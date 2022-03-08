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ЕС представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России – начнут уже в этом году

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом Война в Украине

Европейская комиссия во вторник предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива "задолго до 2030" года на фоне вторжения России в Украину – уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Представленный план предполагает уменьшение спроса ЕС на российский газ на две трети уже к концу этого года.

"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который прямо угрожает нам", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Согласно плану, Еврокомиссия обяжет все страны ЕС заполнять свои газовые хранилища по меньшей мере на 90% до 1 октября каждого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня правительство Британии объявит о намерении постепенно сократить импорт российской нефти и газа, - Politico

Постепенный отказ от ископаемого топлива из России может быть достигнут задолго до 2030 года. Для этого Европейская комиссия предлагает план REPowerEU, который повысит устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений – диверсификации поставок газа путем увеличения объемов импорта сжиженного природного газа  от нероссийских поставщиков, а также путем увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Комиссия предлагает быстрее сократить использование ископаемого топлива в помещениях, промышленности и энергосистеме за счет повышения энергоэффективности, увеличения использования возобновляемых источников энергии и электрификации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа не может сразу отказаться от российского газа и нефти, - Джонсон

Эти планы будут обсуждены на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции в четверг.

Европейский Союз зависит примерно на 40% зависит от поставок природного газа из РФ. Россия также поставляет примерно 27% нефти блоку из 27 стран, а также 46% угля.
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Топ комментарии
+7
Это то, чего так яростно добивается сцар **********. Его услышали . Просьбу выполнили. Аплодисменты!!!
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08.03.2022 18:09
+6
В добрый путь
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08.03.2022 18:06
+6
"цього року"...це так невизначено... тут би день простояти та ніч протриматися...
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08.03.2022 18:07
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В добрый путь
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08.03.2022 18:06 Ответить
"цього року"...це так невизначено... тут би день простояти та ніч протриматися...
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08.03.2022 18:07 Ответить
Ну хоть что-то... Хотя, видимо, опять пытаются на двух стульях усидеть...
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08.03.2022 18:07 Ответить
Х..ло всіх переграв!
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08.03.2022 18:08 Ответить
.....так же - Литва, Латвия и Эстония заключили соглашение об отключении от сети электроснабжения с Россией и Беларусью и синхронизации с европейской сетью более быстрыми темпами, чем планировалось. Ранее балтийские страны хотели сделать это до 2025 года.
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08.03.2022 18:08 Ответить
Это то, чего так яростно добивается сцар **********. Его услышали . Просьбу выполнили. Аплодисменты!!!
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08.03.2022 18:09 Ответить
Все правильно Вугілля газ і нафта РОсії будуть поставляться нам - в рахунок репарацій!
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08.03.2022 18:11 Ответить
Ось і вся війна. Рашці привід для вати опустити завісу, щоб легше контролювати. Заходу додавити прокацапських політиків на відмову від ресурсів. А ми розмінна монета.
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08.03.2022 18:10 Ответить
А кушать они, что будут? Китайцы летучими мышами помогут?
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08.03.2022 18:10 Ответить
Нижче додав комент.
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08.03.2022 18:13 Ответить
А Китай, до речі, тут не сторонній спостерігач, як може здатися, а центральний гравець. Тепер Росія стане максимально залежною від Китаю. Весь бізнес переформатується на схід. І Китай буде брати ресурсі за миска рису і +15 соціального рейтингу.

А от що отримаємо ми?
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08.03.2022 18:13 Ответить
планы? вам уже завтра за непослушание могут сделать обрезание... рисуйте что-то менее долгосрочное, кризисные варианты...
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08.03.2022 18:13 Ответить
план это хорошо...у меня в планах отрезать яйца Х-йлу,вот только сбудется ли план...
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08.03.2022 18:17 Ответить
Якщо там проплачено наперед то вовка х..ло як буде повертати гроші? і далі продовжимо: куди буде дівати газ? Влаштує голодні ігри своїм оркам?
Хоча пофіг на орків в багні, контрабас для його величності буде таки працювати.
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08.03.2022 18:18 Ответить
ИДИЁТЫ! Атомку включите обратно, СО2 нулевой выброс в отличии от вонючего газа.
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08.03.2022 18:20 Ответить
На 2 третини. До кінця року. Зашибісь млядь.
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08.03.2022 18:21 Ответить
Сподіваємося що гордий руцький народ, введе контрсанкції та перекриє вентиль вже завтра, прискорюючи падіння своє економіки до пекла, де їм усім і місце
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08.03.2022 18:23 Ответить
SP1 uze mozno zakryt,ona budet nenuzna,kak i SP2
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08.03.2022 18:24 Ответить
могли бы и сразу отказаться: полное прекращение импорта энергоносителей из рашки для германской экономики в базовом варианте оценивается в падении ВВП на 0.3%. это - не смертельно.
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08.03.2022 18:58 Ответить
 
 