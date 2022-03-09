РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10087 посетителей онлайн
Новости СпортВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
26 999 26
Сумы (826) самбо (2)

Российская авиабомба убила всю семью 16-летнего чемпиона Украины по самбо в Сумах. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата

В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.

Об этом в Facebook сообщил выпускник факультета физической культуры и спорта СумГПУ им. А.С. Макаренко, тренер Евгений Леоненко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения города Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал тренер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия обстрела российскими оккупантами жилых домов в Сумах. ВИДЕО 18+

Российская авиабомба убила всю семью 16-летнего чемпиона Украины по самбо в Сумах 01

При этом он подчеркнул, что вместе с чемпионом погибла вся его семья.

Российская авиабомба убила всю семью 16-летнего чемпиона Украины по самбо в Сумах 02

"Наш питомец... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", - уточнил Леоненко, отметив, что это большое горе для семьи самбистов, родственников и для всех.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
уже выгнать их мало.... Хочется так же, убить их отцов и братьев!
показать весь комментарий
09.03.2022 00:27
+25
Співчуття близьким. Хто ще бажає перемовин з вбивцею?
показать весь комментарий
09.03.2022 00:29
+25
..и самок, чтоб не плодились
показать весь комментарий
09.03.2022 00:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже выгнать их мало.... Хочется так же, убить их отцов и братьев!
показать весь комментарий
09.03.2022 00:27 Ответить
..и самок, чтоб не плодились
показать весь комментарий
09.03.2022 00:36 Ответить
щоб в....ів не виховували.
показать весь комментарий
09.03.2022 01:04 Ответить
Стерелізувати.
показать весь комментарий
09.03.2022 01:26 Ответить
СМЕРТЬ КААЗЛАБАДУ !!! нефиг с ними панькатися.
показать весь комментарий
09.03.2022 00:29 Ответить
Співчуття близьким. Хто ще бажає перемовин з вбивцею?
показать весь комментарий
09.03.2022 00:29 Ответить
https://censor.net/ua/news/3323031/******************************************************************
показать весь комментарий
09.03.2022 00:31 Ответить
всі війни закінчуються перемовинами я чула таку фразу
зеленському теж важко. гинуть люди. діти.
на нього суспільство давить роби щось
але ви ж знаєте ультиматуми пуйла........ він ставить ультиматуми скласти зброю і так далі. на це ніхто не піде. тоді загинуть всі. я не стану на коліна перед цим гі...ом! діти загинули!
Я вірю перемога за нами - вони вже ледве тримаються. рашня пуйло ти все зробив щоб ми вас ненавиділи!!!!!!!! хай рашка летить у прірву!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 00:40 Ответить
якщо давити на тепле та м'яке, то йому можно надати будь-яку форму з боку, яка тисне. А нам потрібно холодне і тверде. щоби по Роквелу 100500, а не те шо зараз ...
показать весь комментарий
09.03.2022 01:12 Ответить
дуже важко це сприйняти досі як кошмар
вся родина, ні в чому не винні люди
ці путінське кодло на чолі з ним проводить зомбування народу. розказзує про нас саме те - що робить над нами
геноцид
знищення нації
знищення свободи народу
фашизм
це все робить він - а розказує своїм в ефірах. ви подивіться скільки цинізму.
невже не можна його завалити!!!! гинуть люди діти!!!!!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2022 00:36 Ответить
Не брати в полон. То тварини
показать весь комментарий
09.03.2022 00:37 Ответить
То гірше тварин
показать весь комментарий
09.03.2022 00:44 Ответить
я не знаю що сказати ... він на два роки менший за мого сина каратиста ... по Роменській сто разів гуляв ... тепер всього просто цього немає ... хлопці помстіться катам, дуже прошу !
показать весь комментарий
09.03.2022 00:39 Ответить
Кулеба: "Україна хотіла б отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради безпеки ООН, Росії, а також деяких інших держав."

Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329595/
показать весь комментарий
09.03.2022 00:50 Ответить
від росії тільки одна гарантія, коли вона здохне.
показать весь комментарий
09.03.2022 01:06 Ответить
Ці виродки мають помирати у муках.

Нестерпно боляче щодня втрачати наших людей.
показать весь комментарий
09.03.2022 02:22 Ответить
Кацапська мразота, запам'ятайте - це вже не просто війна держав. Почалася расова війна на тотальне винищення. Ви, суки, називали нас нацистами? - і ви отримаєте нацистів!
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.
показать весь комментарий
09.03.2022 05:22 Ответить
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢🙏
показать весь комментарий
09.03.2022 07:25 Ответить
😢🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
показать весь комментарий
09.03.2022 11:11 Ответить
ЭТА ТВАРЬ ПУТИН ДОЛГО ЖИТЬ НЕ БУДЕТ !!! НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ЕГО СЕМЬЯ И КЛИКА ТОЖЕ НЕ ЖИЛА !!!
показать весь комментарий
10.03.2022 04:35 Ответить
 
 