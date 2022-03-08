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оружие (9379) Маляр Анна (408)

Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Большая просьба не распространять информацию о поставляемом в Украину оружии, - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не распространять в социальных сетях информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Анна Маляр отметила: "Уважаемые соотечественники – огромная просьба: до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или уже передали.

Не надо радостных постов! Сейчас война – другие реалии.

Это - очень чувствительная тема, и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она - с грифом "секретно".

Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите.

На эту тему в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти. Спасибо за понимание".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резников о поставках оружия в Украину: Есть существенный прогресс. Пусть врага ждет сюрприз
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Топ комментарии
+35
украина воюет исключительно отжатым оружием у русских
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08.03.2022 22:44
+31
а байрактар продается в любом военторге)
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08.03.2022 22:48
+27
США почали поставки до України терміналів управління іонною зброєю, що стріляє з супутника!!
Бійтесь кацапи!!!
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08.03.2022 22:43
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всё равно засветится на видосиках
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08.03.2022 22:42 Ответить
это наши вырастили в полях и на дачах...!
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08.03.2022 23:19 Ответить
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр закликала українців не поширювати в соціальних мережах інформацію про зброю та техніку, яку планують передавати в Україну чи передали.

Интересный призыв. Так с себя и начните. Откуда ж информация берётся?
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08.03.2022 22:42 Ответить
именно так. все передают поломаное. ничего не стреляет. русские сами себя подбивают. зачем русские себя так не любят?
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08.03.2022 22:43 Ответить
украина воюет исключительно отжатым оружием у русских
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08.03.2022 22:44 Ответить
а байрактар продается в любом военторге)
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08.03.2022 22:48 Ответить
ви не зовсім праві - трішки на шахтах відкопали ((
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08.03.2022 22:52 Ответить
Завтра в ЦНАПах будуть всім бажаючим роздавати автомати і 2 метри патронів.
Нас буде озброєних 20 млн.
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08.03.2022 23:21 Ответить
Тільки на отримання записуйтеся в електронну чергу щоб не перевантажувати персонал
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08.03.2022 23:24 Ответить
Вони всі прикрі самогубці
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08.03.2022 22:52 Ответить
США почали поставки до України терміналів управління іонною зброєю, що стріляє з супутника!!
Бійтесь кацапи!!!
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08.03.2022 22:43 Ответить
Та! Через старлінк з Луни!
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08.03.2022 22:50 Ответить
Прикол в том, не удивлюсь если у Штатов такое оружие есть
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08.03.2022 22:51 Ответить
в сенсі "єсть"? Кажу ж вже почали постачати!
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08.03.2022 22:53 Ответить
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08.03.2022 22:55 Ответить
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08.03.2022 23:18 Ответить
О чем это говорит? Да о том, что в Украину идут караваны падарунков от настоящих друзей.
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08.03.2022 22:44 Ответить
Печенек!
Ленд-Лиз короче.
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08.03.2022 22:51 Ответить
Міноборони просить зовсім не поширювати інформацію про зброю та техніку від партнерів
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08.03.2022 22:46 Ответить
Хтоб це втовкмачив Зе!
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08.03.2022 22:48 Ответить
Ковід не спить... Дуже опасний штамм...
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08.03.2022 22:50 Ответить
Думав промовчати але зачепило - не тринди що попало , у мене зараз через ковід дружина між небом і землею , а медики то у сховище , то до пацієнтів (( . Заїб@ли гумористи довбані !
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08.03.2022 23:03 Ответить
Через Ковід, чи через супутні хвороби? Це дуже важливо. Вже ніде і нікого не вакцинують, люди ходять без масок. Вам не здається це дивним? А, з ковідом не госпіталізують. Те саме й у Європі.
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09.03.2022 00:22 Ответить
ковід , не можу собі пробачити що не було поруч (( дружина пішла на прийом до терапевта , той поставив діагноз бронхіт і падло таке не послав на тест , а жінка є жінка - сама не зробила , мені не сказала , час на прийом ліків які зараз вже є від ковіду було пропущено - вони дієві у перші 5 днів (( тепер сатурація упала дуже , молюся щоб видряпалася але нічим вже допомогти особисто не можу , лише надія на Бога ((
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09.03.2022 00:37 Ответить
P.S. А отримала через доброту душевну - впустила знайомих переховуватися під час тривоги та ті так на декілька днів і зависли і у підвалі , і у будинку , які маски , яка дистанція як один у одного під носом товклися (( Я не про те щоб не допомагали - ми всі зараз один одного підтримувати повинні , але потрібно кожному бути відповідальним і менше жартувати із тим що жартів не викликає .
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09.03.2022 00:43 Ответить
Так ви ж самі вихваляєтесь, Подоляк особливо.
Хайп і рейтинг завадили 70 літаків минулого тижня отримати.
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08.03.2022 22:51 Ответить
Про літаки не Подоляк ляпав.
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08.03.2022 23:06 Ответить
Подоляк вчора кащав чекати приємних звісток щодо вступу до ЄС.
Ну-ну, чекаємо)
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08.03.2022 23:08 Ответить
Дезінформація про постачання того чого не буде, теж має на окупантів психологічний тиск. Ворга треба вбити (морально) ще до початку битви. Від Джавелінів вони вже розбігаються, що будуть робити коли почують про ще щось більш страшніше.
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08.03.2022 22:51 Ответить
Буде!
Якраз сьогодні наша арта отримала новітні снаряди, наповнені рідким гелієм.
Для швидкісної заморозки трупів.
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08.03.2022 22:54 Ответить
Никто ни узнает что у нас 100 подводных лодок есть. Слава Украине..
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08.03.2022 22:52 Ответить
Сузір'я Центавра підтримало Україну та надсилає свої літаючі тарілки
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08.03.2022 22:53 Ответить
Яка зброя? Які поставки? Все з часів СРСР з складів дістаємо.
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08.03.2022 22:53 Ответить
Сообщения можно сделать в нашем, украинском стиле:
"Вчера из рогатки был сбит СУ-25...", "мальчики кидали камешки на поле, в результате у танка отлетела башня" и т.д.
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08.03.2022 22:55 Ответить
Народ а де подивитись ,що там с ковідом,трохи від війни відпочити хочу,ну хочь на 30 хв
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08.03.2022 22:55 Ответить
Він за нас. В тероборони воює!
В чорнобильському лісі. Мутував на кацапський лад. І сказав, що до бункера обов'язково долізе!
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08.03.2022 23:43 Ответить
Якого дідька, доповідати *****, що Україна отримує від друзів, яку допомогу!!!
прямо діарея якась, усе доповісти *********….
Пийде час, на своїй шкурі відчують «тепло наших сердець» до московитів….
КАРИ, московітам, КАРИ!!!
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08.03.2022 22:58 Ответить
Можно или даже нужно "привязать" эту безусловно правильную мысль к закону военного времени, со всеми вытекающими.Это надо было сделать раньше.😎
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08.03.2022 22:58 Ответить
Cлушно, що не слід поширювати такого роду інформацію і патякати. Тільки от чому Цензор Нет сам поширює?
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08.03.2022 23:00 Ответить
надо слушатся сейчас война после победы увидем много видео снятые от байрактаров джавелин итд
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08.03.2022 23:03 Ответить
ПОВАЖАЮ ГОСТРИЙ ГУМОР!!!
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08.03.2022 23:39 Ответить
Мене цікавить результат розіованих пердаків свинособак.А звідки та по чому ні
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08.03.2022 23:04 Ответить
Хотел написать, что Америка поставила нам атомные подводные лодки.
А теперь воздержусь.
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08.03.2022 23:06 Ответить
Добре, я більше нічого не скажу про подарунок наших союзників з Нубіру. Ну, може зовсім трішечки...
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08.03.2022 23:07 Ответить
Ну низзя, так низзя. Почитаем
https://www.nytimes.com/2022/03/06/us/politics/us-ukraine-weapons.html
https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/03/04/weapons-access-ukraine/
Их ведь тупые кацапы не читают, да?

