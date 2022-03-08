Из-за обстрела оккупантов погиб танкист Сапило, чей экипаж уничтожил 30 единиц вражеской техники. ФОТО

В Киевской области, после налета авиации, получил ранение, несовместимое с жизнью, танкист Виталий Сапило, чей экипаж до этого уничтожил десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Armyinform.

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В боях с российско-фашистскими войсками в Киевской области экипаж офицера-танкиста обезвредил три десятка единиц техники врага. В прошлом году парню исполнился всего 21 год.

Недавним указом Президента Украины Владимира Зеленского "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" лейтенанту Виталию Сапилу было присвоено звание Герой Украины.

Виталий Сапило был жителем села Сокольники, что недалеко от Львова. Его оплакивали всей деревней.

С детства подавал большие надежды в спорте. Был воспитаником детского футбольного клуба "Карпаты". Его приглашали в донецкий "Шахтер", а юноша хотел быть военным, защищать свою страну! Поэтому в 2017 году поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Учился на факультете боевого применения войск.

"На поле боя нашим танкистам среди россиян нет равных, хотя наши ребята очень часто слишком молоды. Поэтому оккупанты применили авиацию. После налета авиации было прямое попадание и мой внук получил ранение, несовместимое с жизнью. Отдал самое дорогое, что имел - жизнь - за нашу жизнь! Он - Герой! А Герои не умирают!", - отметил дедушка бойца Николай Сапило.

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