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Новости За рубежом Санкции против России
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Северный поток (1428) Нуланд (302)

Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.

Газпромовский "Северный поток-2", остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, цитирует NDTV

"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв".

"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится".

Нуланд заявила, что "Северный поток-2" не имеет надежд на будущее.

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Также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Так я давно предложила слать его на металлолом , будут компенсированы затраты 😀😀
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09.03.2022 02:50
+6
Рыбам надо открыть доступ внутрь трубы.
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.
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09.03.2022 03:55
+4
Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалася знать. Трында уготована пыне ... зачетно етить его мать.
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09.03.2022 02:38
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Вот так розлогалось дворянство, вот так розлогалася знать. Трында уготована пыне ... зачетно етить его мать.
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09.03.2022 02:38 Ответить
Так я давно предложила слать его на металлолом , будут компенсированы затраты 😀😀
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09.03.2022 02:50 Ответить
безумовно.
у довгостроковій перспективі США та Канада мають більше ніж достатньо нафти і газу для постачання до Європи.
московщина до тепер вигравала конкурентну боротьбу виключно за рахунок значно дешевшої логістики навіть у зрівнянні з країнами OPEC.
сподіваюся у ЄС нарешті усвідомлять що нехай трохи дороще але гарантовано і без шатажування і безглуздих ризиків.
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09.03.2022 02:50 Ответить
Оце вам «многоходовочка» ***** … скільки коштів псу під хвіс
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09.03.2022 02:58 Ответить
Началась ,,публичная порка,, ***********-рясеи Драть будут до т.н.,,третьего зловония,,-т.е. до обсерания.
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09.03.2022 07:24 Ответить
А з якою помпою будували! Жирік "ліковал": "наконец-то обойдёмся без Украины"!
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09.03.2022 03:42 Ответить
а шо, він був не правий?
теперка точно цим ***** прийдеться обходитися без України
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09.03.2022 05:38 Ответить
Рыбам надо открыть доступ внутрь трубы.
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.
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09.03.2022 03:55 Ответить
можно использовать в качестве ватопровода, русаков из Европы отсылать на родинку, к любимому царю окурку. pig station там уже давно готова.
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09.03.2022 06:51 Ответить
в тих трубах треба підтримувати тиск певний, може відкачати звідти газ/повітря, щоб їх сплющило і ніколи не змогли користуватись
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09.03.2022 08:19 Ответить
А ведь предупреждали немцев и Ко! 🤪
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09.03.2022 11:09 Ответить
 
 