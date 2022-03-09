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В Конгрессе США согласовали пакет помощи Украине, сумма выросла до 13,6 млрд долларов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом Война в Украине

В Конгрессе США согласовали пакет помощи Украине, сумма выросла до 13,6 млрд долларов

В Конгрессе США достигли двухпартийного согласия по экстренному пакету помощи Украине объемом 13,6 млрд долларов - хотя накануне речь шла о 12 млрд долл.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Договоренности есть не только по украинскому пакету помощи, но и про 15,6 млрд долларов на борьбу с пандемией коронавируса и другие государственные расходы.

Пакет должен быть одобрен до полуночи пятницы, 11 марта.

"Мы не можем просто смотреть на происходящее в Украине телеэкранах… Этот проект является нашим ответом на неспровоцированную агрессивную войну России и вторжение в Украину", - заявила председатель Комитета по ассигнованиям Палаты представителей.

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09.03.2022 15:51 Ответить
Щось тихо. Де zеботи з прокляттями ?
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09.03.2022 16:26 Ответить
 
 