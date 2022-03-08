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Уничтоженный в бою около 134-й школы в Харькове отряд российского спецназа 2-й бригады. ВИДЕО 18+

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Отряд российского спецназа 2-й бригады был ликвидирован 27 февраля в боях около 134 школы в Харькове. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Моя съемка трупов 5 российских спецназовцев 2-й бригады спецназ, уничтоженных 27 февраля в бою у 134-й школы Харькова. Ещё 2 сгорело в подбитом Тигре, 2 взяты в плен, 18 сгорели в 134 школе. Весь отряд был уничтожен вместе с 5 бронеавтомобилями. Потери украинцев - 1 воин 92-й бригады, 1 БТР-4. Больше деталей боя на моем канале Бутусов плюс в YouTube", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пенсионеры из Николаевской области самостоятельно выгнали вооруженных оккупантов со своего двора. ВИДЕО
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Топ комментарии
+181
Эти кадры как успокоительное действуют лучше чем корвалол.
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08.03.2022 15:34
+82
Гарно! Красівое! Якщо дивляться маскалі, скажіть, що класно!
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08.03.2022 15:38
+52
Старезний анекдот:
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
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08.03.2022 15:47
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Эти кадры как успокоительное действуют лучше чем корвалол.
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08.03.2022 15:34 Ответить
чудові ліки від багатьох хвороб....
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08.03.2022 15:44 Ответить
А саме головне, що лежать і вічно тепер будуть молити у Бога прощення... Хоча... Де Бог, а де кацап?... Але все ж таки...
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08.03.2022 17:18 Ответить
Ой. как же вы правы! Такие сообщения поддерживают. это в первые дни мы им еще пытались поверить что *не знали. не стреляли...*
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08.03.2022 16:03 Ответить
І радію за наших воїнів, і страшно від того на що здатні українці, добрі, привітні, роботящі. Це-ж як треба було допекти наш люд... піздєц путіну.
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08.03.2022 16:25 Ответить
Ну по-перше це красиво, по-друге це русофобно, а по-третє - дай боже здоров'я українським захисникам!
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08.03.2022 18:29 Ответить
По бажаємо здоров'ячка всім двухсотим!
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08.03.2022 18:31 Ответить
В аптеках надо вместо корвалола показывать.
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20.03.2022 13:11 Ответить
Гарно! Красівое! Якщо дивляться маскалі, скажіть, що класно!
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08.03.2022 15:38 Ответить
комментарий отмечен как спам
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08.03.2022 15:46 Ответить
Ви звідки пишите? Бачили сьогоднішні фото вбитих діточок? Вас ********?
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08.03.2022 15:48 Ответить
Іди ***** ****.
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08.03.2022 15:52 Ответить
Это кацапский троль мужик , а не баба . Используют VPN и сидят в мордоре
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08.03.2022 18:34 Ответить
Це я продліваю війну?! Я проти війни! Абсолютно! Як тільки всі маскалі будуть так лежати, як ці красавці спецназівці, які мабуть прийшли з квіточками, а їх не так поняли, я зразу ж стану пацифістом
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08.03.2022 15:52 Ответить
Спамте эту тварь Dubovich...
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08.03.2022 15:55 Ответить
Елена, Вы правы все повертаеться назад. Эти орки пришли нас убивать, а смерть вернулась к ним назад. Все как Вы сказали так и произошло. Пришёл с мечем от меча и погиб
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08.03.2022 16:08 Ответить
ПНХйобанечмо!
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08.03.2022 16:13 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ, А ТИ ЙДИ ПОДИВИСЯ НА ДІТЕЙ ЯКІ БІЖАТЬ З РОЗГРОМЛЕНИХ МІСТ,
С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М,НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ,НІКОЛИ.........
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08.03.2022 16:20 Ответить
Это кацапская троляра однозначно и на 99% из мордора , а не из Польши, используют VPN. Они пробуют писать как бы на украинском, но делают это характерно как для них и видно как на ладони
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08.03.2022 18:32 Ответить
від сьогодні такі новини відео це Отчинаш.... Віват Українським Воїнам Світла ...- кацапня це виіродки ....звірі просто так не вбивають , а орко кацапи гірші....

як там е у кацапів : "хотят ли кацапы войны- спросите вы у матерей..."...- знаем, хотять ...- а ворога потрібно знищувати !!!
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08.03.2022 18:56 Ответить
Старезний анекдот:
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
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08.03.2022 15:47 Ответить
аж аппетит появился.
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08.03.2022 15:39 Ответить
Дотримуйтесь, будьласка, дієти. Зайва вага здоров"я не додає.
Якщо замало однієї дієти можете сісти на дві дієти одночасно !!!
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08.03.2022 15:50 Ответить
Можна обмежитися лише:

Не рекомендується до перегляду москвофілам!!!
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08.03.2022 15:39 Ответить
Їм, в перву чергу потрібно дивитись цілодобово, щоб до долбо*бів дойшло що тут буде з сруським міром який вони запрошували
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08.03.2022 15:47 Ответить
Москвофил в 100 случаях из 100 есть украинофоб и ненавидящий Украину челове
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08.03.2022 16:10 Ответить
В спам, москалику.
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08.03.2022 15:42 Ответить
І стася Биков тебе лайкнув?
Щось на диво вонО кругом вилазить.
А тобі нейдольгієвєць чи вшиватнік..

