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Гражданский автомобиль взорвался на мине оккупантов на Черниговщине: погибли 3 взрослых, 3 ребенка ранены

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Гражданский автомобиль взорвался на мине оккупантов на Черниговщине: погибли 3 взрослых, 3 ребенка ранены

В Черниговской области шестеро гражданских лиц стали жертвами попадания на противопехотную мину оккупантов

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, взорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные заведения. По словам очевидцев, мины на дороге были замаскированы соломой и мусором", - написала Денисова.

Отмечается, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении. Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

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Гандоны ублюдочные
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08.03.2022 16:42 Ответить
Уничтожение путинистов должна быть постоянной!
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08.03.2022 16:47 Ответить
Бідні нещасні люди,Господи,прийми їхні душі
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08.03.2022 16:49 Ответить
За каждого убитого украинского ребенка нужно убивать двух пленных орков. И чтобы они все это знали.
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08.03.2022 16:50 Ответить
"Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року..." ...на які кацапи клали товстий-претовстий ***.
Кацапи - не люди і не мають право на існування.
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08.03.2022 16:50 Ответить
Ну кацапські виродки смерть вам і вашим рідним і всій рашиській бидломасі яка спокійно спостерігає геноцид.Вам ніколи виродки нациські не буде прощення.
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08.03.2022 17:00 Ответить
Боже, та насрати вже на ваші конвенції, нічого не робиться зі сторін всіх цих ЄС, НАТО и Женев
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08.03.2022 17:00 Ответить
а есть ли еще какая то "конвенция" что они на нее не положили свой х...й?
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08.03.2022 17:32 Ответить
 
 