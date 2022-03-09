Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

Газпромовский "Северный поток-2", остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, цитирует NDTV

"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв".

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится".

Нуланд заявила, что "Северный поток-2" не имеет надежд на будущее.

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Также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.