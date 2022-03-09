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Новости Война в Украине
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Враг проводит скрытую мобилизацию, выдвигался в гражданском на Николаев и валит на Черниговщине мобильные вышки, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг проводит скрытую мобилизацию, выдвигался в гражданском на Николаев и валит на Черниговщине мобильные вышки, - Генштаб

Оперативная информация по состоянию на 06.00 09.03.2022 по российскому вторжению.

Генеральный штаб Украины опубликовал оперативную информацию о вторженис Российской Федерации, сообщает Цензор.НЕТ.

Начаты четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах определенных операционных зон.

На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.

Группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневое поражение его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планируется переброска тысячи "вагнеровцев" в Украину для усиления группировки войск РФ на направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 8 марта

На Южном направлении оперативные группировки сил обороны осуществляют прикрытие государственной границы и морского побережья, охрану и оборону аэродромов и объектов критической инфраструктуры.

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Воздушные Силы ВС Украины отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск.

По имеющейся информации, в связи с многочисленными потерями личного состава, противник продолжает проводить скрытую мобилизацию под видом учебных сборов на временно оккупированной территории АР Крым, в Краснодарском крае и отдельных районах Донецкой и Луганской областей; активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины.

Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ с целью пополнения резерва армии захватчиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

Оккупантами не исключается возможность привлечения к войне с Украиной военнослужащих непризнанной приднестровско-молдавской республики в количестве до 800 человек, однако морально-психологическое состояние данного личного состава остается на низком уровне.

В Бердянске враг начал распространять пропагандистские материалы, направленные на дискредитацию военно-политического руководства нашего государства.

В населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, враг в нарушение норм Международного гуманитарного права продолжает скрывать вооружение и военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов. Использует сеть лечебных учреждений для оказания медицинской помощи раненому личному составу. Оккупанты выводят из строя башни сотовой связи.

В Херсонской области обнаружено, что военнослужащие ВС РФ, переодетые в гражданскую одежду, выдвигались в направлении города Николаева.

По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.

Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление.

Верим в наши Вооруженные Силы! Вместе победим! Слава Украине!

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+26
В орків задача максимально проста - нищити все до чого дотягнуться, допоки їх не знищили.
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
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09.03.2022 07:22
+17
вітаю всіх з днем народження нашого Пророка. дуже схоже, що саме нам пощастить побачити його "і на оновленій землі врага не буде, супостата". це епохально, до речі.
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09.03.2022 07:25
+16
Зайшов уранці на кухню - поставить каву Сидить моя дружина - "кавує" Кажу:
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
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09.03.2022 07:35
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09.03.2022 07:21 Ответить
А чого двері такі погнуті ? Наче після нашестя зомбі
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09.03.2022 07:23 Ответить
Зайшов уранці на кухню - поставить каву Сидить моя дружина - "кавує" Кажу:
- Уявляєш - закінчиться війна і за "русскоязичіє" на вулицях будуть плювать у морду!
Вона у відповідь:
- Плювать - півбіди! Ще й бить морду будуть! Зять зі мною по телефону почав виключно українською говорить! (мої менші - в евакуації)
(Зять - "русскоязичний" та ще й росіянин за національністю - хоч українську і знає і українець - за поглядами)
От так і кується УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ!!!
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09.03.2022 07:35 Ответить
Вчора дивилась Ганапольського. В студії був присутній поляк, який чудово розмовляв українською.
Включився якийсь кацап - штокал і акал.
До речі, напевно, серед поляків більше знавців української ніж серед москалів.
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09.03.2022 07:37 Ответить
я якраз питав..поки було можливо в маскалоти..Кто теперь нам украинцам "братья славяне"...ні одна падла маскальська не відповіла..
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09.03.2022 07:43 Ответить
По лігвістичній спорідненості до української мови:
1. Польська.
2. Словацька.
3. Білоруська.
4. Чеська.
5. (!!!) Російська.
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09.03.2022 10:40 Ответить
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09.03.2022 08:29 Ответить
100%
маленьке уточнення - в етнографічній світовій науці немає такого поняття, як російська національнісь.
так само, як і американська національність
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09.03.2022 10:42 Ответить
А я щось писав про "російську" чи "американську"? У нас багато хто плутає "національність" з "громадянством" (А євреї її ще й з "віросповіданням" змішали!
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09.03.2022 11:20 Ответить
Це ж ти написав
ще й росіянин за національністю
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09.03.2022 11:26 Ответить
просто без черги вломлювались "лікуватись"
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09.03.2022 08:28 Ответить
В орків задача максимально проста - нищити все до чого дотягнуться, допоки їх не знищили.
Кульмінаційний момент їхнього нікчемного життя.
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09.03.2022 07:22 Ответить
орда набігала і нищила все .нічого не змінилось з тих часів
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09.03.2022 07:39 Ответить
Z - это zombie.
Z - это Zieg Heil!
Z - это же так по-русски, рашисты?
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09.03.2022 07:25 Ответить
Z это naZi
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09.03.2022 07:38 Ответить
вітаю всіх з днем народження нашого Пророка. дуже схоже, що саме нам пощастить побачити його "і на оновленій землі врага не буде, супостата". це епохально, до речі.
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09.03.2022 07:25 Ответить
А ти - ПРАВИЙ!!! Шевченко дійсно наш ПРОРОК!!! Як Мухаммед об"єднав різношерсті клани та племена кочівників Аравії і повів їх під зеленим прапором ісламу і Кораном в руці, так і Тарас об"єднав "черкасів", "подолян", "поліщуків", "волиняків", "слобожанців", "бойків", "лемків" та інших "україномовних" у єдину НАЦІЮ !!! А "Кораном" нашим став "Кобзар"!!!
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09.03.2022 07:45 Ответить
Гуцули пропущені...
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09.03.2022 07:53 Ответить
Читать умієш? Я написав "та інших "україномовних"! Крім того - деякі етнографи "гуцулів" вважають не окремою "етногрупою" а лише як "жителів гірських районів Карпат" що відносяться до різних етногруп Карпатського регіону Тобто це не "національно-етнографічне" а "територіальне" поняття
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09.03.2022 08:04 Ответить
ні.

