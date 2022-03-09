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Сотни находившихся под стражей бойцов были помилованы и встали на защиту Украины, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сотни находившихся под стражей бойцов были помилованы и встали на защиту Украины, - Монастырский

Уже несколько сотен находившихся под стражей украинских бойцов были помилованы и стали с оружием в руках в защиту страны от российских оккупантов.

Как информирует НВ, об этом в среду, 9 марта, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ

"Комиссия по помилованию сейчас работает… Насколько я помню, речь идет о нескольких сотнях человек, которые после помилования взяли в руки оружие и пошли на защиту Украины", - рассказал глава МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всех пленных российских оккупантов будут удерживать в одном месте, - Монастырский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Попросите асса летчика, Владимира Топонаря, командир Су-27 у него есть мотивация он точно даст ***** москалям!!
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09.03.2022 11:24
+11
А що за символ на твоєму прапорі -"?"
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09.03.2022 11:24
+11
Головорезов из "Торнадо" пустить по тылам наводить ужас на кацапню.
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09.03.2022 11:27
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А что со справой Шеремета?
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09.03.2022 11:20 Ответить
А що за символ на твоєму прапорі -"?"
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09.03.2022 11:24 Ответить
Після "ЧТО со справой" у вас є сумнів що до прапора?
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09.03.2022 11:27 Ответить
Из Торнадр уже ролики выкладывают.
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09.03.2022 11:20 Ответить
так выложи.СВОБОДУ ТОРНАДО
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09.03.2022 11:25 Ответить
Где можно посмотреть? Я больной на такое видео!
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09.03.2022 11:25 Ответить
Там ничего такого нет

https://24tv.ua/vipushheniy-volyu-modzhahed-tornado-vzhe-stroyu-zustriv-pole_n1897089
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09.03.2022 11:48 Ответить
Спасибо!
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09.03.2022 11:53 Ответить
Спасибо!
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09.03.2022 11:55 Ответить
Прочитав заголовок, сразу подумал об єтих чикатилах.
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09.03.2022 11:37 Ответить
Даааа після їх роликів русня буде боятися підходити за пару десятків кілометрів до українського кордону
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09.03.2022 11:49 Ответить
Попросите асса летчика, Владимира Топонаря, командир Су-27 у него есть мотивация он точно даст ***** москалям!!
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09.03.2022 11:24 Ответить
так він вже давно вийшов
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09.03.2022 11:27 Ответить
де Семенченко?
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09.03.2022 11:26 Ответить
Вийшов.
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09.03.2022 11:36 Ответить
Головорезов из "Торнадо" пустить по тылам наводить ужас на кацапню.
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09.03.2022 11:27 Ответить
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09.03.2022 16:15 Ответить
а де риго-генерал кузьмук десь мабуть у Відні
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09.03.2022 11:28 Ответить
ПАНЕ ПРЕЗИДЕНТЕ= до війни було в Україні біля 700 генералів. Де вони? мобілізуйте їх. Як що не з'являться за 24 години-позбав їх звання.
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09.03.2022 11:32 Ответить
Та вони майже всі хворіють "дзеркальною хворобою"! А це серйозно - швидко і впасти не можна, якщо раптом обстріл! Хіба -що на коханий бочок!
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09.03.2022 11:46 Ответить
Скільки в нас паркетного лайна. Пенсії від 16 тіс і далі. Всі нездатні к строковій службі у воєнний час по ліповим справкам.
Зараз час всі призвати , підтримую 150 %. і не тіеи званія - пенсію мінімалку
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09.03.2022 13:34 Ответить
це взагалі то добре, але чому купа людей, добровільців з досвідом бойових дій, несудимих так і не отримали зброю під приводом, що начебто "все набрано вже"? а зекам зброю значить поперед батька в пекло видавати норм?
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09.03.2022 11:44 Ответить
Яких ще " поперед батька в пекло"? І добровольців, і навіть з досвідом участі в бойових діях майже три роки за гратами тримав В. Зеленський! А скільки разів за часи президенства він міг іх амністувати! А чому добровольці опинились за гратами- питання до попередника Зеленського!
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09.03.2022 11:52 Ответить
...Я розумію, у нас зараз мораторій на деякі теми. Ми пообіцяли собі ні слова про політику, доки не відіб'ємося.

Тому я не про політику. Я просто хочу подякувати генералу Марченку, який закупив для армії нормальні броніки, скільки міг. Броніки, які більше року потім пролежали на відкритому складі під дощем і снігом,доки ДБР готувалося до проведення експертизи. І які зрештою пішли військовим, але занадто пізно.

Зараз усі верещать про "чоловіків, які відсижуються у тилу". А ви знаєте, що вже тиждень говорять чоловікам, які приходять у військомати? Правильно, "подзвоніть через тиждень". Розвертають масово, щоб потрапити на збори, потрібно хабаря дати.

Чому? А тому що нема на складах ні чорта, нема броніків, форми, шоломів, не було ніяких запасів! Країна готувалася шашлики смажити на травневі, а не воювати.

Нічого. Генерал Марченко знову воює. (Цікаво, справу проти нього хоч закрили? А заставу віддали чи ні? Підозрюю що ні, продовжать після війни). Ми знову вигрібаємо броню і каски по всій Європі. От я знову на телефоні, відстежую наш вантаж із Британії - принагідно, Армія СОС, ви як були кращими, так і залишаєтеся, дякую.

Ми обов'язково переможемо.

Але я клянуся, після перемоги мені ніхто рота не заткне. Всі свої незручні питання я обов'язково задам.

© Тамара Горіха Зерня
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09.03.2022 11:46 Ответить
Після перемоги найперше що нинішні "керманичі" спробують зробити це буде розформування териториальної оборони і роззброєння населення. Адже великі кошти підуть до України. До журналіських розлідувань і протестів з балачками вони давно імунітет виробили. А ось теребанити їх на наступному "великому будівницьтві" у країні з озброєними громадянами буде якось лячно.
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09.03.2022 12:11 Ответить
Розкриєте секрет - за кого проголосували?
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09.03.2022 16:19 Ответить
На чому грунтується ваше "нє сомневаюсь"? Вам щось відомо?
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09.03.2022 16:20 Ответить
 
 