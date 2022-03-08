Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - Кулеба об эвакуации жителей Мариуполя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир публично потребовать от страны-агрессора позволить эвакуировать жителей Мариуполя, которых она держит в заложниках в окруженном городе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Россия держит в заложниках 300 тысяч мирных жителей в Мариуполе, препятствует гуманитарной эвакуации, несмотря на договоренности при посредничестве МККК. Вчера от обезвоживания (!) умер ребенок. Военные преступления – это часть сознательной стратегии России. Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - написал Кулеба.

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