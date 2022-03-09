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С начала российского вторжения в Украине погиб 61 ребенок, 100 - ранены, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала российского вторжения в Украине погиб 61 ребенок, 100 - ранены, - Денисова

По состоянию на 13:00 9 марта 2022 года с начала вторжения Российской Федерации в Украине 61 ребенок погиб и 100 детей получили ранения.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, неизвестной сегодня остается судьба 55 детей дома ребенка в г. Ворзеле на Киевщине.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, и впервые, по-видимому, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. Спасатели извлекли ее из-под завалов дома", - отметила омбудсмен.

Она также напоминает, что вчера в г. Малин Житомирской области на ул. Вокзальная в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года рождения.

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"Такие действия вооруженных сил Российской Федерации представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права нарушают основополагающие права детей – право на жизнь и здравоохранение. Настаиваю, страны НАТО – закройте небо!!", - резюмирует Денисова.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ невинным ангелочкам!
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09.03.2022 15:42 Ответить
Ось з ким рашиські варвари воюють ,будьте прокляті і ваша краіна ,вам ніколи не буде прощення.
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09.03.2022 15:56 Ответить
ВРЕМЯ ЗАНЯТЬСЯ КАБАЕВОЙ И ЕЁ ДЕТЬМИ В ШВЕЙЦАРИИ !)
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09.03.2022 19:40 Ответить
все це принiс рюзьгемiр...
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09.03.2022 20:42 Ответить
 
 