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Украинские силы сопротивления в Херсонской области из "Stinger" сбили российский самолет. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолет в районе Белозерки Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолет на Белозерке. Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль... Обломки попадали на Кизомис. Нигде фашистские твари вы не будете чувствовать себя спокойно!" - говорится в описании видео.

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Топ комментарии
+66
там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
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08.03.2022 19:12
+48
Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
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08.03.2022 19:13
+40
это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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08.03.2022 19:16
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там вроде сразу один покойничек, хорошие парашюты. Слава Украине.
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08.03.2022 19:12 Ответить
Звісно, що добрый парашут! Ще ніхто на нього не жалівся.
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08.03.2022 19:13 Ответить
качественный товар с АлиЭкспрес
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08.03.2022 19:14 Ответить
мгновенный милый десантник мужчина один раз прыжок
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08.03.2022 19:17 Ответить
я тебя нашел, человек который пишет им тексты объявлений!
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08.03.2022 19:51 Ответить
Чудово сказано! Пишіть іще)
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08.03.2022 20:08 Ответить
это очередной кацапский "аналоговнет" - он открывается автоматически... от удара об землю
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08.03.2022 19:16 Ответить
"Анало говнет" Ви мали на увазі?
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08.03.2022 22:56 Ответить
То там фсбшники попрацювали, щоб вони в полон не попадали. Молодці.
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08.03.2022 19:22 Ответить
У них срок годности парашютов в 2015 году закончился. Но некоторым бывает везет.
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08.03.2022 19:30 Ответить
Пацаны есть возможность заработать бабла! ***** шизофреник послал вас на убой! Гоните технику к нам сдавайтесь в плен и ваши дети будут счастливы!
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08.03.2022 19:13 Ответить
Їм окрім грошей ще треба політичний притулок обіцяти. Бо шо йому ті гроші як удома його посадять на пляшку.
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08.03.2022 19:16 Ответить
Все будет.
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08.03.2022 19:17 Ответить
тобто не чекати поки опиниться дома? Прямо на місці на пляшку садити?)
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08.03.2022 19:27 Ответить
За мілліон сам собі купить країну перебування.
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08.03.2022 19:32 Ответить
И нахера их спасать за наши деньги, блд?
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09.03.2022 06:10 Ответить
Вдалого полювання !!!
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08.03.2022 19:14 Ответить
явно тяжелее воздуха
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08.03.2022 19:15 Ответить
Ну наконец-то! А то целый день одна пехота, да БТРы.
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08.03.2022 19:17 Ответить
не думаю, что овощное состояние пилота после катапультирования можно будет назвать жизнью. он ведь не думал, что на этой территории будут его херачить - однозначно или голову повредил или ноги ему оторвало или шлепнулся о землю больно
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08.03.2022 19:17 Ответить
партизанка...
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08.03.2022 19:22 Ответить
Вояки у них даже парашюты не расскрываютс
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08.03.2022 19:23 Ответить
Пилот - дебил. А мог бы лям бакинских заработать...
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08.03.2022 19:24 Ответить
Заработал позвоночник в трусел
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08.03.2022 19:33 Ответить
Даний інцидент стався ще до оголошення про мільйон. Поспішили трохи хлопці, і людей насмішили.
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08.03.2022 20:13 Ответить
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08.03.2022 19:24 Ответить
О.
навіть єнот потанцював з ліва на право.
бо вчора з права на ліво шмаляв.
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08.03.2022 19:49 Ответить
Япония заявила, что южные "Курилы" это их суверенная
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
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08.03.2022 19:27 Ответить
Не на землю українську мирну летіти тому пощіпаному двоголовому виродку, а напряму у пекло - та вычно горіти-шкварчати в огні у смолі кип'ячій! Ми переможемо, браття, бо Бог, Правда, вояки, народ за нас!!!
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08.03.2022 19:29 Ответить
нічого не міняється в цьому грьобаному світі - раніше дідо ховав під стріхов манліхєра-95, а тепер його онук - стінгєра-92.
Тільки одна константа, бляха, залишається присутня у всій цій історичній хєрні - кацапи. От тепер тре з цієї константи узяти кореня кубічного, та зменшити цю константу до величини, якою наші онуки можуть вже знехтувати. Але стінгєр під стріхов най у них буде. На всяк випадок.
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08.03.2022 19:29 Ответить
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08.03.2022 19:45 Ответить
два дэбила это сила
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08.03.2022 20:57 Ответить
Со строевой херня полная - не в ногу!
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09.03.2022 06:13 Ответить
10000$ за броневик и сгущёнка с галетами до освобождения из плена. Поиграем же с Мальчишами - Плохишами.
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08.03.2022 19:52 Ответить
где летуны хреновы
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08.03.2022 19:55 Ответить
Мне кажется надо школьникам показывать,как работает закон НЬЮТОНА.
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08.03.2022 20:26 Ответить
Надеюсь селяне порубали еще живого кацапского нациста на фарш. Причем начиная с конечностей,что бы быстро не сдох
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08.03.2022 21:13 Ответить
так этот с парашютом сдох или нет??
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08.03.2022 21:53 Ответить
Угадайте с 3-х раз.
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09.03.2022 02:23 Ответить
 
 