Украинские силы сопротивления в Херсонской области из "Stinger" сбили российский самолет. ВИДЕО

Украинские силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили российский самолет в районе Белозерки Херсонской области.

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, наши силы сопротивления на временно оккупированной территории из "Stinger" сбили фашистский самолет на Белозерке. Один пилот точно жив остался – катапультировался. А жаль... Обломки попадали на Кизомис. Нигде фашистские твари вы не будете чувствовать себя спокойно!" - говорится в описании видео.

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