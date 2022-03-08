Рашисты в Бердянске разбрасывают листовки о референдуме для "объединения" Украины и России. ФОТО

Оккупанты в Бердянске распространяют среди мирного населения листовки, в которых говорится о необходимости присоединения Украины к составу Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА со ссылкой на СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В текстах указанных листовок говорится о якобы борьбе войск РФ против национальных группировок, в частности полка "Азов". Они говорят о необходимости денацификации Украины и дискредитируют ВСУ", - говорится в сообщении.

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Листочки А4 утверждают, что именно Вооруженные силы Украины наносили артиллерийские удары по мирному населению города 28 февраля.

"Знаем, что вы умны и все понимаете, но СБУ просит жителей Бердянска и всей Украины НЕ ВЕРИТЬ в распространение этой информации и доверять только официальным источникам! Враг теряет свои силы и позиции, поэтому пытается посеять панику! Продолжаем доверять ВСУ!", - отмечается в сообщении.