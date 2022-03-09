Противник существенно снизил темпы продвижения войск, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12:00 9 марта

Идут четырнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 09.03.2022 касательно российского вторжения.

Как отмечается, противник существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции. Российский оккупант несет потери в живой силе и технике, личный состав деморализован, сдается в плен или прибегает к дезертирству. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении города Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева; обеспечении сухопутного коридора между ТОТ АР Крым и континентальной частью РФ. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

"Продолжается формирование резервов противника в пунктах постоянной дислокации с целью их дальнейшего перебрасывания в определенные районы на территории нашего государства.

В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что на Волынском направлении противник наступательных действий не проводит, однако сохраняется высокая вероятность диверсий на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры в Ровенской и Львовской областях диверсионно-разведывательными группами оккупантов.

"На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 29, 35, 36 общевойсковых армий Тихоокеанского флота и Воздушно-Десантных Войск РФ. После неудачно проведенного наступления значительное количество подразделений ударной группировки оккупантов понесло потери, и спешно выводится в районы восстановления. Боевая техника, как правило, противником не эвакуируется", - сказано в своде.

Согласно имеющейся информации, враг проводит перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев. После неудачного наступления в направлении н.п. Фастов противник предпринимает попытки возобновления наступательных действий в указанном направлении.

На Северском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 2, 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа, пытается восстановить наступление.

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Кроме того, как информируют в Генштабе, силами в БТГр враг совершил переправу через реку Трубеж, блокировав автотрассу Е95 в районе н.п. Залесье. Понес потери на подступах к Чернигову и другим направлениям. С целью восстановления боеспособности группировки, на территорию Украины перемещен БТГр из состава 55 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа из состава оперативного резерва.

"На Слобожанском направлении противник силами отдельных подразделений 1-й танковой армии (до 11 БТГр), 20-й общевойсковой армии (до 8 БТГр), 6-й общевойсковой армии (до 3 БТГр) Западного военного округа, 14-го армейского корпуса Северного флота (до БТГр) пытается удержать рубеж от н.п.Северодонецк до Сум. Основные усилия сосредотачивается на попытке окружения города Харьков и выходе на барьерный рубеж по реке Днепр. Продолжается подготовка к наступлению на Сумы. Враг сосредотачивает армейскую авиацию для обеспечения действий воздушного десанта", - утверждают в Генштабе ВСУ.

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На Донецком направлении оккупанты силами 1-го, 2-го армейских корпусов и отдельными подразделениями из состава 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии (до 7 БТГр) пытаются продолжить наступательные действия на ранее выбранных направлениях с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской области.

На Таврическом направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 49 общевойсковой армии, 22 армейского корпуса, 20 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии и Воздушно-Десантных Войск (до 17 БТГр) удерживает рубеж от Херсона до Розовки. При попытках форсирования реки Южный Буг враг успеха не имел. Использует международный аэропорт Херсона для базирования боевых самолетов.

В Южнобужском операционном районе российские оккупанты удерживают рубеж от города Херсон до Каховки. Отдельные подразделения из состава 49-й общевойсковой армии Южного военного округа были остановлены северо-восточнее города Николаева вдоль реки Ингул.

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