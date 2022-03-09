Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата, – глава ОВА

Бердянск Запорожской области при минусовой температуре остался без газа, в городе транслируют российские каналы.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске ситуация усложнилась в связи с тем, что повредили газопровод и весь город отключен от теплоснабжения. При этом сейчас в области сейчас морозы, сейчас температура минус 3, завтра минус семь", - отметил Старух.

Он добавил, что контактирует с мэрами всех городов, чтобы как-то разрешить ситуацию. В Мелитополе, по словам Старуха, враг наращивает свои мощности, в городе сложная ситуация в медицинской отрасли.

Кроме того, оккупанты пытаются вести свою пропаганду.

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"Захватили телебашни в Бедянске и Мелитополе, установили свои передатчики. Журналистов заставляют работать практически под дулом автомата", – также сообщил Старух.