Йди в дупу..

Нєа..в сраку..

нєа... в жопу!))
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08.03.2022 15:51 Ответить
Тім мамам відслюнявлють обіцяних паперів так званих банківських банкнот і вони...ще нарожають.
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08.03.2022 15:41 Ответить
Да никто им ничего не даст, сожгут в крематории , а мамашам скажут ваш сын дизертир, и хрен вам а не выплаты.
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08.03.2022 15:44 Ответить
Ну, як варіант, тим більше платити ні з чого буде. Можуть наштампувати звісно, та то таке вже, то не наша справа і не важлива.
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08.03.2022 15:46 Ответить
Скоро за ці 7 мільйонів ржублів тільки за рогом посцяти можна буде.
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08.03.2022 15:56 Ответить
Смотрел бы и смотрел
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08.03.2022 15:41 Ответить
Треба нове кіно.
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08.03.2022 15:45 Ответить
О, отак і має виглядати кацап і бути в такому стані.
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08.03.2022 15:42 Ответить
Укри красаучіки. Смерть кацапам!
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08.03.2022 15:42 Ответить
Туди їм і дорога.
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08.03.2022 15:43 Ответить
за кожну краплинку та сльозинку українців відповісте суки-
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08.03.2022 15:43 Ответить
Молодцы! Слава воинам Украины!
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08.03.2022 15:43 Ответить
ой красота какая
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08.03.2022 15:44 Ответить
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 15:44 Ответить
Дуже красиво!
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08.03.2022 15:44 Ответить
Юрий и видос по обгоревшим в школе оккупантам сделайте, сейчас надо максимум видео-фото пруфов для фиксации результатов, в том числе и для расейских баранов, которые потерялись в параллельной реальности и для немецких наших "союзников", чтобы тоже в себя приходили
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08.03.2022 15:45 Ответить
Ні краплі жалю до цієї мерзоти,чим більше їх в такому вигляді буде,тим ближче наша перемога!!!
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08.03.2022 15:45 Ответить
Пару недель обратно не думал что это может нравится. Но фото погибших Украинских детей это было последней каплей. Сколько мог перечислил Вашей армии. Сам уже не воин, слишком старый, но заработаю, перечислю еще. Slava Ukrainai! Varoņiem slava!
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08.03.2022 15:45 Ответить
Про НАТО:
А чому б не пообіцяти Мордору невступ до НАТО, щоб вони забралися з нашої землі.
А потім подати заявку на вступ.
На виття з-за поребрику :"Ну вы же обесчали!!!", відповісти, шо вони теж обіцяли і в Будапешті, і в договорі про добросусідство.
Гібридна війна потребує гибридних дій!!!!
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08.03.2022 15:45 Ответить
Потому что ты идиот если веришь что ***** уйдет с Украины если Украина пообещает не вступать в НАТО. А вот заявлением что Украина отказывается от НАТО ты подорвешь не только боевой дух украинской армии а и плюнешь в лицо странам НАТО которые сейчас нам помогают оружем и санкциями
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08.03.2022 15:50 Ответить
А можно без лайки? Бо шось кацапом смердить.
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08.03.2022 15:54 Ответить
**** требует подкрепить это полным разоружением Украины от иностранного оружия, и иностранной помощи а так же подписать полную капитуляцию со всеми вытекающими в том числе признания крыма и дамбаса а так же видимо уже Херсона территорией РФ. Тоесть Украина фактически перестает существовать как государство.
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08.03.2022 15:53 Ответить
А от по роззброєнню - дулю йому!!!!
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08.03.2022 15:55 Ответить
Эти тоже, походу, ничего не знали, прямо с учений. Ну, раз не знали, то и не узнаете.
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08.03.2022 15:45 Ответить
Писец, командир сдался, а солдати погибли, это позор.
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08.03.2022 15:46 Ответить
видимо с мозгом в голове был он один.
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08.03.2022 16:01 Ответить
Хочу отметить, что убиты оккупанты в населенном пункте. Это так они наносят "точечные удары по военной структуре", ****** ********.
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08.03.2022 15:47 Ответить
Нужно еще ворон прикормить чтобы кацапоиды наблюдали как ихних ихтамнетов патерьнет жрут вороны и собаки
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08.03.2022 15:47 Ответить
они сделали свой выбор, или они нас или мы их.. только так, а не иначе
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08.03.2022 15:48 Ответить
Хороші росіяни
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08.03.2022 15:50 Ответить
Всі росіяни мають стати хорошими.
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08.03.2022 15:53 Ответить
вміють ванюши "відпочивати"..
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08.03.2022 18:11 Ответить
Ось це правильні кацапи.
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08.03.2022 15:53 Ответить
Счас их пропаганда начнет накручивать быдломассу типа "нацики уничтожили наших мальчикаф, кагда те школу ва время урокаф защищали"
