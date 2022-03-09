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Столтенберг: Атаковать каналы поставок помощи для Украины – все равно, что атаковать НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Столтенберг: Атаковать каналы поставок помощи для Украины – все равно, что атаковать НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег Россию от попыток атаковать каналы, по которым Украина получает помощь от Альянса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CBС News.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что нападение России на линии поставок союзных государств, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасным обострением войны.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН", – сказал Столтенберг.

"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к применению статьи 5", - добавил он.

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Статья 5 – это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на все 30 стран-членов.

"Я абсолютно уверен, что президент Путин знает это, и мы устраняем любое пространство для просчетов, недоразумений по нашему обязательству защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Столтенберг.

Соединенные Штаты и их союзники помогают Украине оружием и боеприпасами.

Некоторые представители американской разведки опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток поступающего в Украину оружия или с помощью авиаударов или артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, разгружается в пограничных странах, например в Польше, а затем отправляется наземным транспортом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Так і буде. НАТО саме не хоче, то путлєр їм допоможе. Путлєр уже зробив величезний внесок у формування української нації. З НАТО він теж зробить злих мисливців на орків. Давай, Пу, починай уже!
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09.03.2022 09:36
+16
Дядько шукав шукав і нарешті знайшов у себе якісь яйця
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09.03.2022 09:43
+12
Для таких дебілів як палєо мустьє

30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
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09.03.2022 10:05
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Правила форума Совет форумчан
російські терористи готують провокацію за участі захопленого ними персоналу ЗАЕС

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках та піддаються катуванням. Вони фізично та психологічно виснажені. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.
За наявною інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях. Мета - виправдання терористичних злочинів росії.
Україна закликає міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об'єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на росії.

Джерело: міністр енергетики Герман Галущенко
https://t.me/UkraineNow/4404
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09.03.2022 09:35 Ответить
йода все равно нет в аптеках
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09.03.2022 09:36 Ответить
йод Вам скорее принесет больше вреда, чем пользы... да и защищают его соединения только щитовидку, которая при прочих обстоятельствах как-то справляется с возложенной на нее задачей. любые противорадиационные препараты и средства следует употреблять исключительно по настоянию специализированных органов. единственный вариант спасения - валить из зоны как можно быстрее...
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09.03.2022 09:42 Ответить
калій-йод видають централізовано, моє місто вже повністю забезпечене
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09.03.2022 10:23 Ответить
а ще горілка допомагає у великих кількостях, і це не жарт.
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09.03.2022 10:49 Ответить
И агент "Стеклов" думает, что гопника это остановит? Я его разочарую, воевать все равно ПРИДЕТСЯ.
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09.03.2022 09:35 Ответить
Ну , що ***** як тобі таке?

Ти дума , що тільки в тебе індульгенція ?
гітлер був повалений цивілізованим світо, будеш повалений і ти Zомбосатана
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09.03.2022 09:36 Ответить
Так і буде. НАТО саме не хоче, то путлєр їм допоможе. Путлєр уже зробив величезний внесок у формування української нації. З НАТО він теж зробить злих мисливців на орків. Давай, Пу, починай уже!
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09.03.2022 09:36 Ответить
так )(уйло і наражається..воно скотина підвищує ставки..
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09.03.2022 09:39 Ответить
Йому мало ***** получить, хоче шоб ше в сраку виїбли...
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09.03.2022 10:21 Ответить
тьфу на вас, не надо ничего починать, нам нужны каналы поставки и нам нужна безопасная Европа - там наши беженцы и это наш сегодня тыл
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09.03.2022 09:39 Ответить
А тут від мене нічого не залежить. Логіка того, що робив путлєр до цього, говорить якраз, що він сам НАТО і спровокує. А якщо НАТО впряжеться на повну, то рашисти здуються за дві доби, і нікого більше не вбиватимуть.
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09.03.2022 09:43 Ответить
Майже все правильно. Тільки не у формування української нації, а у її об'єднання. Вона сформована і існує багато століть назад. Це дуже важливо.
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09.03.2022 10:37 Ответить
А мужності вистачить, чи вигадаєте якусь нову відмазку?
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09.03.2022 09:37 Ответить
а коли )(уйлостан колись говорив правду?
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09.03.2022 09:40 Ответить
А хіба мова про орків?
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09.03.2022 09:44 Ответить
Британия приравняла вхождение любого российского самолета в ее воздушное пространство к уголовному преступлению.
https://t.me/charter97_org/65597
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09.03.2022 09:38 Ответить
А Україна що?
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09.03.2022 10:23 Ответить
Та туда и так никто не сунется... Хотя от ******** макак можно ожидать чего угодно.
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09.03.2022 10:28 Ответить
В стойл російське бидло!!!
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09.03.2022 09:40 Ответить
Говорим одне, а робимо інше. Поки так. Навіщо знати кацапу, куди і скільки постачається зброї в Україну.
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09.03.2022 09:41 Ответить
Дядько шукав шукав і нарешті знайшов у себе якісь яйця
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09.03.2022 09:43 Ответить
І то незрозуміло,хто їх там чухає.
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09.03.2022 10:01 Ответить
Та то жінка зварила до обіду. )
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09.03.2022 10:26 Ответить
Правильно. путіна теж треба залякувати. А то тільки він їх залякує.
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09.03.2022 09:43 Ответить
Пожежник - класна професія: і зарплата, і пенсія нормальна, форму дають, пайки і пільги але, як щось загориться - хоч бери та звільняйся. Добре бути генералом без війни.
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09.03.2022 09:51 Ответить
Нарешті, а то ніби терпіли якісь
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09.03.2022 09:55 Ответить
Вже 2 рашистських панциря тепер на озброєнні ВСУ

https://www.youtube.com/watch?v=***********

Це все, що залишилось від кадирівських підорасів.

https://www.youtube.com/watch?v=8IbPWwRAF-w насолоджуйтесь.

