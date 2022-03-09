Зеленский – США: Когда будет решение о передаче нам боевых самолетов из Польши? Не перебрасывайте ответственность!
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу.
Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против нас, против мирных людей. Это гуманитарная обязанность мира - реагировать, но решения нет", - возмутился глава государства.
"Мы благодарны Польше за альтернативу, за готовность предоставить Украине боевые самолеты. Вопрос в логистике, по сути, технический вопрос, его нужно решать немедленно. Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую американскую базу. Мы также знаем, что договоренность американской стороны с Польшей есть, но при этом слышим, что предложения Польши вроде бы необоснованны, и об этом говорят в Вашингтоне… Так что когда будет решение? Послушайте, у нас война, у нас нет времени на медиа, на все эти сигналы, это же не пинг-понг, это о человеческих жизнях. Мы еще раз просим - решайте побыстрее, не перебрасывайте ответственность, отправьте нам самолеты", - заявил Зеленский.
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Цензор.нет: Зеленський - Коли буде рішення щодо передачі нам бойових літаків з Польщ ?
Когнітивний дисонанс не муляє?
С Германией тоже -- кайн проблэм по всем вопросам.
На вчера, Германия приняла 600 000 украинских беженцев. В основном женщины и дети.
Сейчас идёт их распределение по всей Германии.
Не наводите антинемецкую панику, шановни громадяны!
От себя могу добавить, что регулярно наблюдаю то, о чём украинское Минобороны рекомендует не сообщать...*)
Слава Украине!
По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, два миллиона человек бежали в соседние с Украиной страны, большинство из них в Польшу. Это «самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны». Исследователь миграции Джеральд Кнаус считает возможным, что всего Украину покинут десять миллионов человек. По оценкам, до 225 000 изгнанных из Украины могли искать защиты в Германии. Федеральное министерство внутренних дел неохотно делает прогнозы.
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/ukraine-fluechtlinge-aufnahme-deutschland-101.html
По радио, сегодня ночью сказали, что общее число беженцев в Германии 600 000.
Треба говорити конструктивно і регулярно, а не закочувати істеріки.
А пока что -- Украина воюет и побеждает, в основном, не своим оружием.
А звездежа - да, было, и есть много. Не запустить в производства ни одного собственного комплекса ПВО за тридцать лет независимости - это звездежь, разгильдяйство или просто предательство?
А дело о клистронах - это уже из недавнего времени, тоже поляки виноваты?
Я надіюсь, що це многоходовочка, щоб олєнєй запутати))
дуже надіюсь що амери ведуть його