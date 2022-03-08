Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не распространять в социальных сетях информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Анна Маляр отметила: "Уважаемые соотечественники – огромная просьба: до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.

Это - очень чувствительная тема, и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она - с грифом "секретно".

Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите.

На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти. Спасибо за понимание".

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