Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с показаниями насильно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ.

По словам мужчины, 1 марта он вышел за продуктами в магазин, когда его остановили. После проверки документов, ему сказали, что у него просроченный паспорт.

А это видео с боевиком так называемой "ЛНР" Это видео с боевиком так называемой "ЛНР" покажет всю суть политики оккупантов и профессионализм "супер-мощной армии РФ" Особенно методы проведения мобилизации и уровень военной подготовки. pic.twitter.com/UWMuavvGJw — СБ Украины (@ServiceSsu) March 8, 2022

"Посадили в автобус, отвезли в какое-то помещение в Алчевске. До утра там пробыли, потом отвезли в Гордеевку на самосвале, сказали, что надо каких-то парней сменить - поесть или покупаться", - рассказал мужчина.

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По его словам, их оставили стоять у танка, когда началась перестрелка. "Поэтому мы заскочили в танк, но ни в кого не стреляли", – рассказал мужчина.

Алчевец признался, что его могли расстрелять, если бы он отказался. Своих земляков он призвал лучше скрываться от тех, кто их отправляе на войну.