"Не возьмут Киев никогда": экс-глава ГУР Бурба оценил шансы оккупантов захватить столицу
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Россия хотела взять Киев через три дня, но так и не смогла этого сделать
Экс-глава Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба заявил, что Россия никогда не сможет взять Киев, сообщает Цензор.НЕТ. Он оценил шансы оккупантов захватить столицу и отметил, что даже если они и зайдут в город, то там их "сожгут". Об этом Бурба заявил в интервью Дмитрию Гордону.
Бывший начальник ГУР отметил, что военная разведка Украины прекрасно понимала, что заявления РФ о якобы "несокрушимой" армии являются блефом. По словам Бурбы, о ситуации в российских вооруженных силах знали изнутри.
"Мы знали о краже миллиардов долларов из бюджета на армию. Мы знали, как работает военная разведка России... Они готовы были взять за три дня Киев, им это не удается. Они и не возьмут никогда Киев. Это я вам гарантирую", – заявил он.
Бурба также прокомментировал информацию о возможном окружении украинской столицы, якобы готовящей Кремль. По его словам, все это фейк и все эти планы вряд ли осуществятся.
"Да, они готовят окружение, но это только на бумагах, понимаете? Готовиться можно, но они должны ежедневно засыпать, готовясь к окружению, и понимать, что мы будем бить не только со стороны Киева, но и со спины, и справа, и слева", – предупредил бывший начальник ГУР.
Говоря о том, вывез ли Бурба свою семью из столицы, он указал, что его родственники остаются в Киеве. Но экс-глава ГУР попросил их находиться в подвалах, потому что с российской стороны могут "прилетать разные подарки". Однако Бурба уверен, что Россия никогда не сможет взять столицу.
"Поймите, даже если российские военные зайдут за отметку "Киев" и оповестит, что они на территории Киева, их сожгут. Бесполезно заходить в Киев. Не нужно заходить в Киев. Я думаю, у них нет таких планов. Они хотят окружать, но заходить нереально. Они хотят уничтожать нас, как делают это с Харьковом, с Черниговом. Поэтому здесь нам нужна помощь Западу, чтобы закрыть небо, а дальше мы с ними сами разберемся. Киев был, Киев есть и Киев будет наш", - указал Бурба.
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надо быть внимательным и рассудительным, чтобы невольно не стать звеном в пропагандистской цепи врага. Поэтому, когда идет какая-то непонятная информация, которая может нанести ущерб нам или нашим партнерам, либо нашим с ними связям, лучше помолчать и посмотреть за развитием ситуации. Вполне возможно, что через пару шагов ситуация прояснится и тогда прийдется либо брать свои слова обратно, либо делать выводы и в следующий раз прикусывать язык.
Примерно так выглядела тема с передачей нам боевых самолетов нашими западными партнерами. Просто ради интереса, каждый может вспомнить все то, что довелось читать на эту тему и представить, насколько она была «унавожена» противником и как многие плескались в этой теме. И вот мы предлагаем официальное заявление Республики Польша по этому вопросу. Звучит оно примерно так:
«Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно развернуть все свои самолеты МИГ-29 на авиабазе Раммштайн и предоставить их в распоряжение правительства Соединенных Штатов Америки.
В то же время Польша просит Соединенные Штаты предоставить нам подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями. Польша готова немедленно установить условия покупки самолетов.
Польское правительство также просит других союзников по НАТО - владельцев самолетов МиГ-29 - действовать в том же духе».
Это можно почитать в оригинале, на официальном сайте. А нам надо понимать вот что. Так, как наши военные кромсают врага, никто этого сделать банально не может. На сегодня нет ни одной армии мира, которая с такой эффективностью способна утилизировать российскую военщину. Введи НАТО свои сухопутные войска, они банально не смогли бы добиться такого успеха. Наша армия на сегодня - самая эффективная и боеспособная в мире.
А если ей подкинуть современного оружия, что местами сделали наши партнеры, то эта эффективность превращается в какой-то неумолимый конвейер смерти, для российской армии. Так, как воюем мы, никто воевать не умеет. Поэтому нам постепенно дают все более современное оружие, с уверенностью в том, что мы ему найдем применение куда лучшее, чем это получается у их военных.
Так, американские военные специалисты уже признали, что применение Джавелинов бойцами ВСУ намного выше, чем было зафиксировано у американских военных в Ираке. А это значит, что в общем, наши военные не сильно-то и нуждаются в помощи именно войсками. Нам просто нужна логистика и вся российская армия уйдет на свалку. Кстати, сами российские военные это понимают все более ясно и для того, чтобы еще хоть сколько-то протянуть агонию их группировки, кацапам прийдется вводить заградотряды или что-то наподобие этого.
Ну а нам просто надо быть очень аккуратными с тем, о чем мы говорим и пишем, с учетом принципа «не навреди». Так победим!
Анти-колорадос
Бей своих чтобы чужие боялись
Только в этот раз
Свой так даст *****
Что будут бежать до Камчатки