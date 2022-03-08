Уничтоженный в бою около 134-й школы в Харькове отряд российского спецназа 2-й бригады. ВИДЕО 18+

Отряд российского спецназа 2-й бригады был ликвидирован 27 февраля в боях около 134 школы в Харькове. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Моя съемка трупов 5 российских спецназовцев 2-й бригады спецназ, уничтоженных 27 февраля в бою у 134-й школы Харькова. Ещё 2 сгорело в подбитом Тигре, 2 взяты в плен, 18 сгорели в 134 школе. Весь отряд был уничтожен вместе с 5 бронеавтомобилями. Потери украинцев - 1 воин 92-й бригады, 1 БТР-4. Больше деталей боя на моем канале Бутусов плюс в YouTube", - рассказал он.

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