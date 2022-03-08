Используем все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет использовать все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда прежде за многовековую парламентскую историю Палата общин не заслушивала такое обращение, как обращение президента Зеленского сегодня. Мы будем использовать все возможные методы, сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО