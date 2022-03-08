Ядерные объекты Украины по-прежнему находятся под угрозой, – глава ядерного регулятора Украины Кориков

Ядерные объекты Украины все еще находятся под высокой угрозой из-за действий военных Российской Федерации, говорить о результатах дипломатических усилий МАГАТЭ и других международных организаций по улучшению ситуации не приходится.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Госинспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков.

"Должен констатировать, что несмотря на активные инициативы украинской стороны, к сожалению, никакие дипломатические усилия МАГАТЭ и других международных партнеров не привели к реальным результатам снижения или устранения военных рисков на ядерных объектах Украины", - отметил он.

Кориков подчеркнул, что в настоящее время в Украине из-за военной агрессии Российской Федерации появились риски не только радиационных аварий разного масштаба, потери контроля над источниками излучения, но и беспрецедентные риски глобальной ядерной катастрофы.

Кориков акцентировал, что, совершая циничные и жестокие вторжения и последующие захваты ядерных объектов, РФ игнорирует международно признанные принципы и требования безопасности, а также международные обязательства самой России как члена ООН и МАГАТЭ.

Он напомнил, что, согласно резолюции МАГАТЭ, "любое вооруженное нападение и угроза ядерным объектам, предназначенных для мирных целей, является нарушением принципов Устава ООН, международного права и Устава МАГАТЭ".

Кориков добавил: "Военный захват ядерных установок, а также военные действия против других ядерных объектов и объектов с использованием источников излучения на территории Украины создают беспрецедентные по своим масштабам риски по ядерной и радиационной безопасности, а также по сохранению ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов и других источников излучения.

Он также подчеркнул, что подобные действия противника должны рассматриваться как акты ядерного терроризма.