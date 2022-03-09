Сегодня из Бучи и Ворзеля будут эвакуировать женщин и детей, - горсовет

Бучанский городской совет объявил об эвакуации населения из Бучи и Ворзеля в среду, 9 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета в Facebook.

"Сообщите друзьям и соседям! Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Только женщины и дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10:40-11:00 перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы, а в Ворзеле по улице Курортной, 25 (район железнодорожной станции).

"Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи", - отмечают в горсовете.

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