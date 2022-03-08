Российские оккупанты расстреляли двух человек, пришедших накормить животных в харьковском Экопарке
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты расстреляли в Харькове двух человек, которые пришли накормить животных в местном "Фельдман Экопарке".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Экопарка в соцсети "Фейсбук".
"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня накормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем. Это невозможно описать словами…"
Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление!", - отметил народный депутат и владелец Экопарка Александр Фельдман.
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По его словам, сегодня делается все, чтобы спасти остающихся в Экопарке животных и не подвергать опасности людей.
"На фоне того, что сейчас происхожит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких небольших проблем и состоит наша большая победа. Большое спасибо всем, кто пришел нам на помощь, кто помогает Харьковскому зоопарку, спасает других животных в Харькове. Ваша помощь нам очень важна!", - резюмировал Фельдман.
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"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
PS: Не надо обижать животных!
это всё... что нужно понимать...(((
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