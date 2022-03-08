Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - Кулеба об эвакуации жителей Мариуполя
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир публично потребовать от страны-агрессора позволить эвакуировать жителей Мариуполя, которых она держит в заложниках в окруженном городе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Россия держит в заложниках 300 тысяч мирных жителей в Мариуполе, препятствует гуманитарной эвакуации, несмотря на договоренности при посредничестве МККК. Вчера от обезвоживания (!) умер ребенок. Военные преступления – это часть сознательной стратегии России. Я призываю все государства публично требовать: "Россия, отпусти людей", - написал Кулеба.
Топ комментарии
+4 Ан Мур
показать весь комментарий08.03.2022 16:06
+3 Denis Denissov 9ab7c2b0
показать весь комментарий08.03.2022 16:17
+2 игорь гололобов
показать весь комментарий08.03.2022 16:11
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
Хоча ні, резерви після мобілізації вже є... але великий сумнів стосовно їх боєздатності.
A etot i jeshcho oslik dumajet mol im aplodirujet, oni na stoljko glupi, chto ne ponimajet chto mi aplodirujem narodu Ukraini a ne etim, kotorije sebia v velichinu superstar voznesli sebja sami v svoih bashkah.
https://twitter.com/i/status/1500871593983160321