гуцули,як і лемки -окремі український етнос.

Українці.

на відміну від "подкарпатських русинів" -вигадки угорського "імперця " професора Магочі..
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09.03.2022 08:46 Ответить
Внаслідок внутрішньо-етнічної консолідації українців згадані специфічні особливості цих груп згладжуються, звужується сфера їх впливу і окремі з них перестають існувати . Етнографічні групи українського[1] етносу зараз найкраще збереглися в межах Українських Карпат та Закарпаття. Найкраще зберегли свої особливості етнографічні групи горян Українських Карпат - бойки, гуцули, лемки.
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09.03.2022 08:48 Ответить
Ти бачиш у мене заперечення сказаному вами? По-перше, я не називав повного переліку етногруп - не бачив необхідності По-друге - я виклав дві протилежні версії про "гуцулів", де до цих пір наші етнографи не прийшли до єдного висновку І при цьому не надав переваги одній з цих версій!
(Не пробуй мене "на слизьке заганять" - мене полемізувать такі "вовки" вчили у свій час, що тобі тільки помріять можна!)
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09.03.2022 09:48 Ответить
Лапатьнікав уже нікто і нічто нє спасьот от смєрті...
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09.03.2022 07:25 Ответить
Увидел роSSиянина - убей его!!!
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09.03.2022 07:33 Ответить
Смерть цапам!
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09.03.2022 07:36 Ответить
от друга херня...придністров'я і з білорусі....то шо я казав Київ стримувати..а південь коридор
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09.03.2022 07:38 Ответить
твою ж мать, старых хоронить задолбались а еще новые придут подыхать, что ж вам дома то не умирается
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09.03.2022 07:38 Ответить
Росіяни вмирали у фінських болотах при Петрі І
Росіяни вмирали в Прусії в Семилітній війні
Росіяни вмирали на грецьких островах Середземного моря при Катерині ІІ
Росіяни вмирали під Аустерліцом і в Альпах при Олександрі І
Росіяни вмирали в Угорщині при Миколі І
Росіяни вмирали на Балканах в Російсько-турецьких війнах
Росіяни вмирали на завоюванні Бухари і Самарканда
Росіяни вмирали під Порт-Артуром і Ляоляном
Росіяни вмирали по усьому світу всю історію існування Радянського Союзу
Росіяни вмирали в Карабаху Придністров"ї Фергані після розвалу Союзу
Росіяни вмирали в Лівії та Сирії

ЗДАЄТЬСЯ, ЦІ ПРИДУРКИ ГОТОВІ ВИМЕРТИ ВЩЕНТ, АЛЕ НЕ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК У ВЛАСНОМУ ДОМІ!!!....



"Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою... .

Василий Ключеский (российский историк. 1841- 1911год)



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09.03.2022 07:52 Ответить
На костную муку, весна на дворе ,полям удобрения нужны!
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09.03.2022 07:53 Ответить
Вам мразям уже ничего не поможет. на москве камень на камне не оставим !
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09.03.2022 07:51 Ответить
Час важкий. Але все одне всіх зі святом Кобзаря!

І на оновленій землі
Врага не буде, супостата,
А буде син, і буде мати,
І будуть люде на землі.

Все буде Україна!
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09.03.2022 07:56 Ответить
Не "може" а обов'язково піде!

Коли ж ви, плять, проснетеся всі!???!!
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09.03.2022 09:34 Ответить
Не ********** кацапи цивілізації і мобільного звязку, тому будуть жити на болоті і калатати друг другу у рельсу.
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09.03.2022 09:44 Ответить
Тероборона должна была бы смотреть за вышками? Или?
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09.03.2022 11:33 Ответить
 
 