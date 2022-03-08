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Новости Война в Украине
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Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Шел за продуктами, посадили в автобус и отправили на войну – пленный рассказал, как мобилизуют в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины обнародовала видео с показаниями насильно мобилизованного на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СБУ.

По словам мужчины, 1 марта он вышел за продуктами в магазин, когда его остановили. После проверки документов, ему сказали, что у него просроченный паспорт.

"Посадили в автобус, отвезли в какое-то помещение в Алчевске. До утра там пробыли, потом отвезли в Гордеевку на самосвале, сказали, что надо каких-то парней сменить - поесть или покупаться", - рассказал мужчина.

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По его словам, их оставили стоять у танка, когда началась перестрелка. "Поэтому мы заскочили в танк, но ни в кого не стреляли", – рассказал мужчина.

Алчевец признался, что его могли расстрелять, если бы он отказался. Своих земляков он призвал лучше скрываться от тех, кто их отправляе на войну.
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Топ комментарии
+44
За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
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08.03.2022 16:19
+38
Вау, і хтось в таке повірить??
Що заскочив в танк "для безпеки")))
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08.03.2022 16:18
+37
очередная сказка про несчастных новобранцев...
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08.03.2022 16:20
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08.03.2022 16:17 Ответить
ехали калеки на помины, на помины
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08.03.2022 16:21 Ответить
Навіть скот так не возять! Один раз бачив подібне - коли череда колгоспна чимось отруїлася - так туші везли на скотомогильник!!!
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08.03.2022 16:24 Ответить
А цих далі везуть -" брати Лондон".
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08.03.2022 16:41 Ответить
ДЕМОБІЛІЗОВАНІ ваньки повертаються домой с пєснями і пляскамі....
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08.03.2022 16:37 Ответить
от души нагрузили, з верхом !
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08.03.2022 16:38 Ответить
a nerazborchivo, eto chto, tushki raseiskih orlov v shtabeljah i uzhe vivozjat ili jeshcho zhivije skoti.
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08.03.2022 16:45 Ответить
Заскочили в танк? Це перша реакція на стрілянину? О.о
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08.03.2022 16:18 Ответить
Вау, і хтось в таке повірить??
Що заскочив в танк "для безпеки")))
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08.03.2022 16:18 Ответить
За його словами, їх лишили стояти біля танку, коли посалась перестрілка. "Тому ми заскочили в танк, але ні в кого не стріляли", - розповів чоловік. Хтось вiрить у цю звiздеж ???
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08.03.2022 16:19 Ответить
кх, маловєроятно
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08.03.2022 16:46 Ответить
Так, що би "заскочити у танк" потрібно НА нього ЗАЛІЗТИ!
Таке під обстрілом не будуть робити навіть справжні танкісти!
Всі будуть ховатися ПІД танк!
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08.03.2022 16:52 Ответить
очередная сказка про несчастных новобранцев...
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08.03.2022 16:20 Ответить
не вірьте, людоньки!!!! є й такі, яких вичіпляють вулицями, безумовно є !!! але переважна більшість з них всі йдуть добровільно!!!! і знають куди йдуть.
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08.03.2022 18:00 Ответить
очередная басня из разряда "аля мы заблудились" ...
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08.03.2022 16:21 Ответить
****** как дышут! Одни на учениях, других с улицы забрали. ****** сказка!
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08.03.2022 16:21 Ответить
Ці казкові історії вже набридли.
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08.03.2022 16:23 Ответить
пострижений, поголений, відгодований... і його плять насильно запхали в танк.. **** кому ті казки чеше ...
З.І. за сім днів в ньго б борода вже була як у "будулая"...
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08.03.2022 16:23 Ответить
Да норм небритость на неделю - не у всех растёт как у будулаев. Во всяком случае с телефона так вижу.
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08.03.2022 16:43 Ответить
Йшов за продуктами, посадили в автобус

