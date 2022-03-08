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Используем все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будет использовать все возможные методы, чтобы гарантировать провал вторжения Путина в Украину.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Никогда прежде за многовековую парламентскую историю Палата общин не заслушивала такое обращение, как обращение президента Зеленского сегодня. Мы будем использовать все возможные методы, сколько бы времени ни потребовалось, чтобы гарантировать, что путинское вторжение провалится и Украина снова станет свободной", - говорится в сообщении.
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Хороший кацап - мертвій кацап.
сказал - сделает
ТАСС Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48265274/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
@adirchagall
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12 ч
Путин гений, конечно. Говорили мне Соловьев и Кедми, а я не верил. Один человек за одну неделю расхреначил в ноль 140-миллионную страну, обрушил её заводы, устроил поток бегущих из неё граждан. Один! Там, где ни одна армия и флот не справились бы, этот сдюжил.
Красава, слов нет.