ЕС представил план полного отказа от газа, нефти и угля из России – начнут уже в этом году

Европейская комиссия во вторник предложила план, как сделать Европу независимой от российского ископаемого топлива "задолго до 2030" года на фоне вторжения России в Украину – уменьшать зависимость от газа начнут уже в этом году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы Еврокомиссии.

Представленный план предполагает уменьшение спроса ЕС на российский газ на две трети уже к концу этого года.

"Мы должны стать независимыми от российской нефти, угля и газа. Мы просто не можем полагаться на поставщика, который прямо угрожает нам", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Согласно плану, Еврокомиссия обяжет все страны ЕС заполнять свои газовые хранилища по меньшей мере на 90% до 1 октября каждого года.

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Постепенный отказ от ископаемого топлива из России может быть достигнут задолго до 2030 года. Для этого Европейская комиссия предлагает план REPowerEU, который повысит устойчивость энергетической системы ЕС на основе двух направлений – диверсификации поставок газа путем увеличения объемов импорта сжиженного природного газа от нероссийских поставщиков, а также путем увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода.

Комиссия предлагает быстрее сократить использование ископаемого топлива в помещениях, промышленности и энергосистеме за счет повышения энергоэффективности, увеличения использования возобновляемых источников энергии и электрификации.

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Эти планы будут обсуждены на экстренном саммите лидеров ЕС во Франции в четверг.

Европейский Союз зависит примерно на 40% зависит от поставок природного газа из РФ. Россия также поставляет примерно 27% нефти блоку из 27 стран, а также 46% угля.