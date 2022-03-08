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"Слуга народа": Необходим новый договор по гарантиям безопасности для Украины. Гарантами могут стать США, Турция и наши страны-соседи.

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Партия "Слуга народа" даже теоретически не рассматривает возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Политсила настаивает на подписании нового договора по гарантиям безопасности для Украины вместе с США, Турцией и Россией.

Об этом говорится в заявлении партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

"Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые "днр" и "лнр", признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы не будем этого делать. Но нам нужно будет определиться - каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах нашего целостного государства. Именно об этом говорил Президент Зеленский, отвечая на вопросы американского журналиста", - говорится в заявлении.

Относительно НАТО и гарантии для Украины, в партии отмечают, что альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит.

"Мы сейчас даже не имеем поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства", - говорится далее.

"Вместо этого должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может гарантировать Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен принципиально отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины ", – заявляют в "Слуге народа".

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Акцентируется внимание, что такими государствами-гарантами могут стать США, Турция, государства-соседи Украины. Со своей стороны, Россия должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

"Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные Силы отобьют врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами", – резюмирует политсила.
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Топ комментарии
+70
Раша уже раз подписала хотите еще раз попробывать дебилы
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08.03.2022 17:40
+66
Та почекай, ми ще за минулі гарантії сусідів розплатитися не можемо. Куди нам ще одні?
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08.03.2022 17:39
+29
Найкраща гарантія від кацапії - акт про її капітуляцію.
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08.03.2022 17:42
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До тих довбодятлів ще досі не дійшло, що найкращий договір безпеки - це вступ до НАТО?!
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08.03.2022 18:10 Ответить
Вы думаете, ЗЕшобла не понимает? Ха! Всё они прекрасно понимают! У них договор с рашкой. Они с самого начала каденции ЗЕ пытаются положить Украину под *****!
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08.03.2022 21:25 Ответить
100%%%
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08.03.2022 21:46 Ответить
Думаю після війни ми про все гарненько поговоримо, в даний момент, в цих обставинах починати срач і якісь міжусобиці на руку кацапам, а це недопустимо!
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08.03.2022 22:08 Ответить
В Конституції чітко написано - курс ЄС та НАТО! А для цього треба було хоча б олігархів від кормушки відлучити та корупцію викорінити. Часу було вдосталь. А тепер ще й ворога знищити. Якщо вам, сцикунам, слабо зберегти країну - віддайте тим хто на це здатний, - націоналістам.
Надіюсь, Українці тепер отримали прививку на рахунок тих, кого заводять у владу.
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08.03.2022 18:11 Ответить
Нахер их всех -вместе взятых.И после войны захватить турков
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08.03.2022 18:15 Ответить
Максимальні гарантії, які Запад може запропонувати, це

