Столтенберг: Атаковать каналы поставок помощи для Украины – все равно, что атаковать НАТО
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь от Альянса.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBС News.
Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением войны.
"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.
"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5", - добавил он.
Статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.
"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.
Соединенные Штаты и их союзники помогают Украине оружием и боеприпасами.
Некоторые представители американской разведки опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток поступающего в Украину оружия или с помощью авиаударов или артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, разгружается в пограничных странах, например в Польше, а затем отправляется наземным транспортом.
Пожалуйста, подождите...
Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках та піддаються катуванням. Вони фізично та психологічно виснажені. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.
За наявною інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях. Мета - виправдання терористичних злочинів росії.
Україна закликає міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на росії.
Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко
https://t.me/UkraineNow/4404
Ти дума , що тільки в тебе індульгенція ?
гітлер був повалений цивілізованим світо, будеш повалений і ти Zомбосатана
https://t.me/charter97_org/65597
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Це все, що залишилось від кадирівських підорасів.
https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w насолоджуйтесь.
ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ "НЕПОБЕДИМАЯ АРМИЯ" / Брошенная техника русских оккупантов
https://www.youtube.com/watch?v=SyS_8y8qkyM
Птуристи 93-тьої ОМБр розбили чергову велику російську колону
https://www.youtube.com/watch?v=MkZPu7uqbzY
Смерть рашистским підорасам.
Кадирівскі тупорилі ослойоби, що випадково здали свої позиції, відосиком до Рамзанки Диркіна, вже зашкварені. Відео тут https://www.youtube.com/watch?v=YHMaxPRtpZE Казали ж їм, їбіть своїх овець, не лізьте в Україну. ***** шастать.
https://www.youtube.com/watch?v=J3Iq0mCvfZs
В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов
https://www.youtube.com/shorts/32kCWgJmn6U
Під Харковом в полон місцевим селянам здалась ціла рота рашистських свинособак.
За 13 днів в Україні ліквідовано 12 тисяч рашистських свинособак, і ще 2000 скотів взято в полон. Втрати рашистів за 13 днів, спів ставні, як за 10 років афганської війни. Це лише початок. Ми тільки почали розігріватися.
https://www.youtube.com/shorts/-BFMT2O13P8
Рашистські свинособаки покинули техніку, та пішки тікають до кордону.
Генерал майор 41 армії Віталій Герасимов ліквідований. Чергова рашистська собака подохла. Це підтвердили його співслужбовці в соціальних мережах.
А тим часом Українці отримали 17 тисяч протитанкових установок, та 2 тисячі ПЗРК Stinger, за останні 6 днів, - NYT
https://www.youtube.com/watch?v=TT0tGZm2McQ
Черговий обосраний рузьке вітязь-дегенерат в полоні.
Ніч яка зоряна, в небі ні хмаринки, тільки глянь, всі рашистські свинособаки як на долоні. Вас вітають байрактари, суки.
Свинособаки в полоні вчаться кричати путін *****
https://www.youtube.com/watch?v=QdPotp5q3iQ
Ціла підбірка полонених рашистських свинособак
https://www.youtube.com/watch?v=0yyvF2kgklA
ПЗРК в роботі. Рашистський повітряний десант знищений в повному складі
https://www.youtube.com/watch?v=kF-IuhtTY4U
Відео знищеної байрактаром колони рашистських свинособак.
https://www.youtube.com/watch?v=JLlB53jAvqg
********** рашистська колона відео
https://www.youtube.com/shorts/z-kE49BsEk8
Спалена колона рашистських свинособак в Херсонській області
https://www.youtube.com/shorts/1nKUua8QQj4
Місцеві мисливці під Миколаївом захопили в полон роту обісраних рашистських свинособак.
https://www.youtube.com/watch?v=JpHjZIeNokE
Видео допроса рашистского пилота ******** Красноярцева, бомбившего жилые кварталы с женщинами и детьми
https://www.youtube.com/watch?v=BkszHkNoQNo
А тим часом в Київ прибуло та поступило в розпорядження командування ВСУ 40 тисяч добровольців із бувших іноземних військових, які прибули зі власною зброєю. Отпускнікі-іхтамнети, по вашому.
30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
Поскольку 200%-ный в 2 раза больше, нападите на НАТО. Быстрее сдохнете.
кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат