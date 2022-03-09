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Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас, против мирных людей. Это гуманитарная обязанность мира - реагировать, но решения нет", - возмутился глава государства.

"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике, по сути, технический вопрос, его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши вроде бы необоснованны, и об этом говорят в Вашингтоне… Так что когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа, на все эти сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях. Мы еще раз просим - решайте побыстрее, не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.

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Топ комментарии
+9
Официально Минооборны: Не постить инфу про поставки оружия из за рубежа - это усложняет процесс получения.
Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
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09.03.2022 15:20
+6
Вже декілька людей рекомендують нашій "владі" змінити риторику по відношенню до партнерів.
Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
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09.03.2022 15:35
+4
Всё нормально с Польшей -- просто Зеленский немецкое радио не слушает.
С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
Слава Украине!
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09.03.2022 15:32
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Официально Минооборны: Не постить инфу про поставки оружия из за рубежа - это усложняет процесс получения.
Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
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09.03.2022 15:20 Ответить
Кстати, да. Решения о поставках/не поставках оружия во время войны не должны переноситься в публичную плоскость. Особенно, если речь идет о странах, которые официально не являются союзниками и не несут никаких обязательств военного характера, но тем не менее и так делают достаточно много - в данном случае - Польша.
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09.03.2022 15:31 Ответить
Нічого, що Зеленській це не на закритій нараді сказав, а на бріфінгу для ЗМІ?

Когнітивний дисонанс не муляє?
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09.03.2022 17:03 Ответить
Всё нормально с Польшей -- просто Зеленский немецкое радио не слушает.
С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
Слава Украине!
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09.03.2022 15:32 Ответить
Откуда цифра в 600 000 по Германии? Кажется очень завышенной.
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09.03.2022 16:02 Ответить
По данным Федерального министерства внутренних дел, на сегодняшний день в Германии зарегистрировано более 80 тысяч военных беженцев из Украины. По данным министерства, количество беженцев, въехавших в страну, может быть значительно больше, поскольку отсутствует пограничный контроль. Большинство людей в настоящее время прибывают в Берлин поездами и автобусами - в последнее время около 10 000 человек в день. Солидарность и готовность помочь огромны, но столичные власти сейчас перегружены. «Берлин не может сделать это в одиночку», - заявила мэр Франциска Гиффи на выходных. Все больше и больше людей, бежавших от войны в Украине, также прибывают в Гамбург, Баварию и восточногерманские земли.

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, два миллиона человек бежали в соседние с Украиной страны, большинство из них в Польшу. Это «самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны». Исследователь миграции Джеральд Кнаус считает возможным, что всего Украину покинут десять миллионов человек. По оценкам, до 225 000 изгнанных из Украины могли искать защиты в Германии. Федеральное министерство внутренних дел неохотно делает прогнозы.
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-fluechtlinge-aufnahme-deutschland-101.html
По радио, сегодня ночью сказали, что общее число беженцев в Германии 600 000.
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09.03.2022 16:12 Ответить
Зарегистрировано 80 тыс, дальше вилами по воде. Предполагать можно что угодно, только вот цифры не сходятся если из общего числа беженцев вычесть осевших в Польше и других странах, то в Германии никак не может быть 600 тыс.
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09.03.2022 16:39 Ответить
Ну, не может, так не может... -- как скажешь, так будет.
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09.03.2022 16:43 Ответить
Тихо - не заважайте німцям гроші на гуманітарку з ЄС, і не тільки, вибивати!
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09.03.2022 17:06 Ответить
При такій реакції на наші події - через тиждень до цього числа ззаду потрібно буде додати іще один нуль (( і не факт що не доведеться потім отримане число помножити на 2 або 3 ((
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09.03.2022 18:16 Ответить
Вже декілька людей рекомендують нашій "владі" змінити риторику по відношенню до партнерів.
Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
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09.03.2022 15:35 Ответить
Хорошо, если Запад понимает. Но я пока вижу только героизацию и восторги от Зеленского (например, в польских СМИ). Кстати, режиссёров у него до фига (не только Коломойский, но и Ермак, Демченко и тп), они дописывают / переписывают текст его роли прямо на ходу ...
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09.03.2022 16:29 Ответить
Вам Запад, даёт все карты в руки! -- делайте ваши ставки -- на всех фронтах, внешних и внутренних...
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09.03.2022 16:34 Ответить
Спроси у Харьковчан, Изюмчан, кого они спасают? правильно требует, звездежь надоел, падлы, где самолеты, стингеры?
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09.03.2022 16:36 Ответить
Вот и мне интересно: где ваше всё? -- что за 30 лет независимости не появилось...
А пока что -- Украина воюет и побеждает, в основном, не своим оружием.
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09.03.2022 16:40 Ответить
До войны самолеты никто не обещал. Я не помню ни одного договора подписанного Украиной, в котором Польша была бы прописана как союзник, обязанный оказывать военную помощь. То, что они уже делают - это комбинация доброй воли и своих собственных интересов. За что им спасибо.

А звездежа - да, было, и есть много. Не запустить в производства ни одного собственного комплекса ПВО за тридцать лет независимости - это звездежь, разгильдяйство или просто предательство?

А дело о клистронах - это уже из недавнего времени, тоже поляки виноваты?
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09.03.2022 17:30 Ответить
з 2014 запустили .... але у нас з"явився 2019 і замість комплексів ППО ми отримали комплекс неповноцінності у державному керівництві (( добре що нині все у свої руки взяли військові , після війни думаю що їм і надалі потрібно буде владу тримати , а нашого теперішнього суперЗЕмена тримати як картинку для мас , що окропом пісяють від його "героїзму" , тексти писати є кому , у нього вдало вийшло змінити амплуа з коміка на виконавця драматичних сцен так що все у нас буде добре ! Україна вийде із цього переможцем , у Європі буде створено новий військовий блок , а українські комплекси ППО розкуповуватиме весь світ !
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09.03.2022 18:27 Ответить
Та зашийте вже йому хтось ту пельку. Бо партнери можуть і образитись.
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09.03.2022 15:46 Ответить
Вчера пресс секретарь Пентагона Корби заявил, что Польша плохо поступает передавая самолеты МИГ29 США
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09.03.2022 16:22 Ответить
побачимо, а чому коменти не працювали пару годин?
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09.03.2022 16:30 Ответить
Нехай нам " продадуть " винищувачі, якщо не можуть передати !!! Зі знижкою, як Б/У.
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09.03.2022 16:39 Ответить
зеля просто так не триндить.
Я надіюсь, що це многоходовочка, щоб олєнєй запутати))
дуже надіюсь що амери ведуть його
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09.03.2022 16:49 Ответить
я очень надеюсь...иначе это выглядит дико..
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10.03.2022 01:06 Ответить
Може і блєфує чи бикує перед амерами, але в світовій політиці союзтники обмовляють кожний крок..
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10.03.2022 06:33 Ответить
Голос волаючого у пустелі.
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09.03.2022 16:50 Ответить
Так это ж зе посадил семенченко за поставки клистронов для нашей ПВО. А теперь верещит - помогите. Он и его свита специально оборвало цепочки поставок, гбр ихдаже изымали.
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10.03.2022 01:43 Ответить
 
 