ВСТУП ДО НАТО
Всі інші договори, гарантії та перемовини є

ТОТАЛЬНА БРЕХНЯ!!!
Зеленський та "Слуги" принижують перед нами НАТО що би ми згодились заміняти його на новий "Меморандум 2.0"
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08.03.2022 18:15 Ответить
Будь які гарантії в котрих гаранти не готові воювати з росією є туалетним папером
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08.03.2022 18:16 Ответить
Ззрадники
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08.03.2022 18:16 Ответить
Фамилии слуг ???
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08.03.2022 18:17 Ответить
Запад показал уже-все,
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08.03.2022 18:18 Ответить
Напишите с обратной стороны Будапештского Меморандума.
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08.03.2022 18:19 Ответить
и Договора о дружбе между Украиной и РФ
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08.03.2022 20:21 Ответить
А я то думаю что это все астрологи вангуют что зешоблу расстреляют....
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08.03.2022 20:49 Ответить
Ну ладно, все всё прокритиковали. А предложить что-то альтернативное кто-нибудь способен?
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08.03.2022 18:21 Ответить
Риторика може бути тільки одна - побільше зброї. Все! Воювати є кому. Я, наприклад, в теробороні, а зброї нема, - не вистачає на всіх. І ніяких плаксивих заяв в адресу НАТО - нічого вони нам не винні. Вони можуть взагалі послати нас подалі, - і тоді будем з палками воювати.
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08.03.2022 18:29 Ответить
Держитесь, спiввiтчизники. Слёзы лью и молюсь за вас!!!!
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08.03.2022 19:27 Ответить
Зелені попробуйте щось уступить з гамном змішаемо
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08.03.2022 18:25 Ответить
Шкода, але нашого харанта, мабуть, його капітулянта знову потягнуло віддано подивитись в очі )(уйлу. А не в очі всім нашим загиблим героям захисникам, які стояли на смерть за суверенну Україну повноправного члена ЄС і НАТО в складі зі своїм тимчасово окупованим українським Кримом та Донбасом..
Усі ці до одного злочинні вимоги паРаші (пункти) їх не можна навіть серйозно розглядати, бо виконання їх можна порівняти з катострофою та ганебною капітуляцією України на милість проклятої паРаши.
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08.03.2022 18:47 Ответить
По великому рахунку, мистецтво політика полягає не в тому, щоб довбати лобом стіну.
Як на мене, Путін, цей параноїк, не вгомониться поки ХОЧ ЩОСЬ не отримає...
Іде змагання часу та ресурсів.
Давайте згадаємо, як згасало полум'я його "хотєлок" в кожному раунді перемовин. Спочатку зникла денацифікація, потім зміна влади, потім ще щось...
І Захід це розуміє, саме тому і не дає серйозної зброї, бо чекає на відгук на цю ідею.
Так, озвучив її Арахамія.
Ура-патріотів прошу заспокоїтись і не навішувати ярликів.
Давайте розкладемо все по поличках:
- цей упир зовсім без нічого не піде. А орків у нього ще немало. Будемо їх гамселити до останної цілої будівлі в Україні?
- як на мене, то поступка під реально прописані гарантії в плані позаблоковості - це не так вже і страшно. Тим більш, що нас туди і так не беруть. І не збиралися брати.
якщо так, то:
а)не визнаючи тимчасово окуповані території та Крим ні за РФ ні за якимись там ДиНиРи, і встановити кордон;
б) по Криму по адміністративній межі;
в) по ДиНиРи по межах територій, які фактично знаходяться під окупацією і розірвати всі зносини з ними, Москвою та Мінськом. Ніяких поїздок, пенсій і т.д.;
г) внести зміни в Конституцію де вказати, що Україна, це країна озброєного нейтралітету, гарантованого (перелік гарантів). Це не завадить нам ні вхід до ЄС, ні купівлю озброєнь оборонного характеру, не вплине на двосторонні зносини з оборонними відомствами Заходу;
д) після закінчення конфлікту, провести ряд жорстких заходів, щодо колабораціонізму та повністю блокувати зносини з РФ і її сателітами;
е) серйозно зайнятися переозброєнням з врахуванням досвіду цієї війни (а не клепати танки) чи ще якийсь непотріб. Потрібна авіація, безпілотники, ППО і ПРО.
Десь так.
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08.03.2022 18:25 Ответить

