Российская авиабомба убила всю семью 16-летнего чемпиона Украины по самбо в Сумах. ФОТО
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Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата
В Сумах во время авиаудара погиб неоднократный чемпион Украины по борьбе самбо Артем Прийменко.
Об этом в Facebook сообщил выпускник факультета физической культуры и спорта СумГПУ им. А.С. Макаренко, тренер Евгений Леоненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью во время авиаударов российскими войсками по жилым районам мирного населения города Сумы по улице Роменской погиб Прийменко Артем 2006 г.р. неоднократный чемпион чемпионатов Украины по борьбе самбо", - написал тренер.
При этом он подчеркнул, что вместе с чемпионом погибла вся его семья.
"Наш питомец... Наш спортсмен... Вместе с ним погибли папа, мать, бабушка и два младших брата Егор и Кирилл", - уточнил Леоненко, отметив, что это большое горе для семьи самбистов, родственников и для всех.
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зеленському теж важко. гинуть люди. діти.
на нього суспільство давить роби щось
але ви ж знаєте ультиматуми пуйла........ він ставить ультиматуми скласти зброю і так далі. на це ніхто не піде. тоді загинуть всі. я не стану на коліна перед цим гі...ом! діти загинули!
Я вірю перемога за нами - вони вже ледве тримаються. рашня пуйло ти все зробив щоб ми вас ненавиділи!!!!!!!! хай рашка летить у прірву!!!!!!!!
вся родина, ні в чому не винні люди
ці путінське кодло на чолі з ним проводить зомбування народу. розказзує про нас саме те - що робить над нами
геноцид
знищення нації
знищення свободи народу
фашизм
це все робить він - а розказує своїм в ефірах. ви подивіться скільки цинізму.
невже не можна його завалити!!!! гинуть люди діти!!!!!!!!!
Джерело: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/8/7329595/
Нестерпно боляче щодня втрачати наших людей.
Україна виміряла ваш колективний череп і винесла вердикт - ви біологічно неповноцінна раса, існування якої є невиправданим, шкідливим та небезпечним для людства.
Вас буде безжально кинуто під жорна тотального геноциду, якого не бачив світ. Газові камери і крематорії нових комбінатів винищення, нових Дахау та Освенцимів чекають на усі 140 мільйонів унтерменшів, аби довести до кінця справу Чорного Ордена під знаком Здвоєної Блискавки.
Так, це може виявитися страшною роботою для від природи м'яких і доброзичливих українців. Та чи легко було дідам-вартовим Треблінки? Як почувалися після робочої зміни оператори газових камер Дахау? Чи не страждали від неврозів кулеметники Заксенхаузена?
Буде важко. Можливо, чиясь психіка не витримає. Але ми очистимо світ від кацапів. Не залишимо живим жодного виродка.