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Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах: Данилов – странам Запада

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах: Данилов – странам Запада

Украина требует от западных союзников максимально быстрой помощи в виде боевой авиации и средств ПВО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в Фейсбуке.

"Одним из базовых расчетов Кремля при разработке плана "Барбаросса-2022" было убеждение в традиционной вялости и растерянности Запада, в его оппонировании наглости московии. Запад всем своим поведением, начиная с 2007 года, демонстрировал бесконечную готовность прогибаться перед российскими требованиями, продавать свои ритуальные "беспокойства" за газ и нефть, за возможность получить коррупционную синекуру в газпроме, за спокойную и сытую жизнь... И так было до 2022 года, казалось, так будет и в дальнейшем, но после 24 февраля для России все сразу пошло не по плану. Запад проснулся, когда оказался на грани потери всего того, что составляет его суть: ценности, мораль и принципы", - подчеркнул секретарь СНБО.

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По словам Данилова, мир сплотился вокруг Украины, и линия между светом и тьмой пролегла по линиям украинских окопов.

"Мы благодарны всем за каждый патрон, голос в защиту нашего государства и каждое слово в нашу поддержку", - отметил он.

Данилов поблагодарил британских, канадских и нидерландских друзей за последнюю инициативу по созданию Международной группы поддержки Украины.

"Закроют ли наше небо невинно убитые, как ангелы своими крыльями? Но как тогда будет чувствовать себя весь мир?! Если НАТО не хочет или не может "закрыть небо" над Украиной, мы закроем его сами, дайте нам оружие, если ваше оружие лежит в чехлах", - подчеркнул секретарь СНБО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
А зачем об этом в Фейсбуке писать? Показать свою активность? Есть каналы связи с союзниками и остальными небайдужымы, по ним и общайтесь. А не делайте громкие пуки в информ-среде, особенно на фоне своей предыдущей деятельности в виде "санкций", новогодних праздников, наполнения ТРО только с марта месяца и прочей несусветной лабуды
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08.03.2022 15:26
+4
Все більше переконуюсь що НАТО бздить рашку, як Свирид Свиридович боявся мишок Вєру і Надєжду. Якби пу пішов колонами не в Україну а в Європу, то вже давно би добрався до парижу і мадріду.
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08.03.2022 15:28
+3
А ви самі чого не хочете давати зброю простим українцям?!
18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
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08.03.2022 15:24
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А ви самі чого не хочете давати зброю простим українцям?!
18к автоматів киянам роздали все, гадаєте вистачить?
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08.03.2022 15:24 Ответить
виявилось, що дуже багато ДРГ отримали зброю від влади (вже є загиблі) і зараз процес загальмувався - йде перевірки бажаючих від МВС та СБУ. якщо маєте дозвіл на зброю (мисливська) то майже відразу зможете отримати автоматичну зброю.
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08.03.2022 15:30 Ответить
Автомати як гриби у лісі не ростуть , шоб щось привезти потрібен час . Чи ти і насправді думаєш шо ешелони автоматів у шахтах Донбасу лежать ? ((
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08.03.2022 15:38 Ответить
НЛОВ же уже другу партію привезли.
А автомати набагато дешевші та меньші.
І вони навіть у Польщі та Румунії є у достатній кількості.
Так що не виправдовуйся.
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08.03.2022 16:01 Ответить
в каком именно месте не хватает автоматчиков ?
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08.03.2022 16:05 Ответить
У ВСІХ містах, та селищах України!
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08.03.2022 18:20 Ответить
шо ты мелешь ?

Ты в Ахтырке против самолётов 10 тысяч автоматчиков хочешь выставить или во Львове против польских поездов ?
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08.03.2022 20:15 Ответить
Не хватает автоматов , у нас по лесам вокруг села уже начинают бродить разбитые казахские мародеры , а на все село только 6 автоматов выдали , у нескольких охотничьи ружья , но большинство не имеет ничего!
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08.03.2022 22:19 Ответить
та може то не казахские мародёрі, а киргизские и вам не автоматі надо, а копья ?

из двустволки никак ?

исключительно автомат нужен ?
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08.03.2022 23:19 Ответить
ПНХ , не у всех двустволки , вот только с дежурства пришел ,с ночи , не казахские , это комп исправил , а кацапские ! А ты постой без оружия , с одним смузи ночью , особенно когда в 5 км идет бой , их разбивают и они начинают бродить по окрестным лесам. Соседние блок посты уже принимали этих уродов! Все пошел спать под грохот!
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09.03.2022 06:48 Ответить
А ти чи Данілов завскладом НАТО працюєте?
І скільки взагалі коштує один комплекс "Патріот" уявляєте?
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08.03.2022 16:58 Ответить
Зрозумів тебе - тобі у напрямку руцького ******* =>
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08.03.2022 17:16 Ответить
Я тебе теж зрозумів:
Знову коміка-наркомана будеш обирати.
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08.03.2022 18:19 Ответить
А зачем об этом в Фейсбуке писать? Показать свою активность? Есть каналы связи с союзниками и остальными небайдужымы, по ним и общайтесь. А не делайте громкие пуки в информ-среде, особенно на фоне своей предыдущей деятельности в виде "санкций", новогодних праздников, наполнения ТРО только с марта месяца и прочей несусветной лабуды
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08.03.2022 15:26 Ответить
Все більше переконуюсь що НАТО бздить рашку, як Свирид Свиридович боявся мишок Вєру і Надєжду. Якби пу пішов колонами не в Україну а в Європу, то вже давно би добрався до парижу і мадріду.
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08.03.2022 15:28 Ответить
А чого не пішов?
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08.03.2022 16:17 Ответить
Hm, kak to to chto dali uzhe v fevrale, toljko vchera popalo do boicov, hotja vertushki dovno uzhe shatstali po nebu Ukraini, ok, ok, mozhet vi dajote porcijami.
A vchom sobstvenno delo, dengi v asfaljt zakatili, po karmanam rztirili, i teperj davaite oruzhije - vot, ok, no togda vsio po nashemu nastavleniju a ne po tem kto u oslika pasutsa i poluchajet ukazanija iz srashki.
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08.03.2022 15:46 Ответить
Оце національна безпека:диви,як применшує ЛЕНД-ЛІЗ,САНКЦІЇ,допомогу інших країн,особливо США????А ще тобі 3 місяці тому Штати сцяли в очі ,що 200-х тисячна армія орків стоїть на границі а ешолони підтягуються з технікою,зброєю і готує напад....а ти нуль....будував дороги разом з ******** шоблою...а до злодіїв і ворогів України -санкції,замість кремінальних справ (?!)??????Не готувались ви до оборони а до здачі України!Ніхто з вас не очікував,що підніметься Україна захищати Землю а НАШІ ВОЇНІИ будуть відстоювати УКРАЇНУ,а увесь світ буде підтримувати!А зараз ,ти,покрикуєш на увесь світ а самі ведете сепаратні переговори (мінськ,Ізраїль...)БОЖЕ яке безчесття і "БЕЗСЛАВІЄ" мати таких керівників.....ВОЇНИ,не дайте країну на поталу злодіям!
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08.03.2022 20:57 Ответить
 
 