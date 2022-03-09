Сотни находившихся под стражей бойцов были помилованы и встали на защиту Украины, - Монастырский

Уже несколько сотен находившихся под стражей украинских бойцов были помилованы и стали с оружием в руках в защиту страны от российских оккупантов.

Как информирует НВ, об этом в среду, 9 марта, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ

"Комиссия по помилованию сейчас работает… Насколько я помню, речь идет о нескольких сотнях человек, которые после помилования взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", - рассказал глава МВД.

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