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В Минобороны обратились к россиянкам: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Минобороны обратились к россиянкам:

Россия уже 13-е сутки ведет кровавую войну против мирного народа Украины. Множество россиянок, скорее всего, 8 марта не получат никаких поздравлений от своих мужчин по случаю Международного женского дня.

В Минобороны Украины обратились к российским женщинам с одним простым вопросом: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"

"Скорее всего ваш родственник находится в Украине, где он убивал украинских женщин и детей, а сейчас, с большой вероятностью, он убит или находится в плену", – говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: ВСУ взяли в плен около 2 тыс. российских оккупантов, - Геращенко

В Минобороны также сообщают: "Если вам все еще дорог ваш родственник – возможно есть шанс его спасти. Обратитесь к его  (мужа, сына, брата или отца)  непосредственным командирам с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат все – БИНГО! Он в Украине. Хотите спасти его – приезжайте в Украину. Может быть ваш родственник – выдающийся счастливчик и ему повезло попасть в плен. Возможно еще не поздно его спасти!"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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08.03.2022 15:54
+14
Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
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08.03.2022 16:13
+10
Лучший их подарочек, это гроб!)
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08.03.2022 15:57
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Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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08.03.2022 15:54 Ответить
До цих самок нЕлюдів марно звертатися.
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08.03.2022 15:55 Ответить
Лучший их подарочек, это гроб!)
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08.03.2022 15:57 Ответить
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08.03.2022 15:58 Ответить
лучшее поздравление для них -это чтоб "коханый" сдесь сдох и тело было-тогда выплачивают много бабла ,которых хватает на покупку квартиры в Москве-а на его место какой то Аслан или Тимур
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08.03.2022 16:07 Ответить
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08.03.2022 16:10 Ответить
Як вони можуть когось вітати, коли їхні залишки доїдають місцеві блоховози?
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08.03.2022 16:11 Ответить
https://www.gorod.dp.ua/pic/news/newsimages/0322/201612_b.jpg
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08.03.2022 16:13 Ответить
Да как ты мог !!! Кричит Оксана,- СЕДЬМОГО марта умереть !!!

Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
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08.03.2022 16:13 Ответить
А чому Оксана? Знайшов же типове жіноче кацапське ім'я.
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08.03.2022 17:32 Ответить
Вибачайте! Це - не моє Просто років кілька тому звідкись скопіював анекдот у свій збірник Можу замінить "Натахою"
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08.03.2022 17:48 Ответить
**
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…

Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..

Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
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08.03.2022 16:17 Ответить
Не зрозуміла, що значить "приїжджайте в Україну"? Щоб витягнути з полону ?
Щоб він потім (за статутом) прийшов в частину, доповів про полон і отримав можливість змити кров'ю ганьбу ? Для полонених існує концтабір ! Та й полонених вже ніби досить...
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08.03.2022 16:32 Ответить
8 березня, Міноборони? Якийсь совок(
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08.03.2022 16:49 Ответить
я свою жену сегодня как и всегда поздравил с праздгико Клары Цеткин и Розы Люксембург. а цветы я дарю без повода.
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08.03.2022 17:22 Ответить
в кацапии не женщины а свиноматки
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08.03.2022 18:34 Ответить
кстати,пользуясь случаем хочу поздравить всех женщин УКРАИНЫ с их женским днём и пожелать им скорейшей победы над фашистской рашкой!СЛАВА УКРАИНЕ!
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08.03.2022 18:36 Ответить
 
 