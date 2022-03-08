Сегодня правительство Великобритании объявит о намерении постепенно сократить импорт российской нефти и газа, - Politico

Великобритания собирается постепенно отказаться от импорта российской нефти и газа. Об этом решении британское правительство объявит во вторник, 8 марта.

Об этом репортер Politico Алекс Викхэм пишет в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство Великобритании сегодня объявит о том, что намерено со временем сократить импорт российской нефти и газа", - написал журналист.

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