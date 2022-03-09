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Будем выжимать максимум. У Украины есть три пункта требований, - Кулеба о переговорах с Лавровым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

Будем выжимать максимум. У Украины есть три пункта требований, - Кулеба о переговорах с Лавровым

Ожидания министра иностранных дел Дмитрия Кулебы от завтрашних (10 марта) переговоров с главой МИД страны-оккупанта России Сергеем Лавровым сдержанны, особых ожиданий от встречи нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба заявил, что сейчас идет "очень серьезная работа, чтобы провести встречу максимально эффективно".

"Но, откровенно вам скажу, мои ожидания от переговоров сдержанны. Я не возлагаю на них каких-то завышенных ожиданий. Но, безусловно, будем выжимать по максимуму", - подчеркнул глава МИД.

Министр огласил три пункта украинского интереса на этих переговорах в турецкой столице Анкаре:

  • прекращение огня;
  • освобождение от войск оккупанта наших территорий;
  • безусловное решение гуманитарных вопросов, точнее катастроф, созданных российской армией в Украине

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По словам Кулебы, благодаря героизму сил обороны страны, твердой позиции президента и консолидации партнеров он едет в Турцию с сильной позицией.

"Мы сильны, мы уверены в себе. Будем выжимать максимум в пользу Украины и украинского народа. Что получим на выходе – это уже другой вопрос", – добавил министр.

Кулеба надеется, что Лавров едет на переговоры "добросовестно", а не с пропагандистскими инструкциями, директивами и перспективой Кремля для последующей войны против Украины.

"Пожелайте мне и членам моей команды успеха. Мы будем вам благодарны за эту моральную поддержку. Это очень важный момент. И я уверен – чем бы эти переговоры ни завершились, мы пройдем их достойно. Потому что мы – украинцы. Слава Украине!" – подытожил глава МИД.

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Перекажи унилому лошаку, хай йде туди куди й корабель.
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09.03.2022 15:23 Ответить
Кулеба що означає "звільнити наші території "? Чому обтікаемо? Чому не уточнюется? С Кримом та Донецьком і Луганськом? Людям після стольких загиблих!!! треба знати все! Я, як українець вимогаю не торгувати "Внеблоковым статусом"!!! Саме це вимогають рашисти!!! НАТО це безпека в майбутньому! Інакше це відстрокова капітуляція! Знову ті й самі граблі вже 350 років війни з рашистами! Українці борються, перемагають, політики зливають по договорняку на угоду кремля та після 20 років паузи знов війна! І так по колу! Дуже негативне передчуття, що нас вводять в оману, чи приховують щось! Знищення рф до кінця! Полний розрад! Інакше всі наші загибли даремно!
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09.03.2022 15:52 Ответить
саме так, якщо ми обіцяємо внеблоковий то виходить вони вже нас контролюють, а ми їх контролювати не можемо і не тільки НАТО, можуть бути інші блокі.
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09.03.2022 23:22 Ответить
Треба добивати повністю.

Беззаперечна капітуляція РФ з повним роззброєнням.

Виключення РФ з Ради Безпеки ООН без права вето.

Знищення ядерного озброєння під наглядом ООН.

Виплата РФ нанесеної шкоди Україні під час агресії.

Весь флот РФ, який зараз в Чорному морі, передається Україні.

Передача всіх газових і нафтових копалин на території РФ до погашення шкоди нанесеної під час агресії до України.

Проведення референдумів в республіках РФ про відновлення їх незалежності від окупації під час царської Росії.

Всі рішення повинні бути затверджені Верховною владою РФ конституційною більшістю.
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09.03.2022 17:36 Ответить
не увидел основного пункта:
-- сколько тонн золота должно приехать в Украину, до конца марта 2022, и сколько в каждый следующий месяц;
-- млн кубов газа для Украины будут стоить 48-49 или 35 центов, в течении следующих 50 или всё таки 100 лет;
-- запрет для россосии на производсто самолётов, ракетной техники, да и пороха;
-- вывод войск и оставшегося вооружения россосии, за урал, проведение парадов победобесия только в биробиджане.
и на каждых последующих переговорах пунктики только добавлять
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09.03.2022 18:05 Ответить
Походу опять собираются договориться "где-то по середине" и про*:"бать все возможности. США в посредниках будут?
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09.03.2022 23:11 Ответить
 
 