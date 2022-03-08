Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.
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Служба безопасности Украины обнародовала видео с показаниями насильно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ.
По словам мужчины, 1 марта он вышел за продуктами в магазин, когда его остановили. После проверки документов, ему сказали, что у него просроченный паспорт.
А это видео с боевиком так называемой "ЛНР"
Это видео с боевиком так называемой "ЛНР" покажет всю суть политики оккупантов и профессионализм "супер-мощной армии РФ"
Особенно методы проведения мобилизации и уровень военной подготовки. pic.twitter.com/UWMuavvGJw— СБ Украины (@ServiceSsu) March 8, 2022
"Посадили в автобус, отвезли в какое-то помещение в Алчевске. До утра там пробыли, потом отвезли в Гордеевку на самосвале, сказали, что надо каких-то парней сменить - поесть или покупаться", - рассказал мужчина.
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По его словам, их оставили стоять у танка, когда началась перестрелка. "Поэтому мы заскочили в танк, но ни в кого не стреляли", – рассказал мужчина.
Алчевец признался, что его могли расстрелять, если бы он отказался. Своих земляков он призвал лучше скрываться от тех, кто их отправляе на войну.
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Що заскочив в танк "для безпеки")))
Таке під обстрілом не будуть робити навіть справжні танкісти!
Всі будуть ховатися ПІД танк!
З.І. за сім днів в ньго б борода вже була як у "будулая"...
і відправили на війну - Ачнулся - гіпс..
..
За бабло він не воював
Хватают всех...и кривых и косых...
Каску времен второй мировой..и винтовку мосина у руки...и в перед ...
Іі все розкаже.
Хто , де., коли..кому
Пора Зеленскому обьявить ,что женевская конвенкция на армию луг-гандонии не распространяется,так как государства Луг-гандония нет ,а следовательно нет и армии ,а только незаконные бандформирования и наемники