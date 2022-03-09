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С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова (обновлено)

По состоянию на вечер 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 52 ребенка, 76 детей получили ранения. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фотографии, которые не рекомендуются для детей и лиц со слабой психикой.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранителями Днепропетровщины из Харькова эвакуированы еще 300 человек. Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что у нее на глазах погиб соседский ребенок. В г. Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", - отмечает омбудсмен.

Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими оккупационными войсками.

"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - добавила она.

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Денисова отмечает, что российским врагом за эти дни в Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 высших учебных заведений, детские интернаты.

"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!!", - резюмировала омбудсмен.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении 8 марта, что за 13 дней войны от рук оккупанта погибли 52 ребенка.

"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите оккупантам", – заявил президент.

ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фото, которое не рекомендовано для просмотра детям и лицам с слабой психикой!!!

С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова 01
С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова 02
С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова 03
С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова 04
С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова 05
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Топ комментарии
+14
Авианалеты на мирные города и деревни. Ультиматумы и запугивание. Ложь и пропаганда.

Прочтите. Это архивная листовка 1941 года. Гитлеровские нацисты обращаются к Москве. А теперь сравните с тем, что говорят и делают в Украине путинские нацисты.

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08.03.2022 15:34
+9
Будьте прокляті варвари і ваші нациські виродки і ваше зомбоване бидлонаселение гади горіть в пеклі ,ніколи вам не буде прощення.
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08.03.2022 16:01
+9
****** нелюди
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08.03.2022 21:29
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Авианалеты на мирные города и деревни. Ультиматумы и запугивание. Ложь и пропаганда.

Прочтите. Это архивная листовка 1941 года. Гитлеровские нацисты обращаются к Москве. А теперь сравните с тем, что говорят и делают в Украине путинские нацисты.

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08.03.2022 15:34 Ответить
Путін блефує.
Він хоче взяти Україну ізмором.

Він каже "Я не потерплю затягивания переговоров" - а сам на це розраховує.
Саме тому РФ війська сповільнились,
Саме тому }{йло публічно оголосило про обстріли обєктів інфраструктури.

Росії ХАНА у любому випадку, тому }{йло хоче нанести Україні найбільшої шкоди.
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08.03.2022 21:20 Ответить
Будьте прокляті варвари і ваші нациські виродки і ваше зомбоване бидлонаселение гади горіть в пеклі ,ніколи вам не буде прощення.
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08.03.2022 16:01 Ответить
Za detei otvetstvennostj te kto bombordirovali - ih detei po prigovoru t a takzhe vsia verhushka rasseji, vseh ih otpriskov pod likvidaciju. Da eto nepomozhet sevodnja, no eto pomozhet v budushchem, sledujushchij diktaator krovopijca budet znatj - vsia jevo rodnja za agresiju popaidjot pod nozh. Nu ok, rodnja imejet shans - unichtozhte merzavcev - vsio vashih rukah.
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08.03.2022 16:05 Ответить
Навіть коментувати тяжко
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08.03.2022 16:29 Ответить
Їхнім убивцям у пеклі приготовлені особливі місця..
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08.03.2022 21:29 Ответить
****** нелюди
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08.03.2022 21:29 Ответить
...
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08.03.2022 21:44 Ответить
такі фото не повинні сходити з екранів, газет, журналів.
і на них не мусить бути 18+ чи 21+ як би не було важко на них дивитися.
ці фото повинні бачити всім світом.
весь світ повинен знати що від безкарності і вседозволеності
однієї хворої на голову людини, залежить життя дітей.
і слава Богу що ядерна кнопка, це міф, фейк.
і що насправді запуск ядерних ракет залежить не від однієї людини.
але ж виграють люди в лотерею по 100-200 мільйонів.
от так і може співпасти в одній команді 3-4 маразматика-самогубця.
і світу кінець.....
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08.03.2022 21:52 Ответить
а путінські дочки з кабаєвою в Швейцарії відсиджуються
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08.03.2022 22:44 Ответить
.... мразота кацапська...
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08.03.2022 23:38 Ответить
треба усі расєйські злочини ретельно зафільмувати, задокументувати, змонтувати в одну довжелезну стрічку і після закінчення війни ПРИМУСИТИ КОЖНОГО РАСЄЯНІНА дивитись цю стрічку по 10 разів, щоб аж до всрачки та втрати сну і апетиту. щоб знали, суки, ким вони насправді є і запам'ятали це до скону віку!
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09.03.2022 02:07 Ответить
щоб воно той **** путін подохло і вся та ****** рассія мразі БОЖЕ!Зроби так щоб всіх кацапів недобитих ГІТЛЕРОМ покарати.Щоб ти **** путін + твоі дочки **** подохли мразь
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09.03.2022 08:30 Ответить
Уже долгие столетия Украина , как кость в горле у кацапстана. Постоянно нас хотят завоевать, а сейчас просто стереть с земли
. И постоянно новые поколения кацапов будут стремиться сделать это. Поэтому вывод - ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ! В этом залог будущего нашего народа.
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09.03.2022 09:26 Ответить
Чтобы все кацапы здохли вместе со своим идолом путлером.
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09.03.2022 11:15 Ответить
 
 