Это зелябобня начала продвигать !!! "Черчилль" кончился?
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08.03.2022 19:10 Ответить
Хотя если честно я думаю ты даже не зеленый, ты обычная украиномовная кремлеботина. Самое жалкое дерьмо, которое может быть в этом мире.
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08.03.2022 19:22 Ответить
ОК! але перед тим вся зелебня, всі колаборанти і ін. наволоч стають на коліна , на чолі з віслюком, і просять вибачення за нападки на МІнськ 1 і Мінськ 2, який не ЗДАВАВ жодних територій, жодного суверенітету, а відтягнув війну на довгі 8 років, 3 з яких зелебня тупо просрала! а потім цілують Гетьмана в сраку, просять вибачення за інші тупі брехні , написані для них кацапами і масово самодепортуються з України за зраду і мародерство під час війни і ковіду! після конфіскації і відсидки, очевидно...
і по г+г цілодобово йде сиквел на "слугу урода", але вже реальний, а не видуманий!
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08.03.2022 19:28 Ответить
Люто плюсую!!
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08.03.2022 21:29 Ответить
Так и раньше уже были договора Украины с проклятой паРашей. Что они дали Украине если в лапотной во власти кровавые кремлёвские фашисты )(уйла.
1) Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской ********** от 31 мая 1997 г., статья 2 которого звучит следующим образом: "Высокие Договаривающиеся Стороны в соответствии с положениями Устава ООН и обязательств Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают НЕРУШИМОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕЖДУ НИМИ ГРАНИЦ"
2) Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 г. (известный как "Будапештский меморандум"), статья 1 которого выглядит так: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства в соответствии с принципами Заключительного акта СБСЕ уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины".
А в статье 2 эти же государства подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакая их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом в соответствии с Уставом ООН.
Но вот к власти пришли кровавые фашисты )(уйла которые преступно нарушили все международные договора и пытаются аннексировать часть суверенной территории Украины ( Крым, Донбасс) а теперь уже уничтожить всю Украину. Эти лютые враги украинского народа кремлёвские фашисты развязали против украинского государства свою фашистскую полномаштабную оккупациооную войну. Но многомиллионный украинский народ даже и метра не отдаст своей родной временно оккупированой украинской земли, рано или поздно обязательно уничтожит лютого кровавого врага российского фашиста, оккупанта -захватчика и освободит её всю до последнего метра..
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08.03.2022 18:30 Ответить
"....не преуспев ни на земле, ни в воздухе враг бросил основные усилия на информационно-психологические операции против населения Украины..."
https://censor.net/ru/news/3322811/tempy_prodvijeniya_rossiyiskoyi_armii_po_territorii_ukrainy_suschestvenno_zamedlilis_arestovich
Это одна из них.
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08.03.2022 18:34 Ответить
Как в старом анекдоте: слепой, тупой или где?
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08.03.2022 18:41 Ответить
Не вступати в НАТО? Це ж головна вимога *****. Це головна мета війни, що він розпочав
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08.03.2022 18:42 Ответить
Нет.Главная цель.Уничтожение Украины как независимого государства и уничтожение Украинского народа. Но он не ожидал такого лютого сопротивления
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08.03.2022 19:21 Ответить
НАТО це гарант нашого мирного і забезпеченого життя.
Треба не холонути до нього, а гаряче реформувати країну до стандартів альянсу.
Жодна країна не пожалкував про вступ. Окрім Трампа
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08.03.2022 20:12 Ответить
ЗеЛенка Шуляк себе перевершує в своїй зраді. Ех шкода, що затримували лише Кірєєва... а не її разом з ним.
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08.03.2022 18:42 Ответить
З Кірєєвим якась муть. Проясните ??
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08.03.2022 18:56 Ответить
Кому щось відомо - той не говорить, щоб його теж СБУ не застрелила, а ГУР - не оголосила загиблим розвідником.
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08.03.2022 19:25 Ответить
Вже пишуть, що це деза, що СБУ застрелили.
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08.03.2022 19:42 Ответить
Читав, але ж Кірєєв друг Баканова, деяких ригів, невідомо як попав в ту дуже сумнівну за складом делегацію в сумнівну Білорусь. Та абсолютно не віриться, що міг бути розвідником.
Виглядало, якби щось спішно маскували - спершу, що СБУ вбило зрадника (більш правдоподібне, бо дуже сумнівні в нього знайомі... хоч теж дивно, чому вбили, а не затримали? може Баканову так спокійніше? ).
Потім заперечення, що це було СБУ. (Баканов?)
Потім внесення його в розвідники (згадати можна, як Буданов заперечував операцію з "вагнерівцями" - він готовий прислужувати).

