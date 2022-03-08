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Уничтоженный в бою около 134-й школы в Харькове отряд российского спецназа 2-й бригады. ВИДЕО 18+
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отряд российского спецназа 2-й бригады был ликвидирован 27 февраля в боях около 134 школы в Харькове. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!
Об этом сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Моя съемка трупов 5 российских спецназовцев 2-й бригады спецназ, уничтоженных 27 февраля в бою у 134-й школы Харькова. Ещё 2 сгорело в подбитом Тигре, 2 взяты в плен, 18 сгорели в 134 школе. Весь отряд был уничтожен вместе с 5 бронеавтомобилями. Потери украинцев - 1 воин 92-й бригады, 1 БТР-4. Больше деталей боя на моем канале Бутусов плюс в YouTube", - рассказал он.
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+181 MAKAROV ddf66d11
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+52 Яр Холодний
показать весь комментарий08.03.2022 15:47
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С М Е Р Т Ь В О Р О Г А М,НІЯКОГО ПРОЩЕННЯ,НІКОЛИ.........
як там е у кацапів : "хотят ли кацапы войны- спросите вы у матерей..."...- знаем, хотять ...- а ворога потрібно знищувати !!!
- Ванька! А пайдём хахлам пи*ды дадим?!
- Зачем?
- А просто так!
- А если они нам дадут?!
- А нам-то за что???!!!
Анекдот став правдою!!!
Якщо замало однієї дієти можете сісти на дві дієти одночасно !!!
Не рекомендується до перегляду москвофілам!!!
Щось на диво вонО кругом вилазить.
А тобі нейдольгієвєць чи вшиватнік..
Йди в дупу..
Нєа..в сраку..
нєа... в жопу!))
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А чому б не пообіцяти Мордору невступ до НАТО, щоб вони забралися з нашої землі.
А потім подати заявку на вступ.
На виття з-за поребрику :"Ну вы же обесчали!!!", відповісти, шо вони теж обіцяли і в Будапешті, і в договорі про добросусідство.
Гібридна війна потребує гибридних дій!!!!
Вон, выше уже ваньки под украинским флагом требуют видео изнутри, с жареной бурятиной.
А потом: вставай странаагромная- надо ж мобилизацию ванек оправдать, а без нее никак -сильно быстро вани чернозёмятся в Украине))
делали с оружием в руках в чужой стране? приехали на дискотеку? на танке?
кабаеву жалко только своих детей, оно на войну, почему то не послало своего зятя..
у меня в Украине мой солдат должен быть накормлен,одет,обут,а это между прочим
неплохое удобрение.
Після перегляду відео все пройшло. Дякую пану психотерапевту Бутусову. Кашпіровський відпочиває))
Едут убивать и захватывать чужую страну, кладут в землю массу ресурса, живой силы итд и при этом беспощадно врут своему населению.
Дешевле было бы уложить спать самого Путина и не заниматься всей этой хернёй.