В Минобороны обратились к россиянкам: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия уже 13-е сутки ведет кровавую войну против мирного народа Украины. Множество россиянок, скорее всего, 8 марта не получат никаких поздравлений от своих мужчин по случаю Международного женского дня.
В Минобороны Украины обратились к российским женщинам с одним простым вопросом: "Ваши мужчины поздравили вас с 8 Марта?"
"Скорее всего ваш родственник находится в Украине, где он убивал украинских женщин и детей, а сейчас, с большой вероятностью, он убит или находится в плену", – говорится в сообщении на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
В Минобороны также сообщают: "Если вам все еще дорог ваш родственник – возможно есть шанс его спасти. Обратитесь к его (мужа, сына, брата или отца) непосредственным командирам с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат все – БИНГО! Он в Украине. Хотите спасти его – приезжайте в Украину. Может быть ваш родственник – выдающийся счастливчик и ему повезло попасть в плен. Возможно еще не поздно его спасти!"
Пожалуйста, подождите...
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
Придут подруги, надо выпить, а ты собою занял стол...
Знову обстрілюють місто,
Стали до бою солдати…
Це...горе сусіднє прилізло
Нищити нас і вбивати…
Горе прилізло сказати,
Хто ми і звідки ми родом...
Кров'ю на нас написати
Те, що не є ми народом!..
Стогне скалічене місто,
Плаче від болю утрати…
От би ці сльози в намисто..
Й жінкам у Росію віддати
Щоб він потім (за статутом) прийшов в частину, доповів про полон і отримав можливість змити кров'ю ганьбу ? Для полонених існує концтабір ! Та й полонених вже ніби досить...