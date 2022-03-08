Российские оккупанты расстреляли двух человек, пришедших накормить животных в харьковском Экопарке

Российские оккупанты расстреляли в Харькове двух человек, которые пришли накормить животных в местном "Фельдман Экопарке".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Экопарка в соцсети "Фейсбук".

"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня накормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем. Это невозможно описать словами…"

Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление!", - отметил народный депутат и владелец Экопарка Александр Фельдман.

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По его словам, сегодня делается все, чтобы спасти остающихся в Экопарке животных и не подвергать опасности людей.

"На фоне того, что сейчас происхожит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких небольших проблем и состоит наша большая победа. Большое спасибо всем, кто пришел нам на помощь, кто помогает Харьковскому зоопарку, спасает других животных в Харькове. Ваша помощь нам очень важна!", - резюмировал Фельдман.

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