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Украинские силы сопротивления в Херсонской области из "Stinger" сбили российский самолет. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолет в районе Белозерки Херсонской области.
Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолет на Белозерке. Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль... Обломки попадали на Кизомис. Нигде фашистские твари вы не будете чувствовать себя спокойно!" - говорится в описании видео.
Топ комментарии
+66 Evgeniy Suhoteplyy
показать весь комментарий08.03.2022 19:12
+48 V Vv 00263b4f
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+40 Andy Fisher 67a9edc7
показать весь комментарий08.03.2022 19:16
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навіть єнот потанцював з ліва на право.
бо вчора з права на ліво шмаляв.
https://m.youtube.com/watch?v=jDKuqTIQB-I
Тільки одна константа, бляха, залишається присутня у всій цій історичній хєрні - кацапи. От тепер тре з цієї константи узяти кореня кубічного, та зменшити цю константу до величини, якою наші онуки можуть вже знехтувати. Але стінгєр під стріхов най у них буде. На всяк випадок.