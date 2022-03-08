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Рашисты в Бердянске разбрасывают листовки о референдуме для "объединения" Украины и России. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты в Бердянске разбрасывают листовки о референдуме для

Оккупанты в Бердянске распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА со ссылкой на СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В текстах указанных листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ", - говорится в сообщении.

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Листочки А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.

"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, поэтому пытается посеять панику! Продолжаем доверять ВСУ!", - отмечается в сообщении.
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Топ комментарии
+55
Слишком толсто. Походу даже спецслужбы мордора не понимают, где они находятся.
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08.03.2022 20:00
+38
Запихнуть эти листовки кацапским фашистским свиньям в глотки. Люди, если вы не работаете в спецорганизациях - даже не читайте это дерьмо. Не делайте себе нервы.
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08.03.2022 20:00
+33
у советских еще военных была поговорка: а можно сразу давать в рулонах и без букв
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08.03.2022 20:01
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Слишком толсто. Походу даже спецслужбы мордора не понимают, где они находятся.
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08.03.2022 20:00 Ответить
Запихнуть эти листовки кацапским фашистским свиньям в глотки. Люди, если вы не работаете в спецорганизациях - даже не читайте это дерьмо. Не делайте себе нервы.
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08.03.2022 20:00 Ответить
у советских еще военных была поговорка: а можно сразу давать в рулонах и без букв
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08.03.2022 20:01 Ответить
И желательно с портретом путлера!
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08.03.2022 20:02 Ответить
кацапи довбанi наркомани
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08.03.2022 20:01 Ответить
Ці гандони справді сподіваються, що їх в Україні ще хтось підтримає, як у 2014-у? Ні, вони таки справді їбонуті на всю голову.
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08.03.2022 20:01 Ответить
Крайняя степень дебилизма, что тут сказать...
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08.03.2022 20:01 Ответить
Всех кто сотрудничает с окупантами к стенке .
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08.03.2022 20:01 Ответить
як що бумага м,якенька то не викидайте.
може знадобитися...
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08.03.2022 20:01 Ответить
Могли б їх тільки з однієї сторони друкувати, щоб зручно було використовувати за призначенням))
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08.03.2022 20:01 Ответить
Та могли б взагалі не друкувати.))
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08.03.2022 20:11 Ответить
І не тільки. Там вже по радіо трансляція гімна рашки і срср. І рузькі пісні
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08.03.2022 20:02 Ответить
наверное это барахло отпечатали уже давно,може и завезено было уже давно
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08.03.2022 20:02 Ответить
Кацапы! Листовки от ***** сверните в трубочку и засуньте в известное место...
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08.03.2022 20:02 Ответить
навіть на туалетний папір цю фігню не використаєш.
феее
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08.03.2022 20:03 Ответить
Это чтобы парашу к Украине присоединить? Нормально.
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08.03.2022 20:03 Ответить
***** нам ці дармоїди ссикливі
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08.03.2022 20:07 Ответить
Там нардеп від опзж Олександр Пономарьов здав місто окупантам
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08.03.2022 20:04 Ответить
Напечатайте листовки за объединение упыря с предками на том свете. Очереди будут
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08.03.2022 20:04 Ответить
Оні *********
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08.03.2022 20:09 Ответить
Ті кацапи такі кумедні істоти.
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08.03.2022 20:10 Ответить
Вот только такой референдум проконал бы при захвате всей страны, или хотя бы Киева ))
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08.03.2022 20:10 Ответить
Значит пуйло пошло на захват Украны. Наивный...
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08.03.2022 20:11 Ответить
Рашисти у Бердянську розкидають листівки про референдум для "об'єднання" України і Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3322940

Туалетний папір.
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08.03.2022 20:11 Ответить
Мамадорогая, листовки... Ну чисто неандертальцы.
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08.03.2022 20:12 Ответить
Ні, ну в 2014-му це ще може і проканало, але зараз вже ні. роSSіяни намагаються свій телевізор принести на папері. Казкові дов6о@6и!
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08.03.2022 20:14 Ответить
Там в низу не хватает подписи лигитимного.
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08.03.2022 20:14 Ответить
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08.03.2022 20:19 Ответить
ну дурні кацапи =ну хіба може жити в мирі лев з козломордою свинособакою
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08.03.2022 20:33 Ответить
Походу эти листовки сам ***** Великий писал, абсолютная нісенітниця
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08.03.2022 20:52 Ответить
Кацапские скоты пусть своими бумажками подотрут свои оркские жопы.!!! Ненавижу этих зверей
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08.03.2022 21:18 Ответить
Как у них референдумы проходят мы все уже прекрасно знаем.
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08.03.2022 21:34 Ответить
То у них мальчик в трусиках, то мальчик с пакетом... Какая-то подозрительная фиксация на мальчиках.
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08.03.2022 21:51 Ответить
 
 