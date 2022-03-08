Правительство приняло упрощенный порядок пересечения границы для водителей 18-60 лет, - Мининфраструктуры
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Для налаживания международной логистики правительство Украины приняло решение о новом порядке пересечения государственной границы для водителей.
Об этом сообщило Министерство инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.
Правительственное решение касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта. Оно действует в случаях, когда речь идет о "международных грузовых перевозках, перевозках для нужд Вооруженных Сил Украины, перевозке медицинских грузов, грузах гуманитарной помощи", – информирует ведомство.
Алгоритм получения упрощенного порядка таков.
Перевозчик должен обратиться с данными о водителях в Министерство инфраструктуры или в областную (Киевскую городскую) военную администрацию.
После этого состоится бронирование и со списком забронированных лиц Мининфраструктуры или ОВА обратятся в Государственную пограничную службу. В ГПС учтут время выезда и въезда граждан Украины.
"Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как в письменном виде, так и в электронном виде с использованием электронного кабинета перевозчика системы "ШЛЯХ", – разъясняют в Министерстве инфраструктуры.
Ведомство обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения уведомления от перевозчика.
В Министерстве рекомендуют обращаться по организации перевозок гуманитарных грузов на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.
Обращение в Мининфраструктуру по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected].
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