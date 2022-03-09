РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4627 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 072 0
армия РФ (15337) война (46661) эвакуация (1751) Буча (429) Ворзель (14)

Сегодня из Бучи и Ворзеля будут эвакуировать женщин и детей, - горсовет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня из Бучи и Ворзеля будут эвакуировать женщин и детей, - горсовет

Бучанский городской совет объявил об эвакуации населения из Бучи и Ворзеля в среду, 9 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бучанского городского совета в Facebook.

"Сообщите друзьям и соседям! Сегодня будет проводиться эвакуация из Бучи и Ворзеля на железнодорожный вокзал Киева. Только женщины и дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10:40-11:00 перед помещением Бучанского городского совета будут автобусы, а в Ворзеле по улице Курортной, 25 (район железнодорожной станции).

"Передвигайтесь в пункты сбора пешком. С собой берите только необходимые вещи", - отмечают в горсовете.

Также читайте: Войну нужно заканчивать и садиться за стол переговоров, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 