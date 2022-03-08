Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не распространять в социальных сетях информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Анна Маляр отметила: "Уважаемые соотечественники – огромная просьба: до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.
Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.
Это - очень чувствительная тема, и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она - с грифом "секретно".
Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите.
На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти. Спасибо за понимание".
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Пожалуйста, подождите...
Интересный призыв. Так с себя и начните. Откуда ж информация берётся?
Нас буде озброєних 20 млн.
Бійтесь кацапи!!!
Ленд-Лиз короче.
Хайп і рейтинг завадили 70 літаків минулого тижня отримати.
Ну-ну, чекаємо)
Якраз сьогодні наша арта отримала новітні снаряди, наповнені рідким гелієм.
Для швидкісної заморозки трупів.
"Вчера из рогатки был сбит СУ-25...", "мальчики кидали камешки на поле, в результате у танка отлетела башня" и т.д.
В чорнобильському лісі. Мутував на кацапський лад. І сказав, що до бункера обов'язково долізе!
прямо діарея якась, усе доповісти *********….
Пийде час, на своїй шкурі відчують «тепло наших сердець» до московитів….
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
А теперь воздержусь.
https://www.nytimes.com/2022/03/06/us/politics/us-ukraine-weapons.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/04/weapons-access-ukraine/
Их ведь тупые кацапы не читают, да?
Lithuanian forces loading Stinger anti-aircraft systems and body armor bound for Ukraine, in a photograph provided by Lithuania's defense ministry.Credit...Lithuanian Ministry of Defense, via Associated Press
Французская военная техника выгружается с грузового самолета на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии в минувший четверг.
Думаю и ПРО у нас было бы, если бы кое кто на этом, у нас не пиарился...
- Дед, а говорят люди, что у тебя джавелины прихованы?
- Та брешут люди...
- Дед, а говорят люди, что у тебя стингеры завалялись?
- Та брешут люди...
...
бредятина нах- сами загонят в сеть,\распространят, а потом ноют...= ну так храни гостайну, а не труби вширь пр здобутки пришлые...