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Мы разрушили миф о военной мощи РФ. Через несколько дней ее потери превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане. Не бойтесь бункерного тирана, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы разрушили миф о военной мощи РФ. Через несколько дней ее потери превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане. Не бойтесь бункерного тирана, - Резников

За 11 дней Украина полностью разрушила миф о военной мощи России. Украинские воины за 11 дней уже уничтожили более 11 тысяч русских солдат. Это больше, чем за две чеченские войны, длившиеся 6 лет.

Об этом в своем обращении заявил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, еще пару дней и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане.

"Мы уже уничтожили 300 танков и тысячу бронемашин. Более 40 самолетов и почти 70 вертолетов. Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа. Которые ужасают Африку, Ближний Восток. Но не Украину. Мы их уничтожаем, как и всех других террористов, которые накрывают ракетами наши города. Которые расстреливают детей. Не бойтесь! Как не боятся наши молодые парни и девушки, которые останавливают врага. Как не боятся наши фермеры, которые захватывают вражескую бронетехнику. Как не испугался работник почтовой компании, сбивший российский самолет из ПЗРК", – заметил Резников.

По его словам, сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла.

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Он уверен, что Россия не сможет одолеть нас в открытом бою. Она не сможет нас запугать преступными обстрелами наших городов.

"Чтобы победить, нам нужна помощь – закрытое небо и оружие. Мы защитим себя и вас. Мы не боимся россиян. Это они убегают и сотнями сдаются в плен. Кроме оружия, с каждым днем ​​встает вопрос общей стойкости. Нам нужны ресурсы, чтобы одевать нашу армию, кормить наших людей. Чтобы быстро восстановить разрушенное. Вы должны усилить давление на Россию. Но на всех, кто получает деньги в Москве. Потому что они привлекут войну в ваш дом. Мир изменился. Вы должны очень быстро принимать решение. Ведь идет война в Европе. Кремль может зажечь новые костры", - обращает внимание Резников.

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"Мы все равно будем сражаться и победим. Весь украинский народ будет сопротивляться. Но ваша помощь сохранит жизнь. В том числе - жизнь ваших детей и родных. Каждый день войны - это десятки смертей мирных людей. Европейцев. Спасибо всем, кто уже помогает". Призываю всех показать, что свободный мир не боится одного тирана, скрывающегося в бункере", - резюмировал министр обороны.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
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08.03.2022 16:31
+31
Українці вже нічого не бояться.
Смерть ворогам!
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08.03.2022 16:32
+28
Как узнаешь,что за существо нажимало на гашетку орудия? Нереально. Безликая масса орков. Просто к каждому кацапу нужно относится так,как будто именно он расстрелял этот микроавтобус. Или стариков в Ланосе.
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08.03.2022 16:40
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08.03.2022 16:31 Ответить
Нажаль, точно не єдина. Тому нюансів ще достобіса. Занадто повільно ворушиться величезна гнила бюрократична машина Заходу.
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08.03.2022 16:34 Ответить
Бюрократія ні до чого. Це клятий капіталізм. Занадто багато свободи бізнесу дали.
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08.03.2022 16:37 Ответить
Пан комуніст? Чи схиблений лівак?
Так запам'ятайте- ліваки не люди.
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08.03.2022 16:43 Ответить
Пан ідіот, жодна країна з плановою економікою не досягла розквіту.
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08.03.2022 16:54 Ответить
зря ты так, нефть закрыли, золото запретили(и это всё сегодня) , по мне уже и отражение в зеркале должно убить путьку
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08.03.2022 16:42 Ответить
Не дарма, повір. Вони мають роботи НА ПОРЯДОК більше.
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08.03.2022 16:43 Ответить
не согласен, по сравнению 14-15 годами это космос
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08.03.2022 16:53 Ответить
Маєш право. Тільки не видавай бажане за дійсність- по нафті та золоту це лише наміри, і лише США.
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08.03.2022 16:57 Ответить
Для повільної Європи це небачені темпи. Хай хоч так допомагають.
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08.03.2022 16:42 Ответить
Я маю просльозитися від щастя!? Так в мене сліз не має з 24.02,2022.
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08.03.2022 16:45 Ответить
Звісно ні, але що ви хотіли від німців, чиїми руками було вбито Джохара Дудаєва, великого героя у битві з парашенцями. Поки нам не гадать і то добре. Хоча за рахунок газу спонсуруєть тероризм.
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08.03.2022 16:53 Ответить
Підтримую, груз 200 в лаптєстан має відбувати чітко по графіку, в повному обсязі, з бонусами!
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08.03.2022 18:03 Ответить
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08.03.2022 18:20 Ответить
Українці вже нічого не бояться.
Смерть ворогам!
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08.03.2022 16:32 Ответить
СЛАВА НАЦІЇ !!

