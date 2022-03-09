С начала российского вторжения в Украине погиб 41 ребенок, – Денисова (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на вечер 8 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине погибли 52 ребенка, 76 детей получили ранения. ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фотографии, которые не рекомендуются для детей и лиц со слабой психикой.
Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранителями Днепропетровщины из Харькова эвакуированы еще 300 человек. Среди спасенных - мать с тремя детьми, которые ночью попали под обстрел российской артиллерии. По результатам обстрела от ударной волны пострадал один из ее малышей. Также во время разговора с полицейскими женщина сообщила, что у нее на глазах погиб соседский ребенок. В г. Дергачи Харьковской области при обстреле российской армии были нанесены удары по Дергачевскому лицею № 3 и жилым кварталам города. Минимум трое погибших и 15 раненых, в том числе 4-летний ребенок", - отмечает омбудсмен.
Сегодня утром стало известно еще о четырех раненых гражданских в Донецкой области, в том числе пострадал 14-летний парень. До сих пор невозможно установить количество убитых и раненых в Мариуполе и Волновахе. Эти города остаются заблокированными русскими оккупационными войсками.
"В очередной раз оккупантом обстреляно мирное население г. Николаева. На этот раз оккупанты накрыли артиллерией жилой микрорайон Балабановка в южной части города: повреждено 60 домов. Большинство бомб были кассетными, запрещенными Женевской конвенцией 1949 года для использования во всем мире", - добавила она.
Денисова отмечает, что российским врагом за эти дни в Харькове атаковано около 30 общеобразовательных школ, 27 детских садов, 5 высших учебных заведений, детские интернаты.
"Действия российских оккупационных войск являются прямым нарушением Гаагской и Женевской конвенций. Обращаюсь к международному сообществу и международным правозащитным организациям с просьбой принять все возможные меры для прекращения военного нападения Российской Федерации. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!!", - резюмировала омбудсмен.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем обращении 8 марта, что за 13 дней войны от рук оккупанта погибли 52 ребенка.
"Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не прощу это. И знаю, что вы никогда не простите оккупантам", – заявил президент.
ВНИМАНИЕ!!! Новость содержит фото, которое не рекомендовано для просмотра детям и лицам с слабой психикой!!!
Пожалуйста, подождите...
Прочтите. Это архивная листовка 1941 года. Гитлеровские нацисты обращаются к Москве. А теперь сравните с тем, что говорят и делают в Украине путинские нацисты.
Він хоче взяти Україну ізмором.
Він каже "Я не потерплю затягивания переговоров" - а сам на це розраховує.
Саме тому РФ війська сповільнились,
Саме тому }{йло публічно оголосило про обстріли обєктів інфраструктури.
Росії ХАНА у любому випадку, тому }{йло хоче нанести Україні найбільшої шкоди.
і на них не мусить бути 18+ чи 21+ як би не було важко на них дивитися.
ці фото повинні бачити всім світом.
весь світ повинен знати що від безкарності і вседозволеності
однієї хворої на голову людини, залежить життя дітей.
і слава Богу що ядерна кнопка, це міф, фейк.
і що насправді запуск ядерних ракет залежить не від однієї людини.
але ж виграють люди в лотерею по 100-200 мільйонів.
от так і може співпасти в одній команді 3-4 маразматика-самогубця.
і світу кінець.....
. И постоянно новые поколения кацапов будут стремиться сделать это. Поэтому вывод - ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ! В этом залог будущего нашего народа.