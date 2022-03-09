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Россияне пытались вывезти из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Россияне пытались вывезти из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с работниками Винницкой таможни изъяли у гражданина Российской Федерации более 800 тыс. долл. США и старинную икону, которую он пытался вывезти с территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"При осмотре машины россиянина в пункте пропуска "Могилев-Подольский-Отач" были обнаружены средства, которые он пытался не декларировать и провезти с сокрытием от таможенного контроля. Кроме того, во время проведения углубленного осмотра авто была обнаружена икона, культурную ценность которой будет определять экспертиза", – говорится в сообщении.

Россияне пытались вывезти из Украины около $900 тыс., почти €140 тыс. наличных и старинную икону, - ГБР 01

Сотрудники Винницкой таможни составили соответствующий протокол, средства и икону изъяли в установленном законом порядке.

В свою очередь работники ГБР во Львове совместно с представителями Госпогранслужбы на таможенном посту "Солотвино" предотвратили попытку незаконного вывоза гражданином РФ почти 140 тыс. евро без надлежащего таможенного декларирования.

Россиянин совместно с двумя гражданами Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.

При осмотре транспортного средства и личных вещей правоохранители обнаружили незадекларированные деньги в иностранной валюте в размере 100 тыс. евро и 40 тыс. дол. США.

Правоохранители уже составили протокол о нарушении таможенных правил, незадекларированные валютные ценности изъяты.
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Топ комментарии
+12
Кацапские свиньи как были мародерами и насильниками, так ими и остались.
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09.03.2022 11:44
+11
Икону в церковь, деньги экспроприировать и отдать в ВСУ. Россиянину подсрачник.
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09.03.2022 11:44
+8
Там ще потрібно буде відслідковувати гундяєвських круків в рясах, бо ж розуміють що вже їм в Україні мед закінчився.
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09.03.2022 11:46
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Икону в церковь, деньги экспроприировать и отдать в ВСУ. Россиянину подсрачник.
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09.03.2022 11:44 Ответить
Подсрачніком не відбудеться!
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09.03.2022 11:46 Ответить
На Джавелін посадити і в рашу!
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09.03.2022 11:54 Ответить
просто грохнуть
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09.03.2022 11:55 Ответить
Кацапские свиньи как были мародерами и насильниками, так ими и остались.
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09.03.2022 11:44 Ответить
Розстріляти!
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09.03.2022 11:45 Ответить
Там ще потрібно буде відслідковувати гундяєвських круків в рясах, бо ж розуміють що вже їм в Україні мед закінчився.
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09.03.2022 11:46 Ответить
Деньги в бюджет, россиянина в Днестр. Пусть оскрепится водой прохладной, но дивотворящей.
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09.03.2022 11:46 Ответить
Звідки ці свинособаки тут взялись?
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09.03.2022 11:49 Ответить
Ну що, в табір до полонених або ж в тюрму до гвалтівнікив націоналістів. Буде файна відпустка.
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09.03.2022 11:50 Ответить
ja ponimaju eto na prjamuju dlja zakupki oruzhija ili lekarst v dlja nuzhd VSU - taki ne ploho investiroval rassejanin v etot projekt.
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09.03.2022 12:01 Ответить
Россиянин совместно с двумя гражданами Украины при попытке пересечения границы задекларировали по 10 тыс. евро на каждого.

Vashi pogranci i tomozheniki v kurse - EU zapretil vesti kupjuri EUR na rashku, eto zapreshcheno, pofig chto oni zadeklarirovali.
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09.03.2022 12:05 Ответить
 
 