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Это кусок металла на дне моря, - Нуланд о Северном потоке.
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Газпромовский "Северный поток-2", остановленный из-за вторжения России в Украину, в США назвали "мертвым".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, цитирует NDTV
"Я думаю, что "Северный поток-2" сейчас мертв".
"Это кусок металла на дне моря, я не думаю, что он когда-нибудь возродится".
Нуланд заявила, что "Северный поток-2" не имеет надежд на будущее.
Также напомнила, что газопроводный проект Кремля стал жертвой западных санкций.
Топ комментарии
+6 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий09.03.2022 02:50
+6 Colt
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+4 alexandr shamov
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у довгостроковій перспективі США та Канада мають більше ніж достатньо нафти і газу для постачання до Європи.
московщина до тепер вигравала конкурентну боротьбу виключно за рахунок значно дешевшої логістики навіть у зрівнянні з країнами OPEC.
сподіваюся у ЄС нарешті усвідомлять що нехай трохи дороще але гарантовано і без шатажування і безглуздих ризиків.
теперка точно цим ***** прийдеться обходитися без України
Они организуют в ней гостинницы 5 морских звёзд.