Сотни находившихся под стражей бойцов были помилованы и встали на защиту Украины, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Уже несколько сотен находившихся под стражей украинских бойцов были помилованы и стали с оружием в руках в защиту страны от российских оккупантов.
Как информирует НВ, об этом в среду, 9 марта, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ
"Комиссия по помилованию сейчас работает… Насколько я помню, речь идет о нескольких сотнях человек, которые после помилования взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", - рассказал глава МВД.
Топ комментарии
+15 Андрей Кузьменко 178cfe33
показать весь комментарий09.03.2022 11:24
+11 Igor Svatko
показать весь комментарий09.03.2022 11:24
+11 Garry Grant
показать весь комментарий09.03.2022 11:27
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://24tv.ua/vipushheniy-volyu-modzhahed-tornado-vzhe-stroyu-zustriv-pole_n1897089
Зараз час всі призвати , підтримую 150 %. і не тіеи званія - пенсію мінімалку
Тому я не про політику. Я просто хочу подякувати генералу Марченку, який закупив для армії нормальні броніки, скільки міг. Броніки, які більше року потім пролежали на відкритому складі під дощем і снігом,доки ДБР готувалося до проведення експертизи. І які зрештою пішли військовим, але занадто пізно.
Зараз усі верещать про "чоловіків, які відсижуються у тилу". А ви знаєте, що вже тиждень говорять чоловікам, які приходять у військомати? Правильно, "подзвоніть через тиждень". Розвертають масово, щоб потрапити на збори, потрібно хабаря дати.
Чому? А тому що нема на складах ні чорта, нема броніків, форми, шоломів, не було ніяких запасів! Країна готувалася шашлики смажити на травневі, а не воювати.
Нічого. Генерал Марченко знову воює. (Цікаво, справу проти нього хоч закрили? А заставу віддали чи ні? Підозрюю що ні, продовжать після війни). Ми знову вигрібаємо броню і каски по всій Європі. От я знову на телефоні, відстежую наш вантаж із Британії - принагідно, Армія СОС, ви як були кращими, так і залишаєтеся, дякую.
Ми обов'язково переможемо.
Але я клянуся, після перемоги мені ніхто рота не заткне. Всі свої незручні питання я обов'язково задам.
© Тамара Горіха Зерня