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Используем все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Используем все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет использовать все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда прежде за многовековую парламентскую историю Палата общин не заслушивала такое обращение, как обращение президента Зеленского сегодня. Мы будем использовать все возможные методы, сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Если нужно, мы сделаем больше". Джонсон, Трюдо и Рютте выступили в поддержку Украины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+61
Джонсон - наш человек, и прическа у него классная.
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08.03.2022 20:20
+43
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08.03.2022 20:26
+42
пощастило нам з прем'єром британії
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08.03.2022 20:21
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Джонсон - наш человек, и прическа у него классная.
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08.03.2022 20:20 Ответить
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Запада разработают аналог плана Маршалла для восстановления Украины.
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08.03.2022 20:45 Ответить
Главное чтобы это не осталось только на словах. А то они умеют обещать
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08.03.2022 21:40 Ответить
Главное, на данній момент поддержка и победа, а там разберемся.
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08.03.2022 21:49 Ответить
пощастило нам з прем'єром британії
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08.03.2022 20:21 Ответить
Нет. Это Великобритании повезло с народом Украины. Будь вы как мы, никакая поддержка не помогла бы удержать стадо кацапских свиней.
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08.03.2022 20:24 Ответить
Поэтому весь нормальный мир за вас.
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08.03.2022 21:40 Ответить
За украинцев. Я беларус.
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08.03.2022 21:43 Ответить
А я вообще из Москвы (сердца орков). Поддерживаю как могу украинцев.
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08.03.2022 21:45 Ответить
Хороший беларус - за Украину беларус.
Хороший кацап - мертвій кацап.
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08.03.2022 21:57 Ответить
Нам теперь не отмыться!
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08.03.2022 22:05 Ответить
Это правда!
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08.03.2022 21:41 Ответить
Борис - упоротый брит !

сказал - сделает
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08.03.2022 20:22 Ответить
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08.03.2022 20:23 Ответить
у него еще и Z должен быть, даже целых два - ZZ
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08.03.2022 20:33 Ответить
Надайте літаки, системи ППО, закрийте українське небо!!! Досить випробовувати долю, гинуть діти, мирні мешканці.
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08.03.2022 20:24 Ответить
В Польше заявили о готовности безвозмездно передать самолеты МиГ-29 в распоряжение США

ТАСС Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48265274/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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08.03.2022 21:46 Ответить
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08.03.2022 20:26 Ответить
Бажано табуреткою.
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09.03.2022 03:51 Ответить
Справжній, наш Козарлюга !!!
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08.03.2022 20:26 Ответить
наверное Маргарет Тетчер придется потесниться на пьедестале Великих Премьеров Англии-несмотря конечно на довольно "индивидуальную" внешность больше конечно похожую на европейскую толерантность-у Джонсона оказалась бульдожья хватка-дай бог не отпустит уже кацапского медведя
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08.03.2022 20:27 Ответить
Не забудь і про Черчіля
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08.03.2022 20:45 Ответить
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08.03.2022 20:29 Ответить
Нехай беруть на вибір - Мордор, *********, кацапія, хромосома+1...
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08.03.2022 20:47 Ответить
Швабростан.
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08.03.2022 20:57 Ответить
**********
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08.03.2022 20:59 Ответить
Подкитаина.
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08.03.2022 21:37 Ответить
Малоросия!
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08.03.2022 21:43 Ответить
Впаларосія.
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08.03.2022 21:48 Ответить
Казак!
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08.03.2022 20:31 Ответить
𝕭𝖗𝖎𝖌𝕬𝖉𝖎𝖗 ®


@adirchagall

·
12 ч



Путин гений, конечно. Говорили мне Соловьев и Кедми, а я не верил. Один человек за одну неделю расхреначил в ноль 140-миллионную страну, обрушил её заводы, устроил поток бегущих из неё граждан. Один! Там, где ни одна армия и флот не справились бы, этот сдюжил.
Красава, слов нет.
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08.03.2022 20:32 Ответить
Армія України і український народ стали головною причиною, чому так сталося. Звісно з неоціненною допомогою усіх наших партнерів. А Путін просто думав, що ми безхребетні актинії і швидко здамося, але він помилився і наслідком стане розвал підерастіі.
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08.03.2022 21:40 Ответить
Скорей бы они распались на части. А то будут Украину мучать еще тысячу лет пока не развалятся на запчасти недоРосии
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08.03.2022 21:45 Ответить
Бункерний козлопідор думав що українці такі ж холопи як його піддані (адін народ).
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09.03.2022 03:58 Ответить
Хто б міг подумати, що цей дивакуватий чоловік, стане прем'єром Об'єднаного Королівства та буде себе вести як новий Черчіль?...
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08.03.2022 20:32 Ответить
Молодець! Схиляю перед ним голову!
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08.03.2022 20:45 Ответить
Метод первый : дать Украине ПВО и самолеты. Метод второй : самим закрыть небо над Украиной. Вот и все методы. А на земле украинцы размолотят остатки "непобедимой" в пыль.
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08.03.2022 20:55 Ответить
Блин, Англия больше всех говорит, а на деле - ввела меньше всех санкций, относительно РФ, по сравнению с союзниками. Пока не взяла ни одного беженца. Нет ареста счетов и имущества олигархов. Пока только болтовня. Делать дело надо, а не языком молоть.
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08.03.2022 20:57 Ответить
ти як біженців на острів думаєш перекидати через купу країн по-дорозі?
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08.03.2022 21:19 Ответить
Данные спутниковой разведки в режиме реального времени. С этого надо было начинать.
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08.03.2022 21:08 Ответить
так це до США ніби?...
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08.03.2022 21:18 Ответить
Да странно все это. На немецкий аэродром в распоряжение США, но ДЛЯ Украины........
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08.03.2022 22:06 Ответить
многоходовочка
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08.03.2022 22:27 Ответить
А що думає Великобританія,США,Канада,Германія про заборону ООН української символіки та називати війною вторгнення московитів в Україну?В ЗМІ ця інформація поступила ще в обід а тепер вже 21.56 а ще ніхто не відреагував у світі на цю заборону.
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08.03.2022 21:56 Ответить
Проспали......... уже опроверли, очевидно очередная кацапская утка была.
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08.03.2022 22:07 Ответить
https://censor.net/ua/news/3322911/************************************************************************
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08.03.2022 22:11 Ответить
Цей сморід був з луснутої московської консерви, їх ще багато буде.
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09.03.2022 04:02 Ответить
 
 