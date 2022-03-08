В Минобороны обратились к россиянкам: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

Россия уже 13-е сутки ведет кровавую войну против мирного народа Украины. Множество россиянок, скорее всего, 8 марта не получат никаких поздравлений от своих мужчин по случаю Международного женского дня.

В Минобороны Украины обратились к российским женщинам с одним простым вопросом: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

"Скорее всего ваш родственник находится в Украине, где он убивал украинских женщин и детей, а сейчас, с большой вероятностью, он убит или находится в плену", – говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

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В Минобороны также сообщают: "Если вам все еще дорог ваш родственник – возможно есть шанс его спасти. Обратитесь к его (мужа, сына, брата или отца) непосредственным командирам с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат все – БИНГО! Он в Украине. Хотите спасти его – приезжайте в Украину. Может быть ваш родственник – выдающийся счастливчик и ему повезло попасть в плен. Возможно еще не поздно его спасти!"