Вон, выше уже ваньки под украинским флагом требуют видео изнутри, с жареной бурятиной.
А потом: вставай странаагромная- надо ж мобилизацию ванек оправдать, а без нее никак -сильно быстро вани чернозёмятся в Украине))
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08.03.2022 15:55 Ответить
ага, а что они
делали с оружием в руках в чужой стране? приехали на дискотеку? на танке?
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08.03.2022 15:58 Ответить
Не ссы, лаптям доходит только *********.
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08.03.2022 16:02 Ответить
пусть родственники этих оккупантов, предъявляют счёт кремлевсеому шизофренику кабаеву, которому не жалко чужих детей..
кабаеву жалко только своих детей, оно на войну, почему то не послало своего зятя..
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08.03.2022 15:56 Ответить
Смерть гадам! Слава Україні!
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08.03.2022 15:57 Ответить
Их можно скармливать голодным животным в зоопарках,как вариант.
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08.03.2022 16:05 Ответить
Цим гівном, навіть гієни би побрезгували!
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08.03.2022 17:08 Ответить
Теперь кацапские вояки будут учить свое мясо: увидел украинца - прыгай в окно!
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08.03.2022 16:13 Ответить
Ну, не знаю, а що там 18+? Все цілком нормально, організми змінюють свою субстанцію у часі просторі. Миле видовище, приємне і навіть корисне. Як би то були люди, тоді так, було б недоречно. А так просто організми.
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08.03.2022 16:15 Ответить
по мне так -нет потерь, просто самоликвидация биомусора
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08.03.2022 16:27 Ответить
Как бы это видео залить на телефоны россиян? Чтоб каждый увидел. Хакеры, вы где?!
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08.03.2022 16:33 Ответить
Им шлют это все на почту. Уже. И не только это.
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08.03.2022 19:16 Ответить
Последний жмур между урн наверное пытался что то проблеять типа "я сдаюсь" судя по открытой пасти, но наши бойцы сказали "как вы *******, мы в плен уже не берем, т.к. свободных мест уже нет"
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08.03.2022 16:36 Ответить
Хороший кацап - это дохлый кацап.
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08.03.2022 16:38 Ответить
Що не доречно в цьому відео, то це попередження про не рекомендування до перегляду беременним і людям з слабкою психікою. Вважаю, що саме таким людям, видовище мертвих ворогів, заспокоіть психіку, а беременні стануть народжувати богатирів. Побільше б таких відео. Слава ЗСУ!!!
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08.03.2022 16:44 Ответить
Хлопця шкода, все інше шмизь.
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08.03.2022 16:48 Ответить
Их самки прекрасно знают, куда поехали их ваньки. Их самки сейчас орут на форумах "мачи хахлов, спасай расею!"
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08.03.2022 16:56 Ответить
Всьо як заповідав жукафф
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08.03.2022 17:14 Ответить
нет ничего радостней кацапских трупов, которые удобрят украинскую землю...
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08.03.2022 17:21 Ответить
Однак разовий рекорд загибелі "бойцов" 2-ї бригади ще не перекритий. Так 21 лютого 2001 року в короткому бою із росіянами чеченські бійці знищили 33 "спеців". Тепер у цій частині 21 лютого "Дєнь памяті". Стодіваюся що після України у них цих днів додастя.
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08.03.2022 17:22 Ответить
І це найбільш успішні рашко-свині. Горіть в пеклі, падли!
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08.03.2022 17:24 Ответить
Класний подарок масковитським самкам на 8 березня
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08.03.2022 17:30 Ответить
Не надо их в плен брать,мой огород не продназначен для кормления этих тварей,
у меня в Украине мой солдат должен быть накормлен,одет,обут,а это между прочим
неплохое удобрение.
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08.03.2022 17:42 Ответить
як це не рекомендовано?! таке не втомлюєшся дивитися 24/7))
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08.03.2022 18:01 Ответить
Весь день чомусь боліла голова.
Після перегляду відео все пройшло. Дякую пану психотерапевту Бутусову. Кашпіровський відпочиває))
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08.03.2022 18:27 Ответить
Вояки х*рові
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08.03.2022 20:01 Ответить
Все-такі є і хороші росіяни, десь кожен двухсотий....
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08.03.2022 20:27 Ответить
Это суто руснявое понимание войны, во-первых в части "справедливости", во вторых в смысле "успешности".
Едут убивать и захватывать чужую страну, кладут в землю массу ресурса, живой силы итд и при этом беспощадно врут своему населению.
Дешевле было бы уложить спать самого Путина и не заниматься всей этой хернёй.
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08.03.2022 21:11 Ответить
Очьєнь корошо, братове козаки, БРАВО!
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09.03.2022 04:25 Ответить
Ой як славненько лежать, тихенько, сумирно!
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09.03.2022 10:10 Ответить
 
 