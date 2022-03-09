Из-за обстрелов оккупантов Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны, найдены тела 10 погибших, много разрушенных домов, - Гайдай

Северодонецк пережил самые страшные сутки за время войны. В результате обстрелов есть погибшие, многие дома разрушены

Об этом сообщил в фейсбуке глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Российская армия продолжает расстреливать жилые кварталы наших городов. Только Северодонецк за 24 часа подвергся трем массированным обстрелам – дважды примерно в 04:00 – вчера и сегодня – и вчера в 12:50, – проинформировал начальник областной военной администрации Сергей Гайдай. – За сутки по области мы имеем 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Людей охватывает страх, на что и рассчитывают россияне, пытающиеся нас сломать. Сломать на фронте они не в состоянии, поэтому срываются на обычных гражданах и их домах. Найдены тела десяти погибших, ранения получили девять человек. Одну женщину россияне убили в Международный женский день на улице 8 марта в Северодонецке".

В течение 8 марта врагом были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино.

Сегодня, 9 марта, утром россияне вели обстрел жилого квартала между шоссе Строителей и ул.Курчатова – зафиксированы попадания в квартиры на первых трех этажах дома по шоссе Строителей, 11-б и в станцию ​​технического обслуживания. Также пострадал жилой дом в Метелкино.

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Вчера российская армия открыла огонь по жилым домам и сооружениям в Северодонецке по адресам: ул. Курчатова, 17а (детский сад №42), ул. Б.Лещины, магазин "Стройка" и АЗС "Параллель", пр.Центральный, 40 (два пострадавших), пр.Центральный, 49 (два пострадавших), перекресток пр.Космонавтов и пр.Гвардейский (найден погибший), ул.Гагарина, 106 (попадание рядом с авто медицинской службы, найдены двое погибших), ул.8 Марта, 18, (возле дома найдена погибшая женщина), пр.Химиков, 20 (найден погибший), ул. Донецкая 46а (пострадавший), ул.Донецкая, 28а (три пострадавших), пр.Центральный, 40 (два пострадавших), пр. Химиков, 34 (найден погибший), ул. Менделеева, 43 (найден погибший), пр.Гвардейский, 63а (найден погибший).

Еще двое погибших в результате обстрелов найдены в Рубежном (ул.Менделеева, 27). Обстреляны также СШ №4 в Лисичанске, дома в Рубежном (пр.Московский, 1) и Кременной (ул.Центральная, 148 и ул. Партизанская, 36).