Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас, против мирных людей. Это гуманитарная обязанность мира - реагировать, но решения нет", - возмутился глава государства.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике, по сути, технический вопрос, его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши вроде бы необоснованны, и об этом говорят в Вашингтоне… Так что когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа, на все эти сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях. Мы еще раз просим - решайте побыстрее, не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

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