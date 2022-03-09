Враг проводит скрытую мобилизацию, выдвигался в гражданском на Николаев и валит на Черниговщине мобильные вышки, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативная информация по состоянию на 06.00 09.03.2022 по российскому вторжению.
Генеральный штаб Украины опубликовал оперативную информацию о вторженис Российской Федерации, сообщает Цензор.НЕТ.
Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.
На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.
Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.
На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.
В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.
По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.
Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.
Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.
В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.
В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.
В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.
По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление.
Верим в наши Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!
Пожалуйста, подождите...
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
Включився якийсь кацап - штокал і акал.
До речі, напевно, серед поляків більше знавців української ніж серед москалів.
1. Польська.
2. Словацька.
3. Білоруська.
4. Чеська.
5. (!!!) Російська.
маленьке уточнення - в етнографічній світовій науці немає такого поняття, як російська національнісь.
так само, як і американська національність
ще й росіянин за національністю
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
Z - это Zieg Heil!
Z - это же так по-русски, рашисты?
гуцули,як і лемки -окремі український етнос.
Українці.
на відміну від "подкарпатських русинів" -вигадки угорського "імперця " професора Магочі..
2.1 Подоляни
2.2 Бойки
2.3 Гуцули
2.4 Лемки
2.5 Поліщуки
2.6 Кубанські українці
2.7 Слобожани
(Не пробуй мене "на слизьке заганять" - мене полемізувать такі "вовки" вчили у свій час, що тобі тільки помріять можна!)
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії
ЗДАЄТЬСЯ, ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!....
"Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою... .
Василий Ключеский (российский историк. 1841- 1911год)
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.
Все буде Україна!
Коли ж ви, плять, проснетеся всі!???!!