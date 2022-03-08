Зеленский поблагодарил премьера Израиля Беннета за посреднические усилия в налаживании переговорного процесса

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Поговорил с Нафтали Беннетом. Поблагодарил за посреднические усилия Израиля в налаживании переговорного процесса. Обсудили пути прекращения войны и насилия", - говорится в сообщении.

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