В Изюме враги обстреляли больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Изюме в Харьковской области враги обстреляли центральную городскую больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов.
Об этом сообщил в Фейсбуке заместитель председателя Изюмского горсовета Владимир Мацокин, передает Цензор.НЕТ.
"Я думал, что ворота ада закрылись, а оказалось, что это был только первый этаж. Это приемное отделение нашей ЦГБ. Вероятно, очередная секретная база НАТО. Больные выбирались из-под завалов как могли", - написал заммэра.
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Повірити пуйлу - це поцілувати скажену собаку. Ніде русня не виконала зелених коридорів, а під Сумами раптом... Раптом не сталося. Зараз луплять танками по коридору й прориваються в місто. Пропустили перші машини з іноземцями й розстрілюють цивільних. Про жертви ще нічого не знаємо. Військові розуміли, що це пастка, але ж Верещучка перетиснула. Зараз маємо драматичну й трагічну ситуацію. А реально було сьогодні розгромити розрізнене угрупування із недобитків, яке сконцентрувалося під містом. Вони для того й запропонували коридор, щоб або перегрупуватися або пролізти в місто. Схоже, що вибрали друге. Це якраз приклад, коли політики ламають тактику військових і наносять страшну шкоду. Від такого "гуманізму" лише росте кількість жертв.