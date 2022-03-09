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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 317 танков, 1070 бронированных машин, 49 самолетов, 81 вертолет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 тысяч человек,
танков ‒ 317,
ББМ – 1070,
артиллерийских систем – 120,
РСЗО - 56,
средства ПВО – 28,
самолетов – 49,
вертолетов – 81,
автомобильной техники - 482,
корабли/катера - 3,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
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Палала вата...Палала.
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Слава нації
Смерть москалям
таких більше 25 тисяч
Отже, непроста то задача...
але багато самих розумних і мудрих кацапів це передбачили і надійно підготувалися
вони свідомо стали злиднями ще до введення санкцій
мосты ,вокзалы, колонны техники и так далее,
пояснюю: нема трупа - нема грошових виплат родичам
110 самолетов
300 вертолётов
147 танков (безвозвратно)
14500 личного состава.
ТАК держать
І прибалтійці !
І усі кавказці ! (З них зараз в основному - кадирівці - і ті в "заградотрядах", бо вважаються більш боєздатними)
Тому і воювали 10 років..., та все одно - пішли ....
Я би сьогоднішню війну з афганською не порівнював - більш подібна на радянсько-фінську
Савецка-фінська війна - 30.11.39 - 13.03.40
З ними воюють як з цивілізованими, а треба масованими бомбо ракетними ударами
як американці в Сирії
- Сынок ты где?
- В плену на Украине.
- Купи 100 долларов!
На 07.03 було знищено русофашистів майже 12 тищ.
На 09.03 понад 12 тищ.
Танків 303/317 відповідно
Засобів ППО 27/28
Ватольотів 48/49
Вертушок 80/81
Автомобілів 474/482
Троща ватотехніки та іхтамнетів.