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Ирпень (359) спутник (204) Мрия (67)

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Курьезы Фоторепортаж Война в Украине

Спутниковые снимки сделаны над Украиной компанией Maxar Technologies

Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ.

На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 01

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 02

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 03

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 01

Напомним, около Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.

Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту Антонова 05

Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".

Также смотрите: "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!": Мэр Маркушин получил предложение сдать город. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
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09.03.2022 03:52
+19
Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
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09.03.2022 03:21
+19
Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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09.03.2022 03:31
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Мрію-225 шкода, одна така була! 🤔
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09.03.2022 03:12 Ответить
Україна зробить іншу - нову, кращу, *********. Україна може все.
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09.03.2022 03:21 Ответить
Навіть одна загибла дитина цінійша за "Мрію" ...
У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
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09.03.2022 03:31 Ответить
Ні, Китай в гонці патентів на винаходи та їх промислового впровадження є дійсним світовим гравцем на рівні з США та ЄС.
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09.03.2022 05:34 Ответить
По количеству
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09.03.2022 06:38 Ответить
100%
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09.03.2022 15:54 Ответить
абсолютно точно, как инженер подтверждаю.
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09.03.2022 06:43 Ответить
А что там делает рассейская техника, почему ее с воздуха не раздолбали то ?
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09.03.2022 03:13 Ответить
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09.03.2022 03:25 Ответить
За рішенням генерального директора Юрія Гусєва , ДК"Укроборонпром" готовий виплатити премії за викрадену бойову авіаційну техніку окупантів!

1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.

500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.

Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915
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09.03.2022 03:26 Ответить
ЗСУ просить першочергово повідомити, якщо побачили засоби РЕБ окупанта. Як їх відрізнити:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zsu_prosjat_pershochergovo_povidomiti_jakscho_pobachili_zasobi_reb_protivnika_jak_jih_vidrizniti-6331.html
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09.03.2022 03:27 Ответить
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09.03.2022 03:52 Ответить
Вікіпедія каже, що ще є куди рости:
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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09.03.2022 09:03 Ответить
это только потому, что в Баштанке моря нету.
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09.03.2022 09:35 Ответить
А неплохо бы всю ту туеву хучу расфигачить - очень удобно все в сборе.
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09.03.2022 11:33 Ответить
Ну і що заважає нашим пульнути по тому аеропорту?
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09.03.2022 15:31 Ответить
 
 