Lithuanian forces loading Stinger anti-aircraft systems and body armor bound for Ukraine, in a photograph provided by Lithuania's defense ministry.Credit...Lithuanian Ministry of Defense, via Associated Press

Французская военная техника выгружается с грузового самолета на авиабазе Михаил Когэлничану в Румынии в минувший четверг.
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08.03.2022 23:12 Ответить
Журналісти перші наввипередки розповідають про це. Намагаються показати хто з них більше освідчений в цьому питанні.
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08.03.2022 23:18 Ответить
Завтра йду отримувати мінібандеромобіль з "кулімйотом"
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08.03.2022 23:24 Ответить
+
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08.03.2022 23:26 Ответить
НАКОНЕЦ ТО!
Думаю и ПРО у нас было бы, если бы кое кто на этом, у нас не пиарился...
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08.03.2022 23:27 Ответить
Наоборот надо 10 раз преувелично рассказывать о поставках вооружения, совковостью попахивает это заявление..
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08.03.2022 23:27 Ответить
Да никто ничего не поставляет. Вон, все говорят - НАТО не помогает, ваще никак... А оружие - какое оружие? Нет никакого оружия. А то, что есть - так это в военторге российском куплено, вон, спросите у путена, он подтвердит!
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08.03.2022 23:44 Ответить
И вообще, пора старый анекдот про деда переделывать.
- Дед, а говорят люди, что у тебя джавелины прихованы?
- Та брешут люди...
- Дед, а говорят люди, что у тебя стингеры завалялись?
- Та брешут люди...
...
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08.03.2022 23:48 Ответить
И тут я охренел! Кроме как у МО и нет инфы о поставках вооружений. Но я на всякий случай промолчу
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09.03.2022 00:05 Ответить
Stranno, a eto pochemu, vozmozhno chtob narod Ukraini ne potreboval eto oruzhije vidovatj voinam. Vedj nashi dolzhni nam otschitivatsia pochemu i komu chto dajot. Vedj eto za nashi dengi kupleni.
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09.03.2022 00:11 Ответить
В сети так жеМного роликов от тех ,кто это вооружение получает…
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09.03.2022 00:21 Ответить
А разве не Минобороны об этом рассказывает всем и вся?
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09.03.2022 00:50 Ответить
тьотья анья,- ну шо ты гониш, ты ж цилый заммммммммммммистра..??
бредятина нах- сами загонят в сеть,\распространят, а потом ноют...= ну так храни гостайну, а не труби вширь пр здобутки пришлые...
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09.03.2022 01:44 Ответить
Хвалиться будем после окончательной победы, уже скоро
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09.03.2022 02:11 Ответить
В любом охотничьем магазине Украины можно без паспорта купить Джавелин и гранатомёт производства Германии. Свободная страна.
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09.03.2022 02:23 Ответить
 
 