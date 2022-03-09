Бердянск остался без тепла, потому что оккупанты повредили газопровод. СМИ заставляют работать под дулом автомата, – глава ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бердянск Запорожской области при минусовой температуре остался без газа, в городе транслируют российские каналы.
Об этом сообщил глава Запорожской военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Бердянске ситуация усложнилась в связи с тем, что повредили газопровод и весь город отключен от теплоснабжения. При этом сейчас в области сейчас морозы, сейчас температура минус 3, завтра минус семь", - отметил Старух.
Он добавил, что контактирует с мэрами всех городов, чтобы как-то разрешить ситуацию. В Мелитополе, по словам Старуха, враг наращивает свои мощности, в городе сложная ситуация в медицинской отрасли.
Кроме того, оккупанты пытаются вести свою пропаганду.
"Захватили телебашни в Бедянске и Мелитополе, установили свои передатчики. Журналистов заставляют работать практически под дулом автомата", – также сообщил Старух.
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щоб не наражатись на тортури треба казати та писати все що каже ворог.
свідомі громадяни до цього підготовлені і не можуть змінити свою вчорашню позицію через фейк.
в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:
Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат