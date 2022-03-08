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Мариуполь (5560) Россия (91213) эвакуация (1751) Кулеба Дмитрий (2623)

Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - Кулеба об эвакуации жителей Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Я призываю все государства публично требовать:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир публично потребовать от страны-агрессора позволить эвакуировать жителей Мариуполя, которых она держит в заложниках в окруженном городе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия держит в заложниках 300 тысяч мирных жителей в Мариуполе, препятствует гуманитарной эвакуации, несмотря на договоренности при посредничестве МККК. Вчера от обезвоживания (!) умер ребенок. Военные преступления – это часть сознательной стратегии России. Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - написал Кулеба.

Читайте также: Колонна с гуманитарной помощью для Мариуполя временно остановилась из-за боевых действий
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Топ комментарии
+4
нічого це там не дасть. Там потрібна лоботомія, хоча би у вигляді ампутації від телевізора.
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08.03.2022 16:06
+3
В Питере отмудохали водителя со свастикой "Z".

https://twitter.com/i/status/1500871593983160321
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08.03.2022 16:17
+2
ВСУ помогите Мариуполю,перекиньте части в помощь Азову!
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08.03.2022 16:11
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Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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08.03.2022 16:00 Ответить
нічого це там не дасть. Там потрібна лоботомія, хоча би у вигляді ампутації від телевізора.
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08.03.2022 16:06 Ответить
Кулеба , ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ И НЕВОЗВОЖНОЕ --- ЗАКРЫТЬ НЕБО !!!!!!
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08.03.2022 16:46 Ответить
правильно так:
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08.03.2022 16:01 Ответить
Руки опускаються від блюзнірства лідерів західного світу.
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08.03.2022 16:06 Ответить
Чому россія напала на нас саме зараз?
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08.03.2022 16:09 Ответить
"Через блокаду російськими окупантами в Маріуполі від зневоднення померла 6-річна дівчинка. Її знайшли під завалами, повідомив мер міста Вадим Бойченко. "Сьогодні я не маю слів. Як і немає більше емоцій. Маріуполь спіткала страшне горе. В результаті блокади нашого рідного міста померла ще одна дитина. Причина смерті - зневоднення. 6-річну Таню ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Її мати загинула." ©
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08.03.2022 16:06 Ответить
Ага. Так ********* и отпустила заложников. ***** нужно не просить а требовать или шантажировать. Например проведите тысячи кацапских пленных по Крещатику и сбросайте кацапские трупы на большую кучу заявив на весь мир что кацапы не хотят убирать свои трупыи на весь мир покажите какая кацапская армия *непабедимая*. Ето очень ударит по самолюбию *****.
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08.03.2022 16:08 Ответить
і це не допоможе повернути заручників. Стовідсоткову гарантію дасть хіба що жовтоблакинтний прапор і Тризуб над кожною адмінбудівлею засрашки включно з хренмлем
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08.03.2022 16:16 Ответить
В Буче начался голод. У людей закончились еда и вода. Света и тепла нет давно. Помогите...
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08.03.2022 16:10 Ответить
Nihrena sebe, kak ti vidish azh iz Germaniji - slish ubljudok, tebe za eto grozit minim pistjulei ili jeshcho boleje i ti eto poluchish.
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08.03.2022 16:17 Ответить
ВСУ помогите Мариуполю,перекиньте части в помощь Азову!
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08.03.2022 16:11 Ответить
Nadejus iopnet po sruskim okupantam, tak chtob ljudi mogli evakuirovatsia ili minim poluchitj pravo vibora na eto.
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08.03.2022 16:16 Ответить
звідки перекинути? Де взяти такі резерви?
Хоча ні, резерви після мобілізації вже є... але великий сумнів стосовно їх боєздатності.
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08.03.2022 16:17 Ответить
A teperj uzhe prizivajesh, do sih por toljko treboval i ponti gonjal, mol jesli net to ..... Nu i kak rezuljtat s naduvanijem shchok, otpustites nizhe, i nachinaite govoritj s togo urovnja gde vi nahodites, togda i prislusjajetsia k vam.
A etot i jeshcho oslik dumajet mol im aplodirujet, oni na stoljko glupi, chto ne ponimajet chto mi aplodirujem narodu Ukraini a ne etim, kotorije sebia v velichinu superstar voznesli sebja sami v svoih bashkah.
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08.03.2022 16:15 Ответить
неужели мы никогда не избавимся от этого кровожадного монстра, эта ублюдочная срана со своим ублюдочным населением представляет реальную угрозу для всего человечества, она накопила гигантские богатства и способна еще долго и успешно кошмарить весь мир , а нас убивать всеми доступными ей способами..., почему мир это допустил, почему деньги так застят глаза и здравый смысл, и выключают естественное чувство самосохранения...
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08.03.2022 16:17 Ответить
Izbavites, 100% izbavites, vsio idjot medlenno no pochti tak kak planirovalos. Rusne budet pistec da tak chto i razmnozhatsia uzhe ne budet. jesli nebudet predateljstva u vas iz nutri. Vot oslik uzhe tjanet v tu storonu telegu.
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08.03.2022 16:19 Ответить
В Питере отмудохали водителя со свастикой "Z".

https://twitter.com/i/status/1500871593983160321
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08.03.2022 16:17 Ответить
Prisidionjajus odnoi komentatershke - sankciji nachinajet rabotatj, no eto nachalo, potom budet veseleje.
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08.03.2022 16:21 Ответить
Дикуни не розуміють людської мови. Вони розуміють тільки силу.
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08.03.2022 16:45 Ответить
 
 