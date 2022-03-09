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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 тысяч человек,

танков ‒ 317,

ББМ – 1070,

артиллерийских систем – 120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 28,

самолетов – 49,

вертолетов – 81,

автомобильной техники - 482,

корабли/катера - 3,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский подполковник Агарков, командовавший мотострелковым полком, был убит в Украине

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
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Топ комментарии
+19
да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
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09.03.2022 09:11
+18
«Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



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09.03.2022 09:09
+12
Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
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09.03.2022 09:10
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люблю такие сводки на ночь читать ..
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09.03.2022 09:05 Ответить
Для справедливой и обьективной оценки ситуации нужно и наши потери публиковать
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09.03.2022 09:07 Ответить
Ні в якому разі. Це має бути засекречено до настання незворотного перелому у війні.
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09.03.2022 09:10 Ответить
Перебьёшься.
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09.03.2022 09:10 Ответить
да что ты... мы свои потери посчитаем и отдадим должное нашим военным.. теробороне.. и гражданскому населению после победы ... про справедливость и обьективность это ты на помойке рамбера бы поведал
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09.03.2022 09:11 Ответить
Ти читати не вмієш? Написано ж: понад 12 тисяч осіб.
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09.03.2022 11:08 Ответить
а ватоголовые в ютубе все твердят что "пяцот жертв"
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09.03.2022 09:18 Ответить
Тыщи 3-4 реально есть.
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09.03.2022 10:46 Ответить
1 путлер=12 рузьке ванек.
Классный курс.
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09.03.2022 09:06 Ответить
12 тыс. т.е
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09.03.2022 09:06 Ответить
Маловато будєт, маловато! (с)
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09.03.2022 09:18 Ответить
❗️Як евакуювати підприємство зі співробітниками

ЦПД при РНБО України наголошує: Кабінет міністрів України розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України

Якщо ви бажаєте повністю або частково перевести виробничі потужності та своїх людей, звертайтесь за посиланням: https://cutt.ly/GAT6GVn

Основні дані, які треба вказати
🔺Назва підприємства, ЄДРПОУ, Адреса виробництва, Спеціалізація
🔺Можливість виробництва товарів/продукції для потреб оборонної сфери
🔺Потреба у виробничому приміщенні
🔺Потреба в електроенергії да додаткових ресурсах (вода, газ, тощо)
🔺Кількість працівників (та членів їх сімей)
🔺Кількість обладнання та спосіб його транспортування

👍Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці https://t.me/CenterCounteringDisinformation/571
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09.03.2022 09:06 Ответить
Военнослужащие РФ у вас есть возможность заработать бабло! ***** шизофреник послал вас на убой! Гоните к нам технику самолеты вертолеты и сдавайтесь в плен и ваши дети будут счастливы!
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09.03.2022 09:06 Ответить
Тем более, что наши в минобороне предлагают 1млн. долларов за каждый самолет
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10.03.2022 02:58 Ответить
10 лет войны в Афганистане=10 дней войны в Украине. Количество сдохших "ванек" почти одинаково. 21 век. Всё делается гораздо быстрее. Стабильно только одно-кацапская дичь.)
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09.03.2022 09:08 Ответить
«Три богатыря». Художник Шойгу. Обёрточная бумага, акварель, гуталин с гофном. 2022 год.



