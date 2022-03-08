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Российские оккупанты расстреляли двух человек, пришедших накормить животных в харьковском Экопарке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты расстреляли двух человек, пришедших накормить животных в харьковском Экопарке

Российские оккупанты расстреляли в Харькове двух человек, которые пришли накормить животных в местном "Фельдман Экопарке".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Экопарка в соцсети "Фейсбук".

"Вчера в нашем Экопарке произошла катастрофа. Погибли два человека, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня накормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем. Это невозможно описать словами…"
Вечная память погибшим, глубокие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление!", - отметил народный депутат и владелец Экопарка Александр Фельдман.

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По его словам, сегодня делается все, чтобы спасти остающихся в Экопарке животных и не подвергать опасности людей.

"На фоне того, что сейчас происхожит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких небольших проблем и состоит наша большая победа. Большое спасибо всем, кто пришел нам на помощь, кто помогает Харьковскому зоопарку, спасает других животных в Харькове. Ваша помощь нам очень важна!", - резюмировал Фельдман.

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Топ комментарии
+30
А потом в плену скажут "мы не знали,нас привезли на учения " . ******* без разговоров !!!1
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08.03.2022 17:00
+26
Да ***** они всегда были зверями, просто прятали свой оскал шакалий под маской, их надо истре*****, это зараза на планете земля.
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08.03.2022 17:03
+22
А тепер вдалого полювання хочу побажати і я.

"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
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08.03.2022 17:02
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А потом в плену скажут "мы не знали,нас привезли на учения " . ******* без разговоров !!!1
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08.03.2022 17:00 Ответить
А тепер вдалого полювання хочу побажати і я.

"В Україну приїхав воювати снайпер з Канади на прізвисько "Валі". Про це пише видання "La Presse". Він приєднається до українців у боротьбі із російськими окупантами. Як зазначає видання, це снайпер 22-го Королівського полку Канади із позивним "Валі". За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік. У 2015 році він самостійно вирушив до Іраку для боротьби зі збройним угрупованням "Ісламська держава." ©
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08.03.2022 17:02 Ответить
Да ***** они всегда были зверями, просто прятали свой оскал шакалий под маской, их надо истре*****, это зараза на планете земля.
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08.03.2022 17:03 Ответить
Даже до примитивных зверей (одноклеточных), эволюция свинособак недоразвились! Нет таких зверей как свинособаки!!!
PS: Не надо обижать животных!
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08.03.2022 17:26 Ответить
Звери были в зоопарке а это были кацапские скоты, сволота, тупое путлеровское быдло!
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08.03.2022 18:39 Ответить
Тваринам покласти тепер по окупанту в кожну клітку.
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08.03.2022 17:03 Ответить
Рашистам смерть!
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08.03.2022 17:06 Ответить
Не понял, это в самом Харькове? Автоматный огонь? Так в Харькове кацапы всё-таки есть?
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08.03.2022 17:07 Ответить
Это за Харьковом 7 км где-то Бывший пионрлагерь
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08.03.2022 17:10 Ответить
Там пара км.
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08.03.2022 18:43 Ответить
Он за окружной
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08.03.2022 17:12 Ответить
Они убивают просто так, без причин. Они приехали сюда просто убивать и ничего больше! Надо уничтожать эту орду.
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08.03.2022 17:16 Ответить
ТО Харків вже здали?
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08.03.2022 17:20 Ответить
Никто Харьков не сдавал и не сдаст... Экопарк о котором идет речь находится за городом, за окружной дорогой, с той стороны откуда лезет москальская шваль...
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08.03.2022 17:48 Ответить
The Insider

@the_ins_ru

Федеральная прокуратура Германии начала расследование военных преступлений России в Украине
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08.03.2022 17:25 Ответить
Что творится в этом мире!!! Люди вы с головой вообще дружите??? Вы понимаете что вы творите???
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08.03.2022 17:27 Ответить
А Ты, что за явление??? От куйндяя, что ли?
Пиши на копростанских сайтах такое!
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08.03.2022 17:41 Ответить
Ну це не люди, це моральні уроди..... а весь світ на це дивиться як на цирк..... на *** це НАТО. Україна переможе і не потрібно нам цього воєнного блоку. Який в 21 столітті дивиться на усе це розводячи руками.
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08.03.2022 17:49 Ответить
 
 