і відправили на війну - Ачнулся - гіпс..
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08.03.2022 16:23 Ответить
А треба: Ачнулся - Хрест!
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08.03.2022 17:21 Ответить
Прямо письменник-фантаст.
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08.03.2022 16:23 Ответить
Брехня. Всі знають, що так забирають тільки в Нацгвардію.
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08.03.2022 16:25 Ответить
В Нацгвардію знімають з поїзда, це всім відомо
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08.03.2022 16:36 Ответить
В 2014 звіздєлі о нас, а тепер самі таке роблять
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08.03.2022 18:53 Ответить
Ну... вишел я, значіт, за кєфіром, а тут оні - космічєскіє пірати.
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08.03.2022 16:28 Ответить
👍
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08.03.2022 17:39 Ответить
бла бла бла,які ж сукі ********
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08.03.2022 16:28 Ответить
******. Якщо закласти пальці у двері, історія про мобілізацію буде більш правдива.
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08.03.2022 16:29 Ответить
а его кента, с которым он шел в магазин, забрали нейрохирургам
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08.03.2022 16:30 Ответить
Звездежь!!! Кацапы всегда звездят! Полноценный военный преступник! Их послушать так они все ничего не делали, кто тогда всех людей нам убил?!
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08.03.2022 16:30 Ответить
Шел, поскользнулся, упал, очнулся - гипс. Кому ты,падло, "очки втираешь"!
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08.03.2022 16:30 Ответить
Втрати...вірити падл
..
За бабло він не воював
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08.03.2022 16:31 Ответить
В лугандоне реально отлавливают мужиков...на рынках..возле магазинов...водил которые продукты по магазинам развозят...
Хватают всех...и кривых и косых...
Каску времен второй мировой..и винтовку мосина у руки...и в перед ...
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08.03.2022 16:33 Ответить
220....на причандали .
Іі все розкаже.
Хто , де., коли..кому
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08.03.2022 16:34 Ответить
Казкові йолопи! Навіть збрехати переконливо не можуть.
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08.03.2022 16:38 Ответить
Голосував за ригАналів і за рф...ДОГОЛОСУВАВСЯ.... ВІДРУБАТИ РУКИ -і к мамє....
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08.03.2022 16:39 Ответить
Надо Херсон освобождать, иначе русня может завтра собрать всех местных мужчин и кинуть на передок
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08.03.2022 16:39 Ответить
З чим? З палками? Автомати вони повернут назад, а про палки- це дебільни сни Микити Михалкова
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08.03.2022 16:59 Ответить
Вот и сходил за хлебушком
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08.03.2022 16:39 Ответить
Skoreje vsevo pestit. Ne udivljus jesli kto to jevo uznajet i podtverdit chto paru dnei nazad azh ochenj grozilsa do Kijeva doiti i glushitj hohlov.
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08.03.2022 16:43 Ответить
РАБУ что прикажут, то и делать будет (со страху), воины из них НИКАКИЕ!
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08.03.2022 16:48 Ответить
Якщо подивитись його телефон, там буде про укрокарателів, народ Бамбаса і інша фігня.
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08.03.2022 16:51 Ответить
Это бывшие наши. Да, они ватные, сепары и т.п., но всё же были когда-то украинцами. И это сразу видно по уровню интеллекта. Это вам не тупое "не знал, думал что на учения". Тут полёт фантазии. Ну какой орк придумает "спрятался в танке"? Только "шахтер" с Даунбаса.
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08.03.2022 16:59 Ответить
"снимают с поезда и забирают в нацгвардию". Уже проходили.
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08.03.2022 17:02 Ответить
СВОЛОТА РИГаНАЛІВСЬКА! Відрубати руки - і к мамє!
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08.03.2022 17:02 Ответить
Типа, "насильно забрали". Врал бы дальше, что еще и изнасиловали. Кто-то поверил ему?🤑
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08.03.2022 17:26 Ответить
Особенно в то, что в танк залез, чтобы спрятаться!.. 🤪
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08.03.2022 17:40 Ответить
Брэхун!
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08.03.2022 17:51 Ответить
******(сорри) как дышит
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08.03.2022 17:51 Ответить
ну я еще могу понять-спрятался в бмп или бтр (но обычно они первые цели)-но в танк впрыгнуть сверху под обстрелом?историю пора продавать в голливуд
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08.03.2022 18:43 Ответить
хотя мужиков там реально хватают на улицах и сразу типа мобилизуют.
Пора Зеленскому обьявить ,что женевская конвенкция на армию луг-гандонии не распространяется,так как государства Луг-гандония нет ,а следовательно нет и армии ,а только незаконные бандформирования и наемники
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08.03.2022 18:46 Ответить
Не горячитесь, надо разбираться в их биографии! Там много таких на самом деле наших соотечественников, которых за шкуру ловили и на передок бросили.
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08.03.2022 19:06 Ответить
Зараз заплачу.
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08.03.2022 19:45 Ответить
 
 