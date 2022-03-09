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Новости Война в Украине
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Бердянск (401) война (46661) СМИ (3782) Старух (145)

Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата, – глава ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата, – глава ОВА

Бердянск Запорожской области при минусовой температуре остался без газа, в городе транслируют российские каналы.

Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Бердянске ситуация усложнилась в связи с тем, что повредили газопровод и весь город отключен от теплоснабжения. При этом сейчас в области сейчас морозы, сейчас температура минус 3, завтра минус семь", - отметил Старух.

Он добавил, что контактирует с мэрами всех городов, чтобы как-то разрешить ситуацию. В Мелитополе, по словам Старуха, враг наращивает свои мощности, в городе сложная ситуация в медицинской отрасли.

Кроме того, оккупанты пытаются вести свою пропаганду.

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"Захватили телебашни в Бедянске и Мелитополе, установили свои передатчики. Журналистов заставляют работать практически под дулом автомата", – также сообщил Старух.

Автор: Анастасія Потіха
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південь проблема..
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09.03.2022 08:05 Ответить
Відкинемо від Києва, візьмемось за Південь
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09.03.2022 09:05 Ответить
Від загибелі в Україні лапатних загарбників-вбивць вже ніхто та нічого не врятує...
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09.03.2022 08:06 Ответить
досвід ізраіля показав.
щоб не наражатись на тортури треба казати та писати все що каже ворог.
свідомі громадяни до цього підготовлені і не можуть змінити свою вчорашню позицію через фейк.
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09.03.2022 08:08 Ответить
я в оккупации в Олешках в Херсонской обл. уже без газа давно. Фашисты разбомбили газогон где то на 4 день войны. Не уехать нечего, буханка хлеба на человека. Но я не жалуюсь Мариуполю тяжелее на много. Сложнее всего то что не уехать. Не выпускают не с моего города не с Херсона. Просто расстреляют. Может разве что летом по полям. А перед этим как то переплыть через Днепр. Хочется уже вступить в войска и давить оккупантов.
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09.03.2022 08:12 Ответить
всех шуфричей, бойко , медведчуков- расстрелять, это они привели орду
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09.03.2022 08:13 Ответить
Тримайтеся браття!
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09.03.2022 08:14 Ответить
Я знаю что нужно сделать, что б остановить путина:

в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:

Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат
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09.03.2022 10:38 Ответить
 
 