов не отказываются от замысла ведения наступательных действий в направлениях на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области. Мариуполя. Совершено выдвижение 2 БТГр 71 мсп (Калиновская) 42 мсд до н.п. Гуляйполе, Орехов", - отмечают в Генштабе.

Силами БТГр, враг провел наступательные действия в направлении н.п. Терновка, понес значительные потери и вернулся в районы сосредоточения в районе н.п. Капустино, Баловно, Новоматвеевское.

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Кроме того, сообщается, что в акваториях Черного и Азовского морей противник не предпринимал активных действий. Сохраняется вероятность нанесения ракетных ударов по государственным и военным объектам с кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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