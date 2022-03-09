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Новости Война в Украине
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война (46661) эвакуация (1751) Верещук (470)

Украина и РФ согласовали прекращение огня с 9 до 21 часов. В это время мирных жителей будут эвакуировать по 6 коридорам, - Верещук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жителей будут эвакуировать из Энергодара, Сум, Мариуполя, Волновахи, Изюма и из-под Киева.


Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"В 5-30 утра мы получили сообщение от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов… Мы направили свое письмо в Международный комитет Красного креста (МККК), и в 9 часов утра происходил разговор нашего премьер-министра Шмыгаля Дениса Анатольевича с руководителем МККК Питером Майером о подтверждении такого согласования. Военные соглашаются прекратить огонь с 9 часов до 21 часов текущего дня", - сказала Верещук.

По ее словам, режим прекращения огня будет установлен по следующим направлениям эвакуации гражданского населения:

Энергодар Запорожской области – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь Донецкой области – Запорожье;

Волноваха Донецкой области – Покровск Донецкой области;

Изюм Харьковской области – Лозовая Харьковской области;

из городов Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области - в Киев через села Стоянка и Белгородка.

Кроме того, по словам вице-премьера, будет проводиться отдельная спецоперация по эвакуации дома ребенка из г.Ворзель Киевской области, в котором на сегодняшний день находятся 55 детей и 26 работников.

"Я обращаюсь к стороне РФ: вы взяли на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9 утра 9 марта 2022 года. У нас есть негативный опыт, когда даже взятые на себя обязательства не срабатывали – это направления Мариуполь-Запорожье, а также Волноваха-Покровск. Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено и люди могли покинуть те места, где сейчас прячутся от огня "Градов"... Мы очень просим Вооруженные силы РФ придерживаться взятых на себя обязательств и прекратить огонь с 9 утра до 21 вечера так, как мы и договаривались", - сказала Верещук.
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Топ комментарии
+8
ТВАРЯМ КАЦАПСКИМ ВЕРЫ НЕТ!
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09.03.2022 10:15
+8
"Ми ДУЖЕ ПРОСИМО збойні сили рф..." Й@бнута верещучка. Заклеїти її рота скотчем.
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09.03.2022 10:24
+5
Под Иловайском кацапы тоже обещали. Честью офицера мамой клялись.
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09.03.2022 10:25
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ТВАРЯМ КАЦАПСКИМ ВЕРЫ НЕТ!
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09.03.2022 10:15 Ответить
"Ми ДУЖЕ ПРОСИМО збойні сили рф..." Й@бнута верещучка. Заклеїти її рота скотчем.
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09.03.2022 10:24 Ответить
Господи, помоги
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09.03.2022 10:16 Ответить
почему сегодня так много эвакуаций внезапно?
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09.03.2022 10:17 Ответить
кацапам нужно подвезти топливо и окопаться.
У нас под завалами десятки тысяч людей.
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09.03.2022 10:20 Ответить
Кацапы брешут. Это аксиома.
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09.03.2022 10:21 Ответить
просто у кацапов пропадает желание воевать, поняли что им и их кацапстану тапки, это только вопрос времени
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09.03.2022 10:21 Ответить
Под Иловайском кацапы тоже обещали. Честью офицера мамой клялись.
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09.03.2022 10:25 Ответить
"Чудово", блін! Самі небезпечні напрямки і кацапи без обстрілів можуть підтягувати та висувати вперед всі свої сили не зустрічаючи спротиву аж до 21-00 - про це Верещукча не подумала?!?!?
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09.03.2022 11:06 Ответить
Це їбо..те не вміє думати.
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09.03.2022 11:11 Ответить
Дуже сподіваюсь, що військові передбачили такий варіант, бо він лежить на поверхні... От іде колона з евакуйованими, а за ними колона кацапських танків - і що робити, якщо діє "режим припинення вогню"? Я щось не уявляю...
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09.03.2022 11:41 Ответить
 
 