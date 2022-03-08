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Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет, - Мининфраструктуры

Для налаживания международной логистики правительство Украины приняло решение о новом порядке пересечения государственной границы для водителей.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

Правительственное решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Оно действует в случаях, когда речь идет о "международных грузовых перевозках, перевозках для нужд Вооруженных Сил Украины, перевозке медицинских грузов, грузах гуманитарной помощи", – информирует ведомство.

Алгоритм получения упрощенного порядка таков.

Перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры или в областную (Киевскую городскую) военную администрацию.

После этого состоится бронирование и со списком забронированных лиц Мининфраструктуры или ОВА обратятся в Государственную пограничную службу. В ГПС учтут время выезда и въезда граждан Украины.

"Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика системы "ШЛЯХ", – разъясняют в Министерстве инфраструктуры.

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Ведомство обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.

В Министерстве рекомендуют обращаться по организации перевозок гуманитарных грузов на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected].
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Топ комментарии
+6
Чего-то думается что сын Ротару дальнобойщик, а внук машинист. А люди их несправедливо обсмеивали.
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08.03.2022 13:42
+5
А де там медведчук дівся, чи не в водії подався
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08.03.2022 13:40
+4
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає в Маріуполі, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 13:44
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А де там медведчук дівся, чи не в водії подався
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08.03.2022 13:40 Ответить
Чего-то думается что сын Ротару дальнобойщик, а внук машинист. А люди их несправедливо обсмеивали.
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08.03.2022 13:42 Ответить
Не знаю де ще написати. Прочитав, що дитина померла від зневоднення в Маріуполі. Маріупольці, якщо ви ще не користуйтесь цим, то питну воду можна зцідити з бойлерів, якщо відкрутити шланг чи американку на подачу холодної води і кран запобіжник, то вода потече з нього. якщо відкрутити одразу подачу і холодної і гарячої води, то вода піде швидко, якщо одну з подачею холодної води тільки, то повільно. А в бойлері там 50-100 літрів води питної. Але якщо бойлер довго використовується без обслуговування, то можуть бути проблеми по бактеріологічним показникам, якщо вона там застоялася, тому краще кип'ятити її. Так як газу і електрики немає в Маріуполі, то надворі на багатті. Пошире будь ласка в мережах і серед знайомих, щоб маріупольці знали.
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08.03.2022 13:44 Ответить
Ну, вот и окошко.
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08.03.2022 13:44 Ответить
‼️Шукаємо водіїв вантажівок для перевезення продуктів

Війна внесла корективи у кожну ланку нашої держави. Поки на передовій наші воїни захищають кордони держави, мільйони людей прикривають тили, підтримуючи життєзабезпечення країни.

Щоб продовжувати безперебійно доставляти необхідні продовольчі товари на полиці магазинів в умовах воєного стану, Сільпо дуже потрібні водії вантажних автомобілів по всій Україні. На складах під Києвом, у Львові та Одесі потрібні водії штабелера і навантажувача, комірники, вантажники.

Якщо ви готові долучитися, звертайтеся за телефоном 0 800 301 707
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08.03.2022 13:46 Ответить
Фури ганяти теж комусь потрібно.але для цього мають видаватися спецдозволи поіменно та їх ознайомлювати під розписку що в разі не повернення в Україну вони автоматично та без суда будуть визнані дизертирами та запроданцями Батьківшини.
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08.03.2022 13:57 Ответить
Наконец-то до наших тугодумов дошло, что несколько сот дальнобоев обстановку на фронте как призывники не сделают. Об этой проблеме кричат с первого дня войны, все кто занимается гуманитаркой. Такая медлительность и бюрократия не допустимы в такое время !!!
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08.03.2022 13:58 Ответить
давно бы обратились ко всем странам о запрете приема в качестве беженца мужчин призывного возраста.
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08.03.2022 14:37 Ответить
І про це пише людина під прапором Великої Британії?!
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08.03.2022 15:15 Ответить
людина с прапором UK уехала из тухлой кучмовской Украины в Швейцарию 22 года назад и уже давно гражданин этой самой Швейцарии. я сейчас в Египте в командировке. а мой начальник выясняет за меня легальные условия ехать в Украину с моим личным оружием. еще есть вопросы?
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08.03.2022 15:22 Ответить
 
 