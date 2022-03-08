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Сегодня правительство Великобритании объявит о намерении постепенно сократить импорт российской нефти и газа, - Politico

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня правительство Великобритании объявит о намерении постепенно сократить импорт российской нефти и газа, - Politico

Великобритания собирается постепенно отказаться от импорта российской нефти и газа. Об этом решении британское правительство объявит во вторник, 8 марта.

Об этом репортер Politico Алекс Викхэм пишет в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Правительство Великобритании сегодня объявит о том, что намерено со временем сократить импорт российской нефти и газа", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сегодня объявят о запрете импорта российской нефти, - Bloomberg
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От так, тихенькою сапою вялікіх і загонемо туди звідки вилізли, колись.
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08.03.2022 17:07 Ответить
снимайте санкции с Ирана. пусть у прокацпленого Израиля голова болит
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08.03.2022 17:30 Ответить
хоп хей
ла ла лей
доллар 300 рублей
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08.03.2022 17:53 Ответить
Поступово з 2030р.?
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08.03.2022 18:04 Ответить
сша также об этом объявили!пусть кацапы в жопу себе засунут теперь свои нефть и газ!
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08.03.2022 18:28 Ответить
Спасибо товарищам Виндзорам за наше светлое будущее!
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08.03.2022 20:13 Ответить
 
 