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09.03.2022 09:09 Ответить
Аслабанітєлі ат цинічних і лютих бандер.
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09.03.2022 09:41 Ответить
Коротко.
..
Палала вата...Палала.
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 09:11 Ответить
12 тисяч трупіа чи взагалом з 300 - тими?
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09.03.2022 09:16 Ответить
з трьохсотими то санітарні втрати
таких більше 25 тисяч
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09.03.2022 09:18 Ответить
Трупи. Тільки доведено. Що на "тій стороні" не знаємо, тому і не приплюсовуємо. З пораненими - 1 до 3 або 5. Тобто, сорок-сорок п"ять тисяч "ваньок".
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09.03.2022 09:20 Ответить
12к жмурів. Кількість поранених - приблизно втричі більша, кількість полонених - у 5 разів менша, ніж жмурів. Принаймні, так розраховуються втрати.
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09.03.2022 09:21 Ответить
За полоненими приблизно так і є: 12+ т. жмурів та 2+ т. полонених.
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09.03.2022 09:31 Ответить
Дані про втрати є дуже приблизними. Приміром, трапилось пряме влучання снаряду у вантажівку, де був взвод орків (скажімо, 20 голів). На місці події було знайдено 15 жмурів і деяку кількість відокремлених оркових запчастин (наприклад, одну голову, три праві руки, одну ліву руку і дві ліві ноги). Увага, питання: як порахувати втрати?
Отже, непроста то задача...
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09.03.2022 09:40 Ответить
Та немає часу і бажання складати ті "пазли", рашка іх всерівно спише на безвісти пропавших на "полігоні" під час "учєній".
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09.03.2022 16:27 Ответить
кацапів попереджали: введуть санкції і ви станете злиднями
але багато самих розумних і мудрих кацапів це передбачили і надійно підготувалися
вони свідомо стали злиднями ще до введення санкцій
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09.03.2022 09:17 Ответить
надо начинать их мочить уже на территории рф,
мосты ,вокзалы, колонны техники и так далее,
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09.03.2022 09:19 Ответить
вокзалы не надо, не одобрит западный мир
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09.03.2022 09:24 Ответить
Нєхєр шастать!
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09.03.2022 09:19 Ответить
ні, мінімум у 8 разів!
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09.03.2022 09:28 Ответить
глибокий і презирливий
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09.03.2022 09:42 Ответить
Точно! Біля кожного бійця зі Стінгером сидить бригада фото-відео операторів і все то знімає. Правда ж, ідіоте кацапський?
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09.03.2022 09:56 Ответить
Уважно слідкуйте і далі! Ви хочете фото і відео всього? Це не Голлівуд! Це жорстока ВІЙНА!
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09.03.2022 09:56 Ответить
Пшла отсюда, маня. Тут водки нет.
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09.03.2022 10:06 Ответить
А в тайгу падають чому? Їх там китайози збивають? Ти спалився кацапе.
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09.03.2022 10:06 Ответить
Чучело, в Украине нет тайги
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09.03.2022 10:16 Ответить
А за поребрик у тебя ничего не падало?
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09.03.2022 10:18 Ответить
Его самого уронили. В роддоме. На кафель.
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09.03.2022 11:13 Ответить
Та ні. Взагалі втрат не мають. Навпаки, ще й нові кацапи появляються. З технікою. Відать, баби в обозі йдуть й донароджують необхідну кількість.
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09.03.2022 09:36 Ответить
чому кацапи не забирають свої трупи?
пояснюю: нема трупа - нема грошових виплат родичам
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09.03.2022 09:25 Ответить
Отлична статистика. Даже по официальным данным СССР за ДЕСЯТЬ лет агрессии в Афганистане потерял
110 самолетов
300 вертолётов
147 танков (безвозвратно)
14500 личного состава.

ТАК держать
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09.03.2022 09:27 Ответить
В Афгані воювали (не по своїй волі) і українці !
І прибалтійці !
І усі кавказці ! (З них зараз в основному - кадирівці - і ті в "заградотрядах", бо вважаються більш боєздатними)
Тому і воювали 10 років..., та все одно - пішли ....
Я би сьогоднішню війну з афганською не порівнював - більш подібна на радянсько-фінську
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09.03.2022 10:45 Ответить
Порівнювати чи ні , це ваша особиста справа. Щодо втрат рашистів побачимо через три місяца
Савецка-фінська війна - 30.11.39 - 13.03.40
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09.03.2022 10:56 Ответить
Поки ми не зрозуміємо що кацапи це тупікова гілка людства, переламу у війні не буде.
З ними воюють як з цивілізованими, а треба масованими бомбо ракетними ударами
як американці в Сирії
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09.03.2022 09:31 Ответить
Просто зовнішня схожість кацапів з людьми багато кого вводить в оману.
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09.03.2022 09:34 Ответить
Фіноугорська зовнішність більша до європейців ніж до азіатів, це правда.
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09.03.2022 09:35 Ответить
И анекдот на злобу дня:

- Сынок ты где?
- В плену на Украине.
- Купи 100 долларов!
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09.03.2022 09:32 Ответить
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09.03.2022 10:46 Ответить
Несмотря на предательство, иначе это не назовешь - уничтожение ядерного потенциала, армии, флота, продажу ракет при Кучме, Украина быстро благодаря поддержке наших друзей восстанавливает обороноспособность и наносит России удар. Россию еще никто так не бил. Развенчана непобедимость российской армия, несостоятельность российской внешней политики, за которой стоить великий стратег современности - *****. Такого позора Россия еще не помнит. Конец будет еще печальней. Или Россия уйдет с Украины, или она перестанет существовать как государство. Слава Украине!
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09.03.2022 09:33 Ответить
Думаю і перше і друге одночасно.
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09.03.2022 09:36 Ответить
кому как не нам им надирать зад? У нас подходящий менталитет и мы их знаем как облупленных.
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09.03.2022 10:16 Ответить
А гівнюк конашенков щось каже, цікаво, про встрати? Чи все на 498 жмурах застигло?
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09.03.2022 09:59 Ответить
Ітоґо.
На 07.03 було знищено русофашистів майже 12 тищ.
На 09.03 понад 12 тищ.
Танків 303/317 відповідно
Засобів ППО 27/28
Ватольотів 48/49
Вертушок 80/81
Автомобілів 474/482

Троща ватотехніки та іхтамнетів.
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09.03.2022 09:59 Ответить
Хтось може пояснити, дивишся новини на сайті одні наші перемоги, втрат немає, я так розумію наші воїни безсмертні, кіборги, а Херсон в руках орків, Київ майже в кільці, купа міст захвачено та зруйновано, а тут одні перемоги, дива...
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09.03.2022 11:42 Ответить
Ты должен свято верить в озвученные цифры и не задавать лишних вопросов. Это опасно для здоровья.
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10.03.2022 06:00 Ответить
 
 