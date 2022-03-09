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Новости Война в Украине
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война (46615) Житомирщина (1314) измена (420) СБУ (18666)

СБУ задержала на Житомирщине бежавшего из страны в 2014-м майора-изменника, который теперь вернулся. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

СБУ массово задерживает предателей, которые вернулись в Украину в составе российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Вот этот майор, заместитель командира батальона, является гражданином Украины. В 2014 году, во время аннексии Крыма, будучи военнослужащим ВМС, он перешел на сторону врага. Изменил присяге и вступил на военную службу в вооруженные силы РФ. В марте 2014 года получил паспорт гражданина РФ, а в 2020 году его удостоили звания ветерана боевых действий. Предатель попал в украинский плен в Житомирской области", - сообщили в СБУ.

В ведомстве отметили, что предателю придется отвечать не только за войну, но и за предательство Украины в 2014 году.

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В разговоре с женой майор  рассказывает, что они зашли как агрессоры, что они думали, что идут на помощь народу, но люди в Украине против них.

"С вилами, граблями встречают, кричат: уходите отсюда, вы – агрессоры", - рассказал он
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Топ комментарии
+19
А зрадників, на відміну від росіян, потрібно показово вішати, щоб інші замислились.
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08.03.2022 19:04
+15
вбити на ***
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08.03.2022 19:03
+8
Ну все на лице-зрада, окупант... розстріляти
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08.03.2022 19:04
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вбити на ***
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08.03.2022 19:03 Ответить
А зрадників, на відміну від росіян, потрібно показово вішати, щоб інші замислились.
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08.03.2022 19:04 Ответить
Ну все на лице-зрада, окупант... розстріляти
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08.03.2022 19:04 Ответить
дібрались до житомирщини падли.?.то надвичайно стратегічна трасса..вони вчора перлись до неї
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08.03.2022 19:06 Ответить
Надо лишить его звания Ветерана вооруженных сил!
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08.03.2022 19:14 Ответить
Для чого затримували? Щоб знову за гроші відпустити. Зрадники повинні знищуватись негайно.
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08.03.2022 19:21 Ответить
Відпустят,бо дуже ліберальні по відношенню до ворогів України.
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08.03.2022 19:32 Ответить
это уже не смешно. вы че специально людей дрочите этими пленениями. приговор, и пуля в затылок
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08.03.2022 19:44 Ответить
Предатель, к тому же старший офицер, а косит под кацапа-незнайку!
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08.03.2022 19:48 Ответить
Таких відразу "при спробі втечі".
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08.03.2022 20:58 Ответить
Если не стрелял в украинцев (и приказов таких не отдавал), то отпустите обратно в мордор. Пусть там размножается. Такие орки самые полезные.
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08.03.2022 22:06 Ответить
А как это возможно проверить ,стрелял не стрелял ?Ни один убийца сам на себя не даст показания‼️ Предатель пришёл УБИВАТЬ
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08.04.2022 16:31 Ответить
 
 