Може вважають, що Кірєєв нікому не потрібний, і ніхто ту тему не розкопуватиме?
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08.03.2022 20:13 Ответить
"Слуга народа" - это не политсила, а диагноз.
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08.03.2022 18:43 Ответить
Прристрелити собаку
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08.03.2022 18:44 Ответить
І звідки беруться "напьорсточніки" поки Воїни захищають і вмирають за нашу Землю,за своїх дітей і батьків,жінок і сестер:??????? Всі перемовини тільки під патронатом США,Британії.
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08.03.2022 18:45 Ответить
100%%% ***** ВСЕ ЭТИ ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ КИТАЙ. ТОЛЬКО США И БРИТАНИЯ И ПОЛЬША.
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08.03.2022 19:19 Ответить
Туреччина ?? А їй воно нащо ?
Вона відмовилась санкції вводити проти РФ.
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08.03.2022 18:54 Ответить
ну , а куди ж іще 95 балаган буде їздити кацапів развлєкать тупими хохмами про тупих хохлів!
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08.03.2022 19:30 Ответить
Ви здивуєтесь, але торгівля з РФ відбувається і зараз по окремих позиціях.
Крім того. Згадаймо історію. З Німеччиною торгували вже з 1950 р., мабуть.
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08.03.2022 19:41 Ответить
так по чиїй вказівці і за чиї гроші "слуги " і не тільки ,не голосували за звернення до конгресу США за надання Україні статусу основного союзника поза НАТО???І чому до цього часу Взрада не переголосувала "за" ?Тож якими зрадниками потрібно бути,щоб очікувати гарантій безпеки від рашистського окупанта,котрий вже двічі ці гарантії для України підписав невиконанням,кровью ,смертями і війною ????
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08.03.2022 19:05 Ответить
Самый лучший договор ЭТО ОСНАЩЕННЫЕ ЗСУ,ПВО,ФЛОТ,РАКЕТЫ ГРОМ 2,ВВС. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ БУМАГА ДЛЯ ПОДТИРАНИЯ ЖОПЫ. КАК И ВСЕ ЭТИ СВОЛОЧИ ДЕПУТАТЫ КОТОРЫЕ НЕ СМОГЛИ УКРЕПИТЬ ПВО И ВВС ЗА 8 ЛЕТ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЙНЫ. ВСЕ У НИХ НЕ БЫЛО ДЕНЕГ НА АРМИЮ.СПАСИБО США И НАТО,ЧТО ХОТЬ АРМИЮ ПОМОГЛИ НЕМНОГО МОДЕРНИЗИРОВАТЬ.
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08.03.2022 19:17 Ответить
Грім це добре, але цього мало. Для реального стримування потрібна більш потужна зброя.
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08.03.2022 19:44 Ответить
які накуй гарантії такі сякі?Наркомани довбані,що ви несете??!!!
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08.03.2022 19:21 Ответить
Потрібна власна конкурентоздатна військова промисловість. Гаранти зараз вбивають беззбройних українців.
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08.03.2022 19:25 Ответить
Зброї більш ніж достатньо.
Але її не дали та й досі не дають захисникам умисно...
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08.03.2022 19:33 Ответить
Це тільки здогадка?
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08.03.2022 19:52 Ответить
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08.03.2022 20:07 Ответить
когда вернёшся ?
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08.03.2022 20:26 Ответить
Схоже, ти сплутав мене зі своїм бой френдом
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08.03.2022 20:34 Ответить
та як же тебе сплутаєш з кимось, якшо ти головний експерт по справедливому розподілу зброї ?