ВОТ КАК ВЫГЛЯДИТ "НЕПОБЕДИМАЯ АРМИЯ" / Брошенная техника русских оккупантов

https://www.youtube.com/watch?v=SyS_8y8qkyM
Птуристи 93-тьої ОМБр розбили чергову велику російську колону

https://www.youtube.com/watch?v=MkZPu7uqbzY

Смерть рашистским підорасам.

Кадирівскі тупорилі ослойоби, що випадково здали свої позиції, відосиком до Рамзанки Диркіна, вже зашкварені. Відео тут https://www.youtube.com/watch?v=YHMaxPRtpZE Казали ж їм, їбіть своїх овець, не лізьте в Україну. ***** шастать.

https://www.youtube.com/watch?v=J3Iq0mCvfZs
В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов
https://www.youtube.com/shorts/32kCWgJmn6U
Під Харковом в полон місцевим селянам здалась ціла рота рашистських свинособак.
За 13 днів в Україні ліквідовано 12 тисяч рашистських свинособак, і ще 2000 скотів взято в полон. Втрати рашистів за 13 днів, спів ставні, як за 10 років афганської війни. Це лише початок. Ми тільки почали розігріватися.
https://www.youtube.com/shorts/-BFMT2O13P8
Рашистські свинособаки покинули техніку, та пішки тікають до кордону.

Генерал майор 41 армії Віталій Герасимов ліквідований. Чергова рашистська собака подохла. Це підтвердили його співслужбовці в соціальних мережах.

А тим часом Українці отримали 17 тисяч протитанкових установок, та 2 тисячі ПЗРК Stinger, за останні 6 днів, - NYT


https://www.youtube.com/watch?v=TT0tGZm2McQ

Черговий обосраний рузьке вітязь-дегенерат в полоні.

Ніч яка зоряна, в небі ні хмаринки, тільки глянь, всі рашистські свинособаки як на долоні. Вас вітають байрактари, суки.

Свинособаки в полоні вчаться кричати путін *****

https://www.youtube.com/watch?v=QdPotp5q3iQ

Ціла підбірка полонених рашистських свинособак

https://www.youtube.com/watch?v=0yyvF2kgklA

ПЗРК в роботі. Рашистський повітряний десант знищений в повному складі

https://www.youtube.com/watch?v=kF-IuhtTY4U

Відео знищеної байрактаром колони рашистських свинособак.

https://www.youtube.com/watch?v=JLlB53jAvqg

********** рашистська колона відео

https://www.youtube.com/shorts/z-kE49BsEk8

Спалена колона рашистських свинособак в Херсонській області

https://www.youtube.com/shorts/1nKUua8QQj4

Місцеві мисливці під Миколаївом захопили в полон роту обісраних рашистських свинособак.

https://www.youtube.com/watch?v=JpHjZIeNokE

Видео допроса рашистского пилота ******** Красноярцева, бомбившего жилые кварталы с женщинами и детьми

https://www.youtube.com/watch?v=BkszHkNoQNo

А тим часом в Київ прибуло та поступило в розпорядження командування ВСУ 40 тисяч добровольців із бувших іноземних військових, які прибули зі власною зброєю. Отпускнікі-іхтамнети, по вашому.
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09.03.2022 10:00 Ответить
Для таких дебілів як палєо мустьє

30 років українського флюгерного коливаня від Заходу до тайожнава саюза і назад до Заходу - абсолютна вагома підстава для сумнівів і недовіри.
Вже те що тепер ЗСУ мають налагоджену і дієву координацію з НАТО і отримують ******* західне озброєння є прямою індикацією встановлення довіри, попри те що у цивільній сфері продовжує залишатися значна кількість москальских казачков.
Як український народ продовжить укріплення і розвиток цієї довіри, покажуть найближчі 3-4 місяці.
Напевно це останній шанс для України закінчите своє 30-річне ганебне минуле і розпочати нове життя.
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09.03.2022 10:05 Ответить
Слава тебе летающий макаронньій монстре, прочухались! Наконец-то ответньій ход.
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09.03.2022 10:07 Ответить
Перевожу кацапам: в Украине вам 100% писец. От НАТО будет 200% писец.
Поскольку 200%-ный в 2 раза больше, нападите на НАТО. Быстрее сдохнете.
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09.03.2022 10:08 Ответить
Взагалі кацапи дивують, вони чомусь по всьому світу "воюють" зі США та НАТО, хоча НАТО у них за 100 км від пітєра і їхати нікуди не треба. Довбойоби...
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09.03.2022 10:33 Ответить
А два підстрелених румунських корабля - то таке?
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09.03.2022 10:24 Ответить
Я заню что надо сделать что б остановить путина:

кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат
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09.03.2022 10:24 Ответить
Ооооооооооо как запитушились, увидили аналогвнетную армию, и как наши ребята ее рубят и сразу в бой. Де вы раньше были, сидите уже, а то начнете лезть потом со своей гуманностью и т.д.
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09.03.2022 10:30 Ответить
Ребята, как там у калорашных свиней в ЧЗО? Я надеюсь они уже светятся в темноте?
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09.03.2022 10:58 Ответить
НАТО начало давать по зубам Рашке
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09.03.2022 11:03 Ответить
прям войну руссне объявили!)))
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09.03.2022 11:35 Ответить
Оце вже розмова.
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09.03.2022 11:38 Ответить
Іщо увідпод зроить НАТО? Виразить глибоку стурбованість:?
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09.03.2022 11:44 Ответить
А хіба витік радіації з захоплених АЕС не загроза для країн НАТО?!
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10.03.2022 04:58 Ответить
 
 