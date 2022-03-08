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Минобороны (8220) обстрел (20085) флот (768)

Разведка выложила список военных преступников из флота России, обстреливающих города Украины ракетами. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Главное управление разведки МОУ обнародовало перечень военных преступников военно-морского флота России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Как отмечается, к нанесению ракетных ударов крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались: Фрегат "Адмирал Эссен", командир – капитан 2 ранга Александр Смирнов; малый ракетный корабль "Грайворон", командир – капитан 3 ранга Глеб Александрович Козаков; подлодка "Новороссийск", командир - капитан 3 ранга Игорь Игоревич Шведа; подлодка "Великий Новгород", командир - капитан 2 ранга Сергей Михайлов; Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капитан 1 ранга Игорь Михайлович Крохмаль; Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капитан 2 ранга Алексей Викторович Рябоштан.

Также сообщается, что к нанесению ударов по территории Украины привлекались патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", командир – капитан 3 ранга Тугарин Егор Витальевич (Предатель ВМС Украины); патрульный корабль "Василий Быков", командир – капитан 3 ранга Козьяков Виталий.

Также опубликованы фотографии, номера телефонов этих людей, ссылки на страницы в соцсетях, имена и фамилии членов их семей.

Как сообщал Укринформ, ранее ГУР обнародовало перечень пилотов ВКС России, бомбящих украинские города, а также их страницы в соцсетях и родственные связи.
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Топ комментарии
+15
Засудити і розстріляти. Усіх.
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08.03.2022 14:03
+12
Тепер цім капітанам треба обертатись частіше, але все одно не допоможе
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08.03.2022 14:05
+10
Бійці полку Азов, захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії південного військового округу з місцем дислокації у м. новочеркаськ ростовська область.
До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь. Також серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.
https://t.me/polkazov/4007
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08.03.2022 14:16
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Засудити і розстріляти. Усіх.
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08.03.2022 14:03 Ответить
Тепер цім капітанам треба обертатись частіше, але все одно не допоможе
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08.03.2022 14:05 Ответить
Ликвидировать? - Нет. Рекламировать? - Да.
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08.03.2022 14:05 Ответить
Пливи на весах та ліквідуй їх, якщо вистачить дихання, то можеш і за човнами пірнути. Аби *****..ти
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08.03.2022 14:13 Ответить
Рекламувати щоб ліквідувати.
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08.03.2022 14:16 Ответить
патрульний "Биков" же ж учора втопили... чи не до кінця?..
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08.03.2022 14:06 Ответить
А перед этим. он. что на прогулке был? Вот зачем еще подливать маслица... В смысле * в смысле мы сомневаемся???*
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08.03.2022 14:15 Ответить
Боюсь що цим будуть займатись лише українці.Витягувати з домашніх ліжок і вішати прочитавши присуд від українського народу.
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08.03.2022 14:08 Ответить
А Пл " Новороссийск", турки дня за четыре до войны, через Босфор пропустили.....
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08.03.2022 14:09 Ответить
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08.03.2022 14:11 Ответить
ну что кепи (нет, не кэпы) ****** и вам, и вам прышэлэпкуватым семьям...
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08.03.2022 14:12 Ответить
Бійці полку Азов, захищаючи Маріуполь, провели ефективну контрнаступальну операцію і розбили підрозділи 102-го мотострілецького полку 150-ї мотострілецької дивізії південного військового округу з місцем дислокації у м. новочеркаськ ростовська область.
До нас потрапила документація ворога, зокрема поіменні списки окупантів, що намагалися прорватися в Маріуполь. Також серед ворожої документації було знайдено рапорти на відмову від участі у війні проти України.
https://t.me/polkazov/4007
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08.03.2022 14:16 Ответить
Давайте їхні адреси фактичного пролживання!!! Вистежуйте їх і вбивайте!
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08.03.2022 14:19 Ответить
Ну так перейди по ссылке, посмотри адрес и иди убивай
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08.03.2022 14:29 Ответить
Я перейду по посиланню до тебе й знайду тебе. А потім побалакаємо.
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08.03.2022 14:45 Ответить
нужны защищенные сайты с базами данных всех военных преступников. имена, ардеса, фоты.
нас много по всему свету, найдем
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08.03.2022 14:32 Ответить
Там все предатели, а данных того, кто рыб кормит нет
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08.03.2022 15:58 Ответить
Персональні санкції тут згодяться.
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08.03.2022 20:42 Ответить
 
 