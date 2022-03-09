Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО
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Спутниковые снимки сделаны над Украиной компанией Maxar Technologies
Спутники Maxar Technologies снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель, сообщает Цензор.НЕТ.
На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".
Напомним, около Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов были крупные разрушения жилого сектора и повреждена инфраструктура. Русские полностью уничтожили мост.
Кроме того, оккупанты захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрия".
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У "Мрії" головна цінність - це контструкторська документація й інженери які її розробляли й потім будували .
Як в будь якого виробу . Усе інше не є унікальним .
Це я Вам як інженер кажу .
Й тому , коли хтось мені каже , мовляв Китай ось-ось дожене США по ВВП , я йому гомерично відповідаю , що Китай це просто потужний конвеїр .
Али мизик того конвеїру він в США , в ЕС , й Японії .
1 000 000 долларів США - за викрадений чи трофейний боєздатний літак.
500 000 долларів США - за захоплений військовий гелікоптер у робочому стані.
Пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо видачу громадянства вільної країни!" - зазначається у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3322915
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/zsu_prosjat_pershochergovo_povidomiti_jakscho_pobachili_zasobi_reb_protivnika_jak_jih_vidrizniti-6331.html
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8