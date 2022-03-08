"Слуга народа": Необходим новый договор по гарантиям безопасности для Украины. Гарантами могут стать США, Турция и наши страны-соседи.
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Партия "Слуга народа" даже теоретически не рассматривает возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Политсила настаивает на подписании нового договора по гарантиям безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией.
Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.
"Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "днр" и "лнр", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы не будем этого делать. Но нам нужно будет определиться - каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - говорится в заявлении.
Относительно НАТО и гарантии для Украины, в партии отмечают, что альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит.
"Мы сейчас даже не имеем поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства", - говорится далее.
"Вместо этого должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может гарантировать Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины ", – заявляют в "Слуге народа".
Акцентируется внимание, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.
"Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобьют врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", – резюмирует политсила.
Пожалуйста, подождите...
Надіюсь, Українці тепер отримали прививку на рахунок тих, кого заводять у владу.
ВСТУП ДО НАТО
Всі інші договори, гарантії та перемовини є
ТОТАЛЬНА БРЕХНЯ!!!
Зеленський та "Слуги" принижують перед нами НАТО що би ми згодились заміняти його на новий "Меморандум 2.0"
Усі ці до одного злочинні вимоги паРаші (пункти) їх не можна навіть серйозно розглядати, бо виконання їх можна порівняти з катострофою та ганебною капітуляцією України на милість проклятої паРаши.
Як на мене, Путін, цей параноїк, не вгомониться поки ХОЧ ЩОСЬ не отримає...
Іде змагання часу та ресурсів.
Давайте згадаємо, як згасало полум'я його "хотєлок" в кожному раунді перемовин. Спочатку зникла денацифікація, потім зміна влади, потім ще щось...
І Захід це розуміє, саме тому і не дає серйозної зброї, бо чекає на відгук на цю ідею.
Так, озвучив її Арахамія.
Ура-патріотів прошу заспокоїтись і не навішувати ярликів.
Давайте розкладемо все по поличках:
- цей упир зовсім без нічого не піде. А орків у нього ще немало. Будемо їх гамселити до останної цілої будівлі в Україні?
- як на мене, то поступка під реально прописані гарантії в плані позаблоковості - це не так вже і страшно. Тим більш, що нас туди і так не беруть. І не збиралися брати.
якщо так, то:
а)не визнаючи тимчасово окуповані території та Крим ні за РФ ні за якимись там ДиНиРи, і встановити кордон;
б) по Криму по адміністративній межі;
в) по ДиНиРи по межах територій, які фактично знаходяться під окупацією і розірвати всі зносини з ними, Москвою та Мінськом. Ніяких поїздок, пенсій і т.д.;
г) внести зміни в Конституцію де вказати, що Україна, це країна озброєного нейтралітету, гарантованого (перелік гарантів). Це не завадить нам ні вхід до ЄС, ні купівлю озброєнь оборонного характеру, не вплине на двосторонні зносини з оборонними відомствами Заходу;
д) після закінчення конфлікту, провести ряд жорстких заходів, щодо колабораціонізму та повністю блокувати зносини з РФ і її сателітами;
е) серйозно зайнятися переозброєнням з врахуванням досвіду цієї війни (а не клепати танки) чи ще якийсь непотріб. Потрібна авіація, безпілотники, ППО і ПРО.
Десь так.
Это зелябобня начала продвигать !!! "Черчилль" кончился?
і по г+г цілодобово йде сиквел на "слугу урода", але вже реальний, а не видуманий!
1) Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской ********** от 31 мая 1997 г., статья 2 которого звучит следующим образом: "Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают НЕРУШИМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕЖДУ НИМИ ГРАНИЦ"
2) Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 г. (известный как "Будапештский меморандум"), статья 1 которого выглядит так: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины".
А в статье 2 эти же государства подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакая их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН.
Но вот к власти пришли кровавые фашисты )(уйла которые преступно нарушили все международные договора и пытаются аннексировать часть суверенной территории Украины ( Крым, Донбасс) а теперь уже уничтожить всю Украину. Эти лютые враги украинского народа кремлёвские фашисты развязали против украинского государства свою фашистскую полномаштабную оккупациооную войну. Но многомиллионный украинский народ даже и метра не отдаст своей родной временно оккупированой украинской земли, рано или поздно обязательно уничтожит лютого кровавого врага российского фашиста, оккупанта -захватчика и освободит её всю до последнего метра..
https://censor.net/ru/news/3322811/tempy_prodvijeniya_rossiyiskoyi_armii_po_territorii_ukrainy_suschestvenno_zamedlilis_arestovich
Это одна из них.
Треба не холонути до нього, а гаряче реформувати країну до стандартів альянсу.
Жодна країна не пожалкував про вступ. Окрім Трампа
Виглядало, якби щось спішно маскували - спершу, що СБУ вбило зрадника (більш правдоподібне, бо дуже сумнівні в нього знайомі... хоч теж дивно, чому вбили, а не затримали? може Баканову так спокійніше? ).
Потім заперечення, що це було СБУ. (Баканов?)
Потім внесення його в розвідники (згадати можна, як Буданов заперечував операцію з "вагнерівцями" - він готовий прислужувати).
Може вважають, що Кірєєв нікому не потрібний, і ніхто ту тему не розкопуватиме?
Вона відмовилась санкції вводити проти РФ.
Крім того. Згадаймо історію. З Німеччиною торгували вже з 1950 р., мабуть.
Але її не дали та й досі не дають захисникам умисно...
тобі лічно пулємьота не хватає чи гаубицю хочеш ?
- "Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией - договор, подписанный между РСФСР и Финляндией в городе Тарту (Эстония) 14 октября 1920 года
Чем закончилось - напомнить?
нет коментариев .... там клиника.
Стосовно вашого вислву"ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курсу до Альянсу."- ви зелені б..і повинні були працювати у цьому напрямку над відповідними Законами чи у вашому розумінні усе має утворитися за помахом чарівної палички чи само постукати у двері
Стільки грошей люди віддають, а куди витрачають - мовчать.
Що за брєд сумасшедшего ??
Кому таке в маківку стукнуло ?
Та ніколи знову !
Так, під час суворого лихоліття війни припиняємо внутішньополітичні чвари (ріпоголових прибічників "за жопу - лехаїм" і всруського світу це не стосується, тим кулювлоба за першої нагоди).
Але щодо патріотизму Зеленського і "слуг" - вибачте, є сумніви.
Бо героїчний спротив України і фейл ************** - це сталося скоріше всупереч зеленим, а не завдяки.
До них попереду багато неприємних запитань. І про дипломатичне хамство на міжнародному рівні, і про захищений неозброєними цивільними (навіть не фолькштурмом тероборони!) Енергодар...
І от сьогодні скрипнуло і посунулося вікно Овертона.
Однако те, у кого не отшибло память, помнят его деятельность, начиная с момента избрания.
Поэтому я по-прежнему отношусь к нему с недоверием. Этот позорный документ - пробный шар.