тобі лічно пулємьота не хватає чи гаубицю хочеш ?
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08.03.2022 20:36 Ответить
Напомню зебилам -
- "Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией - договор, подписанный между РСФСР и Финляндией в городе Тарту (Эстония) 14 октября 1920 года
Чем закончилось - напомнить?
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08.03.2022 19:38 Ответить
Как говорила мама Рая если до 20 лет розуму не набрался то дальше опа и не наберется.
нет коментариев .... там клиника.
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08.03.2022 19:40 Ответить
Если это не фейк то на следующих выборах этой партейки не должно быть в Раде!!!! (Хотя и без этого заявления их там быть не должно).
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08.03.2022 19:47 Ответить
позаблоковий статус, якого домагаеться бункерний сіделец- це не тільки ніяких військових блоків, але й відмова від спільних навчань, відмова від переозброення за стандартами НАТО, тобто відмова від реформ у армії, треба чітко розуміти, що питання не в тому- Украна в НАТО ( ракети НАТО дістануть з будь-яко відстані чи з США, чи з Польщі), питання стоїть про повернення України в зону впливу хремля і як показує історія, економічні, політичні, а останнім часом ідеологічні інструменти рашкостану не працюють, тому задіяний військовий вплив і лише ******* армія взмозі захистити державу.
Стосовно вашого вислву"ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курсу до Альянсу."- ви зелені б..і повинні були працювати у цьому напрямку над відповідними Законами чи у вашому розумінні усе має утворитися за помахом чарівної палички чи само постукати у двері
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08.03.2022 19:52 Ответить
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08.03.2022 20:34 Ответить
Стать гарантами во время войны,это тоже самое, что закрыть небо над Украиной.Никто на это не пойдет.
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08.03.2022 19:59 Ответить
СГ, этим ворам, которые почти 3 года разворовывали Украину, лучше нах свалить и чтоб и дух не пах.
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08.03.2022 20:04 Ответить
Не факт, що зараз не так.
Стільки грошей люди віддають, а куди витрачають - мовчать.
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08.03.2022 20:11 Ответить
Потому что расследовать их темные делишки это разделение страны. Вы не понимаете. Нельзя критиковать. Пусть подрывают работоспособность и пытаются тайно протянуть какую-то херню.
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08.03.2022 22:45 Ответить
Росія гарант нашої безпеки ?
Що за брєд сумасшедшего ??
Кому таке в маківку стукнуло ?
Та ніколи знову !
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08.03.2022 20:10 Ответить
Если тебя обманывают один раз - это вина обманщика, если дважды - твоя.
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08.03.2022 20:25 Ответить
Украине не нужно сейчас никаких переговоров ,только уничтожение врага на своей территории ,по возможности обмен пленными ,привлечение путинской орды к трибуналу .
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08.03.2022 20:42 Ответить
ЗЕшобла опять пытается вылизать очко *****! Опять собираются продать Украину! Нам не надо НАТО бо, видите ли ещё 15 лет не примут? И что? Сделать так, как хочет *****? Отказаться от НАТО только для того , шоб ЗЕшобла осталась у кормушки и дальше жировала? Эти суки всерьёз собрались подписать капитуляцию наплевав на все жертвы с нашей стороны и ЗСУ!!
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08.03.2022 20:42 Ответить
Ермак вылез из бункера....
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08.03.2022 20:48 Ответить
І знову тривожні передчуття.
Так, під час суворого лихоліття війни припиняємо внутішньополітичні чвари (ріпоголових прибічників "за жопу - лехаїм" і всруського світу це не стосується, тим кулювлоба за першої нагоди).
Але щодо патріотизму Зеленського і "слуг" - вибачте, є сумніви.
Бо героїчний спротив України і фейл ************** - це сталося скоріше всупереч зеленим, а не завдяки.
До них попереду багато неприємних запитань. І про дипломатичне хамство на міжнародному рівні, і про захищений неозброєними цивільними (навіть не фолькштурмом тероборони!) Енергодар...
І от сьогодні скрипнуло і посунулося вікно Овертона.
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08.03.2022 21:25 Ответить
Начиная с 24 февраля президент Владимир Зеленский ведёт себя правильно и достойно. Это так.
Однако те, у кого не отшибло память, помнят его деятельность, начиная с момента избрания.
Поэтому я по-прежнему отношусь к нему с недоверием. Этот позорный документ - пробный шар.
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08.03.2022 21:48 Ответить
!!!!!?????? Демилитаризация и денацификация России ! И компенсация всех потерь ! В том числе семьям за убитых и покалеченных! А вишенкой на торте - отказ России от ядерного статуса! А также пересмотр структуры ООН , которая по факту своим бездействием провоцирует агрессора на применение силы!
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08.03.2022 22:50 Ответить
Рашка подтрется бумажкой, как она делала в чечной, сирией, украиной..
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08.03.2022 23:37 Ответить
Необходим новый договор по гарантиям безопасности... так как всеми старыми уже подтёрлись.
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09.03.2022 07:58 Ответить
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