(смерть ********* !!)
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08.03.2022 16:32 Ответить
Смерть ворогам України!
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08.03.2022 16:32 Ответить
Російсько-фашистське православ'я у всій його https://www.youtube.com/watch?v=E2EwteH4b4E
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08.03.2022 16:34 Ответить
Поп какой-то педиковатый.
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08.03.2022 16:43 Ответить
"Сьогодні на Миколаївщині росіяни розстріляли мікроавтобус із працівниками дитячого будинку сімейного типу. Інцидент трапився вдень на кіровоградській трасі Н-14, за 25 кілометрів від в'їзду в миколаївський мікрорайон Тернівка. У Mercedes-Benz Sprinter їхав персонал для зміни колег у дитячому будинку сімейного типу в одному з сіл Миколаївщини. Окупанти відкрили вогонь по мікроавтобусу із військової техніки із позначкою "Z". Три виховательки дитбудинку загинули на місці. Мікроавтобус під обстрілом спалахнув. Двоє людей отримали осколкові поранення. Вони та ще кілька людей дійшли до найближчого блокпосту української армії. Там їм надали першу медичну допомогу та евакуювали у безпечніше місце." ©
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08.03.2022 16:34 Ответить
Как узнаешь,что за существо нажимало на гашетку орудия? Нереально. Безликая масса орков. Просто к каждому кацапу нужно относится так,как будто именно он расстрелял этот микроавтобус. Или стариков в Ланосе.
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08.03.2022 16:40 Ответить
😰
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08.03.2022 19:55 Ответить
ну в афгані в їх теж потєрь нєт..
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08.03.2022 16:35 Ответить
Звертайся не звертайся-їм пох. Вони рахують,що це не їхня війна. Але це поки що.
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08.03.2022 16:35 Ответить
Прошлой ночью.
Катер ВМС Украины подкрался к большому десантному кораблю ВМФ РФ. Тихо-тихо, "на веслах".

******** весь бк 30мм. Расчесал все до железки. Перезарядил. И снова ********.
И ********.

БДК загорелся и похромал чиниться.

Слава Україні.
https://t.me/martin_brest_pehota/1191
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08.03.2022 16:37 Ответить
Ну хоч в одного нормальна думка з оХвісу!
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08.03.2022 16:37 Ответить
кб луч знак качества - бтр и коробка кацапов на металолом https://twitter.com/i/status/1501204223760949249
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08.03.2022 16:39 Ответить
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08.03.2022 16:43 Ответить
Навіть без санкцій западу та при "перемозі", з такими втратами, Расію чекав би економічний КРАХ!
Уйло веде війну не зважаючи на виживання власної країни.
Зовсім безглузда війна в якій Расії перемогти неможливо.
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08.03.2022 16:46 Ответить
По его словам, сегодня у Европы есть шанс победить тирана, запугивавшего всех вокруг десятилетиями. Для этого необходимо, чтобы Украина устояла. tak Ukraina i vistoit i pobedit, jesli ne budet predateljstva iz vnutri, a vot na sevodnja predatelja v mesiju vozvishaite, i eto uzhe opasno dlja Ukraini.
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08.03.2022 16:49 Ответить
Коротко.
...

А москаль північний..
То наш ворог..вічний.
..
Слава нації
Смерть москалям
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08.03.2022 16:53 Ответить
Мы Украинцы их никогда не боялись,а теперь наши ребята отомстят этим
ублюдкам за все 350 лет,та так чтоб этим ублюдкам неповадно было на
многие тысячилетия.
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08.03.2022 17:55 Ответить
В афганистане 15тыс убитых и около 400 пленных. в на 4.03.22 Украине руссих солдат 9000убитых и 250взятых в плен. Делим 15000 на 400=36 убитых на 1пленного делил 9000 на 250=36, только в афгане за 10лет, а в Украине за неделю. Список пленных https://invaders-rf.com
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08.03.2022 19:15 Ответить
ПІСЛЯ ВІЙНИ Україна буде "з ноги " відкривати двері у всі ці ООН, ОБСЄ, МАГАТЕ тощо.
Бо МАЄ ПРАВО!
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08.03.2022 19:25 Ответить
 
 